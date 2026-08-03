https://ukraina.ru/20260803/evseev-vs-rf-obkhodyat-slavyansk-i-kramatorsk--druzhkovka-padt-v-blizhayshee-vremya-1082115956.html

Евсеев: ВС РФ обходят Славянск и Краматорск — Дружковка падёт в ближайшее время

Евсеев: ВС РФ обходят Славянск и Краматорск — Дружковка падёт в ближайшее время - 03.08.2026 Украина.ру

Евсеев: ВС РФ обходят Славянск и Краматорск — Дружковка падёт в ближайшее время

Российские войска обходят Славянск и Краматорск с флангов, перерезая коммуникации ВСУ. Освобождение Дружковки ожидается в ближайшее время, а взятие Красного Лимана позволит перерезать связь между Донбассом и Харьковом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев

2026-08-03T16:20

2026-08-03T16:20

2026-08-03T16:20

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Отвечая на вопрос о наступлении на линии "Доброполье — Дружковка", Евсеев заявил, что назначение Михаила Драпатого на должность главкома ВСУ позволило российским войскам продвигаться на других направлениях. "Назначение Драпатого главкомом ВСУ уже привело к определенным последствиям. Он считает приоритетным Запорожское направление, и когда силы врага отвлечены на юг, мы можем наступать в других местах", — пояснил эксперт.По информации Евсеева, российские войска наступают от Константиновки, и по имеющимся данным, уже зашли в Алексеево-Дружковку, перерезав коммуникации между этим населённым пунктом и самой Дружковкой. Он выразил уверенность, что Дружковка будет освобождена в ближайшее время, параллельно с наступлением на Николаевку.Эксперт подчеркнул, что важно подойти вплотную к пригородам Славянска и Краматорска. "Это не значит, что мы их будем штурмовать в лоб. Их надо обходить. И в этом плане я очень рассчитываю на освобождение Красного Лимана, что позволит нам перерезать коммуникации между Донбассом и Харьковом", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины" на сайте Украина.ру.После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.

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