https://ukraina.ru/20260803/kak-ssha-boryutsya-so-vtorym-kitayskim-shokom-1082094486.html

Как США борются со вторым китайским шоком

Как США борются со вторым китайским шоком - 03.08.2026 Украина.ру

Как США борются со вторым китайским шоком

МИД Китая вступил в открытую дискуссию с Госдепом США, опровергая опасность так называемого второго китайского шока

2026-08-03T10:48

2026-08-03T10:48

2026-08-03T10:48

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Первым китайским шоком на Западе назвали быстрый экономический рост Китая в 1990-2010 годах, вызвавший массированную экспансию на мировых рынках дешёвой китайской продукции. В результате США потеряли свыше двух миллионов рабочих мест, а их доля в мировой экономике и торговле существенно сократилась.С Европой всё оказалось не так однозначно. С одной стороны, европейские страны, будучи глубоко интегрированы в общие экономические структуры Запада, безусловно несут потери из-за перераспределения в пользу Китая глобальных рынков сбыта. С другой, большинство европейских экономик являлись и являются важными торговыми партнёрами Китая, извлекая из этого партнёрства существенную прибыль.Понятно, что теряют одни (в основном экспортёры), а приобретают другие (в основном, импортёры). Но и здесь всё далеко от однозначности. Помимо того, что Европе нечем заменить захватившие её рынок дешёвые китайские товары, она ещё и является поставщиком значительной доли сырья и комплектующих для производства этих товаров, соучаствуя в китайских прибылях от торговли на собственном рынке.Китайско-европейские отношения представляют собой эдакий уроборос. Последствия их разрыва станут для Евросоюза куда более катастрофичными, чем результаты санкционной войны с Россией. Поэтому Европа до сих пор крайне негативно воспринимает попытки США переместить центр тяжести борьбы за сохранение (или уже восстановление) своей гегемонии в Индо-тихоокеанский регион, выразившиеся в атаке на Иран и в нагнетании напряжённости в отношениях Китая и государств первой цепи островов (Япония, Филиппины, Тайвань), поголовно являющихся союзниками США.Европа предпочла бы сосредоточить все усилия коллективного Запада на войне на истощение с Россией. Здесь европейцы согласны как на холодную войну (гонка вооружений и финансово-экономическая война, сопровождающиеся атаками на российскую торговлю по всему миру), так и на управляемую горячую (прокси-войну без прямого вовлечения стран ЕС и НАТО или с вовлечением части периферийных евроатлантических государств, без участия основных центров силы НАТО, избегая опасности выхода конфликта из-под контроля с перерастанием его в ядерную войну.Поэтому в последнее время Вашингтон делает акцент на пропаганде опасности для всего коллективного Запада ускоренного развития китайской экономики. И пугает Европу тем, что второй китайский шок окажется для неё значительно разрушительнее первого. Китай, разумеется, пытается представить дело таким образом, чтобы подчеркнуть потенциальную выгоду своего экономического роста для всех.В дискуссии с американцами китайцы в своём неповторимом стиле не сказали прямо, но предельно прозрачно (прозрачнее некуда) намекнули, что США утратили статус локомотива планетарной экономики, который перешёл к Китаю. И что именно развитие экономки КНР обеспечивает хоть какую-то перспективу в том числе и западным экономикам. Фактически китайцы говорят Западу, что они являются последним препятствием между ним и экономическим кризисом, по сравнению с которым Великая депрессия – барахтанье в тазике на фоне океанского цунами.Интересно, что правы и те, и другие. США действительно не вывозят не только глобальную, но и собственную экономику и вынуждены решать часть своих проблем за счёт каннибализации союзников, в том числе и европейских.Но и Китай не занимается экономической благотворительностью. Беря европейцев в долю в прибылях, он фактически дёшево выкупает у них их же будущее. Раздираемый внутренними противоречиями, теряющий доступ к дешёвому сырью и уже потерявший дешёвые энергоносители Европейский Союз не способен препятствовать постепенному, но быстрому перетеканию своей промышленности вместе с технологиями и инженерно-техническими кадрами в китайскую юрисдикцию.При сохранении нынешних тенденций Европа будет досуха выжата в пользу Китая уже во второй половине текущего века (через каких-нибудь тридцать-сорок лет), после чего превратится в "европейскую Индию" времён британского господства – нищую родину древней культуры, где сохранились памятники прошлого величия, но все сферы общественной и экономической жизни поражены деградацией и неспособны к самовосстановлению без системной поддержки извне.