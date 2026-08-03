3 августа 2026 года, вечерний эфир - 03.08.2026 Украина.ру
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3 августа 2026 года, вечерний эфир
3 августа 2026 года, вечерний эфир - 03.08.2026 Украина.ру
3 августа 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 03.08.2026
2026-08-03T19:04
2026-08-03T19:04
донецкая народная республика
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Премия "За дело": проекты участников оценили жюри, старт народного голосования. Гость: Никита Никитюк – исполнительный директор Центра развития компетенций ДНР "Точка опоры Донбасса"* Знай наше. О ликвидаторе катастрофы на Чернобыльской АЭС Викторе Кибенке.* Важный разговор. Как готовят регионы к культурной трансформации, и почему ветераны СВО – ключевые участники этих изменений. Гость: Николай Новичков – депутат Государственной думы VIII созыва
донецкая народная республика
Украина.ру
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Новости
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Украина.ру
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452
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донецкая народная республика, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Новороссия сегодня

3 августа 2026 года, вечерний эфир

19:04 03.08.2026
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Тема дня Новороссии. Премия "За дело": проекты участников оценили жюри, старт народного голосования. Гость: Никита Никитюк – исполнительный директор Центра развития компетенций ДНР "Точка опоры Донбасса"
* Знай наше. О ликвидаторе катастрофы на Чернобыльской АЭС Викторе Кибенке.
* Важный разговор. Как готовят регионы к культурной трансформации, и почему ветераны СВО – ключевые участники этих изменений. Гость: Николай Новичков – депутат Государственной думы VIII созыва
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