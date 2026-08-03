https://ukraina.ru/20260803/tramp-stavit-ukraintsev-na-uroven-indeytsev-v-ssha-eksperty-i-politiki-o-poteryakh-ukrainy-1082090255.html

"Трамп ставит украинцев на уровень индейцев в США". Эксперты и политики о потерях Украины

"Трамп ставит украинцев на уровень индейцев в США". Эксперты и политики о потерях Украины - 03.08.2026 Украина.ру

"Трамп ставит украинцев на уровень индейцев в США". Эксперты и политики о потерях Украины

В экспертном сообществе обсуждают, возможен ли путь взаимных уступок ради мира между Украиной и Россией. И думают, с кем именно воюет Россия — не с украинцами, хотя именно ценою их жизней киевский режим выполняет заказ Запада

2026-08-03T10:18

2026-08-03T10:18

2026-08-03T10:18

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россия

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игорь мосийчук

верховная рада

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тцк

дональд трамп

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Сколько жизней уже отнято, украинская власть никак не может точно подсчитать. Но уже вынуждена считаться с изменением настроений в обществе: украинцы не только массово прячутся от ТЦК (аналог военкомата), но и всё чаще оказывают сопротивление людоловам.Возможно, это заставило кого-то в Киеве задуматься, не слишком ли взрывоопасной становится ситуация. Украинский юрист и блогер Тарас Никифорчук отмечает, что пополнение штурмовых частей личным составом сейчас поставлено на паузу.Он в очередном выпуске своего видеоблога отметил, что сначала такое заявление сделал Зеленский, позднее украинские СМИ сообщили о соответствующем решении главкома Михаила Драпатого. Появились подтверждения из частей ВСУ, в частности, из печально известного подразделения "Скала"."Говорят, есть вероятность, что вообще все эти штурмовые войска будут расформированы", — сообщил блогер, добавив, что "если по факту воюют от 15 до 25 тысяч человек в миллионной армии, в мобилизации вообще нет никакого смысла".Никифорчук напомнил, что на днях правоохранители из ГБР (Государственное бюро расследований) провели более ста обысков в центрах комплектования ТЦК — это, по словам юриста, было связано со взятками, с издевательствами над отловленными людьми и пытками. ТЦК также закрыли все дела по розыску уклонистов (хотя не исключено, что такой розыск продолжает полиция).Похоже на обещанную реформу, но юрист выразил опасение, что это всё может быть просто паузой для анализа и перерасчёта, после чего может последовать новое "закручивание гаек" в процессе мобилизации.Зрители и подписчики видеоблога тоже не очень-то верят в благие намерения властей."Сейчас мужики поверят и выползут из своих нор. