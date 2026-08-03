Бензин в Крыму дешевеет - 03.08.2026 Украина.ру
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Бензин в Крыму дешевеет
Бензин в Крыму дешевеет - 03.08.2026 Украина.ру
Бензин в Крыму дешевеет
Российские власти и предприниматели создали возможность снижения цен на моторное топливо в Крыму. Об этом сообщает 3 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-03T20:05
2026-08-03T20:05
новости
крым
севастополь
топливо
бензин
россия
регионы
энергетика
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С завтрашнего дня на АЗС компаний "ТЭС" и "АТАН" в Крыму стоимость бензина марки АИ-92 будет снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр.Это совместная мера властей Крыма и Севастополя по предоставлению региональных мер поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом. Следующий шаг — до середины августа привести к этому же порогу и другие непремиальные виды топлива (АИ-95 и ДТ), когда будут реализованы федеральные решения по стоимости топлива на полуострове.Также в новостях: Украинские эксперты осторожно комментируют дефицит топливаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, севастополь, топливо, бензин, россия, регионы, энергетика
Новости, Крым, Севастополь, топливо, Бензин, Россия, регионы, энергетика

Бензин в Крыму дешевеет

20:05 03.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка на АЗС в России
Обстановка на АЗС в России - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские власти и предприниматели создали возможность снижения цен на моторное топливо в Крыму. Об этом сообщает 3 августа телеграм-канал Украина.ру
С завтрашнего дня на АЗС компаний "ТЭС" и "АТАН" в Крыму стоимость бензина марки АИ-92 будет снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр.

Это совместная мера властей Крыма и Севастополя по предоставлению региональных мер поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом.

Следующий шаг — до середины августа привести к этому же порогу и другие непремиальные виды топлива (АИ-95 и ДТ), когда будут реализованы федеральные решения по стоимости топлива на полуострове.
Также в новостях: Украинские эксперты осторожно комментируют дефицит топлива
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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