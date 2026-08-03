https://ukraina.ru/20260803/benzin-v-krymu-desheveet-1082125994.html

Бензин в Крыму дешевеет

Бензин в Крыму дешевеет - 03.08.2026 Украина.ру

Бензин в Крыму дешевеет

Российские власти и предприниматели создали возможность снижения цен на моторное топливо в Крыму. Об этом сообщает 3 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-03T20:05

2026-08-03T20:05

2026-08-03T20:05

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С завтрашнего дня на АЗС компаний "ТЭС" и "АТАН" в Крыму стоимость бензина марки АИ-92 будет снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр.Это совместная мера властей Крыма и Севастополя по предоставлению региональных мер поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом. Следующий шаг — до середины августа привести к этому же порогу и другие непремиальные виды топлива (АИ-95 и ДТ), когда будут реализованы федеральные решения по стоимости топлива на полуострове.Также в новостях: Украинские эксперты осторожно комментируют дефицит топливаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, крым, севастополь, топливо, бензин, россия, регионы, энергетика