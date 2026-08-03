Бензин в Крыму дешевеет
Российские власти и предприниматели создали возможность снижения цен на моторное топливо в Крыму. Об этом сообщает 3 августа телеграм-канал Украина.ру
С завтрашнего дня на АЗС компаний "ТЭС" и "АТАН" в Крыму стоимость бензина марки АИ-92 будет снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр.
Это совместная мера властей Крыма и Севастополя по предоставлению региональных мер поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом.
Следующий шаг — до середины августа привести к этому же порогу и другие непремиальные виды топлива (АИ-95 и ДТ), когда будут реализованы федеральные решения по стоимости топлива на полуострове.
Это совместная мера властей Крыма и Севастополя по предоставлению региональных мер поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом.
Следующий шаг — до середины августа привести к этому же порогу и другие непремиальные виды топлива (АИ-95 и ДТ), когда будут реализованы федеральные решения по стоимости топлива на полуострове.
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