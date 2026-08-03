https://ukraina.ru/20260803/3-avgusta-2026-goda-vecherniy-efir-1082122875.html

3 августа 2026 года, вечерний эфир

3 августа 2026 года, вечерний эфир - 03.08.2026 Украина.ру

3 августа 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 03.08.2026

2026-08-03T19:04

2026-08-03T19:04

2026-08-03T19:04

донецкая народная республика

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/03/1082122757_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1fcc2e0289300dffe2bd3b2d7ddaafcc.jpg

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Премия "За дело": проекты участников оценили жюри, старт народного голосования. Гость: Никита Никитюк – исполнительный директор Центра развития компетенций ДНР "Точка опоры Донбасса"* Знай наше. О ликвидаторе катастрофы на Чернобыльской АЭС Викторе Кибенке.* Важный разговор. Как готовят регионы к культурной трансформации, и почему ветераны СВО – ключевые участники этих изменений. Гость: Николай Новичков – депутат Государственной думы VIII созыва

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецкая народная республика, новороссия сегодня, видео