Евсеев: ВС РФ обходят Славянск и Краматорск — Дружковка падёт в ближайшее время - 03.08.2026 Украина.ру
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Евсеев: ВС РФ обходят Славянск и Краматорск — Дружковка падёт в ближайшее время
Евсеев: ВС РФ обходят Славянск и Краматорск — Дружковка падёт в ближайшее время - 03.08.2026 Украина.ру
Евсеев: ВС РФ обходят Славянск и Краматорск — Дружковка падёт в ближайшее время
Российские войска обходят Славянск и Краматорск с флангов, перерезая коммуникации ВСУ. Освобождение Дружковки ожидается в ближайшее время, а взятие Красного Лимана позволит перерезать связь между Донбассом и Харьковом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
2026-08-03T16:20
2026-08-03T16:20
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Отвечая на вопрос о наступлении на линии "Доброполье — Дружковка", Евсеев заявил, что назначение Михаила Драпатого на должность главкома ВСУ позволило российским войскам продвигаться на других направлениях. "Назначение Драпатого главкомом ВСУ уже привело к определенным последствиям. Он считает приоритетным Запорожское направление, и когда силы врага отвлечены на юг, мы можем наступать в других местах", — пояснил эксперт.По информации Евсеева, российские войска наступают от Константиновки, и по имеющимся данным, уже зашли в Алексеево-Дружковку, перерезав коммуникации между этим населённым пунктом и самой Дружковкой. Он выразил уверенность, что Дружковка будет освобождена в ближайшее время, параллельно с наступлением на Николаевку.Эксперт подчеркнул, что важно подойти вплотную к пригородам Славянска и Краматорска. "Это не значит, что мы их будем штурмовать в лоб. Их надо обходить. И в этом плане я очень рассчитываю на освобождение Красного Лимана, что позволит нам перерезать коммуникации между Донбассом и Харьковом", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины" на сайте Украина.ру.После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.
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Евсеев: ВС РФ обходят Славянск и Краматорск — Дружковка падёт в ближайшее время

16:20 03.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета "Мста-С" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета Мста-С группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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Российские войска обходят Славянск и Краматорск с флангов, перерезая коммуникации ВСУ. Освобождение Дружковки ожидается в ближайшее время, а взятие Красного Лимана позволит перерезать связь между Донбассом и Харьковом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
Отвечая на вопрос о наступлении на линии "Доброполье — Дружковка", Евсеев заявил, что назначение Михаила Драпатого на должность главкома ВСУ позволило российским войскам продвигаться на других направлениях.
"Назначение Драпатого главкомом ВСУ уже привело к определенным последствиям. Он считает приоритетным Запорожское направление, и когда силы врага отвлечены на юг, мы можем наступать в других местах", — пояснил эксперт.
По информации Евсеева, российские войска наступают от Константиновки, и по имеющимся данным, уже зашли в Алексеево-Дружковку, перерезав коммуникации между этим населённым пунктом и самой Дружковкой.
Он выразил уверенность, что Дружковка будет освобождена в ближайшее время, параллельно с наступлением на Николаевку.
Эксперт подчеркнул, что важно подойти вплотную к пригородам Славянска и Краматорска. "Это не значит, что мы их будем штурмовать в лоб. Их надо обходить. И в этом плане я очень рассчитываю на освобождение Красного Лимана, что позволит нам перерезать коммуникации между Донбассом и Харьковом", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины" на сайте Украина.ру.
После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.
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