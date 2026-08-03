https://ukraina.ru/20260803/dmitriy-abzalov-ukraina-ostalas-bez-portov-na-chernom-more-i-dunae-poetomu-k-zime-poprosit-mira-1082125597.html

Дмитрий Абзалов: Украина осталась без портов на Черном море и Дунае, поэтому к зиме попросит мира

Дмитрий Абзалов: Украина осталась без портов на Черном море и Дунае, поэтому к зиме попросит мира - 03.08.2026 Украина.ру

Дмитрий Абзалов: Украина осталась без портов на Черном море и Дунае, поэтому к зиме попросит мира

Украина бьет по энергетике Крыма, но удары по подстанциям российских АЭС в глубине страны пока не наносятся. Электростанции в основном находятся в периметре потребления и производства и лучше защищены. В отличие от НПЗ и логистических складов. То есть Украине зимой бить по энергетике Москвы будет сложнее, чем России бить по энергетике Киева.

2026-08-03T20:15

2026-08-03T20:15

2026-08-03T20:15

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.“Коалиция желающих” по поддержке Украины может начать распадаться после ухода Стармера с поста Великобритании и окончания президентского срока Макрона в 2027 году, говорится в статье британской The Telegraph.- Дмитрий Габитович, как вследствие этих процессов изменится политический ландшафт Европы?- Ситуация простая. В следующем году выборы пройдут в нескольких странах. В Италии Испании ситуация на парламентских выборах будет скользящей. В связи с этим Италия не сможет занимать жесткую позицию, хотя Мелони ее никогда и не занимала. И сейчас она может проиграть теми же крайне правым из "Лиги Севера", которая занимает примирительную позицию. В Испании будет раскручиваться миграционный кризис.У президента Франции Макрона подходит к концу последний срок, и он находится в статусе "хромой утки".Новый глава Великобритании Бернем уже, заявил, что будет поддерживать Украину, но у него вообще нет внешнеполитического опыта. Сейчас Британия будет готовиться к муниципальным выборам в мае. Это финальная тренировка перед следующими парламентскими выборами. И после них в может появиться новый премьер, не слишком связанный политической составляющей. Его специалитетом будет экономика. И военные расходы будут идти на британский ВПК, что приведет к конфликту с Трампом, идея которого вкладывать европейские деньги в ВПК Штатов. То есть Стармер пытался усилить внешнеполитические позиции, но сейчас приоритет будет уделяться экономике.Парламентские выборы пройдут и в Польше. Свои позиции будут усиливать крайне правые. Лидер партии "Право и справедливость" Качинский выступает против миграции, финансирования Украины, то есть уходит в "трампизацию". Премьер Туск находится в сложной ситуации, потому что сложная экономическая ситуация, даже в случае урегулирования иранского конфликта, может привести к серьезному усилению крайне правых. Они могут установить жёсткие требования к Украине по вступлению в ЕС и установить запрет на поставки украинского зерна.У Мерца в Германии сложная коалиция в виде СДПГ и ХДС/ХСС, которая теряет поддержку в федеральных землях. Ранее "Альтернатива для Германии" считалась нерукопожатной. И считалось, что даже если АдГ выиграет, то она не сможет ни с кем объединиться в коалицию. Но сейчас ситуация фундаментально меняется. Во-первых, подсаживается экономика ФРГ. Она пострадал от энергокризиса, от восточноевропейского конфликта и конфликта на Ближнем Востоке. Теперь уже АдГ может сильно укрепиться даже в Баварии, которая ранее считалась оплотом ХДС/ХСС. Именно там располагается концерн Volkswagen и компания Audi. Если такая ситуация сохранится, то АдГ через год может стать единоличным победителем и сама создавать свое правительство.Таким образом летом будет следующий расклад политических сил в Европе: до лета в крайне правую идею могут уйти Италия, Польша и, вероятно, Испания. До конца октября может смениться Мерц, к апрелю уйдет Макрон. То есть "коалиция желающих" будет находиться под электоральным экономическим давлением. Крайне маловероятно, что на этом фоне координацией помощи Украине будет заниматься Трамп. Массовых санкционных ограничений против России уже не будет.Без политической поддержки концепция ввода войск на линию разграничения после заключения перемирия на Украине может разрушиться. В случае отставки Мерца уйдет основная часть финансовой поддержки Украины, потому что Германия основной координатор финансирования, на нее приходится более 19% от общего европейского объема.- Учитывают ли все эти возможные изменения в Киеве? Советник Зеленского Подоляк заявил, что Украина предлагает разные варианты перемирия: в воздухе, от ударов по энергетике и заморозку по линии фронта.- Все это уже предлагалось американской стороной. Украина пытается за счет дальнобойных ударов по России усилить свои позиции и до зимы выйти на переговорный трек.Основной урон сторонам будет наносить зима. Россия будет бить по украинской энергетике, и последствия этих ударов будут еще более тяжелыми. То есть вдолгую вывезти то, что сейчас происходит, стороны не смогут. Стопроцентная блокировка морского экспорта приведет к колоссальным проблемам с зерном. Его надо будет переносить на другой год, а элеваторы тоже подвергаются ударам. К тому же, Украину отрубают от портов на Дунае, а это альтернативный маршрут вывоза через Румынию. Все прекрасно понимают, что летняя кампания закончится в сентябре, а дальше будет усилившийся обмен дистанционными ударами, в которых непонятно, кто что выиграет. Ракеты для ПВО закончились, и Трамп будет заниматься своими делами.