С другой стороны, альтернативой такому вялому умиранию может быть только срочное и безоговорочное восстановление масштабных торгово-экономических отношений Евросоюза с Россией, пока ещё способное придать европейской экономике новый импульс. Но к такому резкому развороту своей политики Европа не готова.Даже самые жёсткие критики нынешнего курса как из правой, так и из левой оппозиции действующим европейским властям говорят лишь о необходимости постепенного смягчения конфронтации – при сохранении взаимодействия ЕС и США в рамках существующих евроатлантических структур, но с повышением роли Европы.Политика "сдерживания России" и непризнания новых реалий на Украине остаётся для европейцев принципиальной, просто они хотят перейти из конфронтационного в переговорный формат, который должен позволить им частично восстановить экономику, почти полностью сохранить восточноевропейский антироссийский плацдарм и сохранить возможность со временем, в случае если обстоятельства сложатся для них благоприятно, начать новый раунд прокси-войны с Москвой. Или применить иной формат давления для достижения своей долгосрочной цели – лишения России статуса игрока в европейской политике, оттеснения её за Урал, установления контроля над российскими ресурсами и торговлей, а также резкого сокращения российских военных, в первую очередь ядерных, возможностей.Для решения всех этих проблем европейцам нужна американская поддержка. В свою очередь Вашингтону европейская поддержка необходима для полноценной экономической изоляции Китая, а также России. Отказ Европы от масштабных экономических связей с Китаем, переход их взаимоотношений в санкционный конфронтационный режим, должны лишить Китай значительной части источников сырья (кроме российских, которых недостаточно для долговременного поступательного динамичного развития двух крупных экономик), но главное – лишить его рынков сбыта большей части производимой продукции.Поскольку главным покупателем китайской продукции сейчас является Европа, закрытие этого рынка не только бьёт по китайским производителям, но и значительно снижает ёмкость рынка трансъевразийских перевозок, ставя под угрозу рентабельность российских проектов развития Северного морского пути, создания Северного широтного хода, развития евразийского рынка железнодорожных контейнерных перевозок.В итоге под угрозой оказываются такие масштабные, экономически объединяющие Евразию проекты, как Новый шёлковый путь и Большая Евразия, как единый экономический кластер. С увяданием данных проектов снизится интерес государств и к таким организациям как ШОС, а противоречия между ними, включая пограничные конфликты, вновь выйдут на первый план.Понятно, что такое развитие событий выгодно только США, рассчитывающим таким образом укрепить свои позиции за счёт управления глобальным кризисом, издержки которого они планируют переложить на Россию, Китай, своих европейских и азиатских союзников. Пока что Европа находит в себе силы пассивно сопротивляться: не критиковать действия США в Азии, но и не поддерживать их в военном, экономическом или дипломатическом плане, напрягая все свои силы на возвращении США на украинское направление в формат первоочередного противостоянии России.Думаю, моментом истины в этом перетягивании политического каната между США и Евросоюзом станет иранский кризис. Сейчас США готовят новый масштабный удар по Ирану, пытаясь добиться его полной капитуляции. Если Трампу удастся решить иранскую проблему и отрезать Китай от иранских энергоносителей, а также поставить под контроль торговые пути, связывающие его с Африкой, с высокой долей вероятности Европа вынужденно примет американский план переноса усилий на китайское направление. Если США не смогут додавить Иран до промежуточных выборов в ноябре текущего года, а затем обновлённый конгресс заблокирует дальнейшее ведение боевых действий, внешнеполитический разлад между Евросоюзом и США сохранится. И, возможно, даже усилится.России, безусловно, выгодно, чтобы Иран устоял. Но и важность быстрой и окончательной победы над Украиной сбрасывать со счетов не стоит. Эта победа не остановит Запад в его стремлении подавить Россию, но серьёзно ограничит его текущие возможности и пространство для манёвра, а значит будет содействовать нарастанию внутризападных противоречий. Усиление же раскола Запада создаёт потенциальную возможность вхождения Европы в экономический проект Большой Евразии, что сбалансирует для России китайское направление, а тогда уже точно второй китайский шок будет таковым только для США.

https://ukraina.ru/20260515/kitay-pereigral-ssha-itogi-vizita-trampa-1079042252.html

https://ukraina.ru/20260411/1077769323.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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мнения, сша, китай, европа, дональд трамп, нато, ес, шос