Изначально предполагалось, что вся эта эскалация закончится осенью. Украина прямо говорила, что "сейчас идет давление с целью вынудить Россию сесть за стол переговоров". Но, во-первых, политическая составляющая меняется. А, во-вторых, сам Трамп начинает меняться. Да, он отошел от Анкориджа, но на него давят справа на выполнение своих обязательств. Он уже по Ирану не бьет, хотя и обещал. Да и на встрече с Зеленским он больше говорил об урегулировании, а не по поводу лицензии на производство "Пэтриота". И Трамп прямо сказал: "Я хочу мира к осени". То есть ему надо, чтобы в сентябре возобновились переговоры. Он хочет в это окно до октября впихнуть возможности мирного урегулирования. Поэтому стороны начинают в этом направлении двигаться.Украина предлагает ограничение на удары по энергетике вообще. Эта идея давно обсуждалась. Россия был бы заинтересована в том, чтобы не били по нефтепереработке, а Украина – чтобы не били по электроэнергии. Два года назад ее могли бы ввести, но тогда было вторжение в Курскую область.И если сейчас по украинским электростанциям будет лететь по 60 ракет, это будет сложнейшая ситуация для мегаполисов. Если у вас лопнут трубы, вам придется всю систему менять. Канализация зимой в отсутствие электроснабжения – это тоже колоссальная проблема. И Украина бьет по российским НПЗ, чтобы подвести Россию к энергетическому перемирию. А Россия понимает, что это ее основной козырь в давлении и просто так ограничивать это не собирается.Украина бьет по энергетике Крыма, но удары по подстанциям российских АЭС в глубине страны пока не наносятся. Почему? Электростанции в основном находятся в периметре потребления и производства, и лучше защищены. В отличие от НПЗ и логистических складов, которые находятся за этим периметром (тот же завод в Капотне). То есть Украине зимой бить по энергетике Москвы будет сложнее, чем России бить по энергетике Киева. Просто в силу разного потенциала ПВО.Повторюсь, Украина пытается именно эту концепцию перемирия продвигать. А Трамп может продать это ограничение по ударам избирателям.- Как влияют на ситуацию и возможное оживление переговорного трека удары по портовой инфраструктуре Украины?- Россия и Украина в кои-то веки обеспечивают что-то вместе – это 25% всего зернового экспорта. Причем Россия лидер по продаже пшеницы, а это основная зерновая культура. Оно торгуется на товарной бирже в Чикаго и отправляется в разные пострадавшие страны. Это действительно влияет на мировую продовольственную безопасность и на зерновые цены. Они уже дошли до 700 центов за бушель пшеницы, а это очень много. А Украина специализировалась на кукурузе, и по ней тоже просадка.Короче говоря, 25% зернового экспорта оказалось заблокировано просто потому, что блокируется экспортное сообщение. Украина блокирует Азово-Донской канал, который обеспечивает вывоз из наших основных житниц (Кубань и Ставрополье). Мы его сейчас будем перенаправлять на северо-запад. А Россия выпилила Одесский кластер на четыре крупных порта, на которых приходится почти весь украинский экспорт. Там почти никто не ходит, потому что слишком дорого стоит судно зафрахтовать. Очень большие страховые премии за риск приходится платить.Сообщение по Дунаю сейчас тоже ограничено в силу более низкой пропускной способностью и обмелению реки из-за жары. К тому же, для Украины это очень важная валютная выручка. Если не будет валютной выручки, им придется ослаблять гривну со всеми вытекающими последствиями.В этом плане идея о взаимном ограничении на удары по инфраструктуре важна. И в какой-то степени США в этом заинтересованы. Им важно, чтобы не били по энергетике и зерновым терминалам, потому что там работает Каспийский трубопроводный консорциум(КТК). Американцы по нему вывозят энергоносители из Казахстана. И когда было несколько целенаправленных ударов по "Шеврону", то это была попытка кое-что объяснить Трампу.Что касается зерна, то американские компании работают на зерновом рынке Украины. К тому же, начинает страдать Эрдоган, который интенсивно сидел на зерновой сделке. И Турция тоже давит на США, чтобы эти процессы форсировать.Конечно, Украине очень бы хотелось встать по линии соприкосновения. Причем сейчас это уже рассматривается не в комплексе ("перемирие на линии разграничения"), а так, чтобы сохранить военные действия на территории четырех регионов. И чем дольше будет длиться война, тем сложнее им будет выйти на эти позиции. В чем был смысл Анкориджа? В том, что территории в Донбассе обмениваются на буферы. А теперь получается, что буферы останутся.Трамп хочет, чтобы все завершилось. Для этого он начинает усиливать давление в разные стороны. Впервые Уиткофф приедет в Киев, потому что там есть предметные предложения по переговорному треку. Критическая масса снаружи собралась на фоне ближневосточного конфликта (Казахстан, Турция, Африка и Юго-Восточная Азия).Да и Трамп понимает, что если дела так будут идти дальше, то антироссийские санкции не будут очень эффективными. Санкции действуют уже сейчас, но на фоне ближневосточного конфликта дисконт по Urals был всего 1 доллар от Brent. Таким же, как если бы санкции не действовали, как это было весной 2026 года, когда Трамп снимал ограничения на поставку российских энергоносителей. В общем, все стороны пытаются искать возможности для переговоров, включая Европу. И попытки пересидеть этот конфликт ни к чему хорошему не приведут.О ситуации в зоне СВО - Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте

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Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, выборы, россия, италия, дональд трамп, фридрих мерц, владимир зеленский, впк, нпз, ес, audi q5, brent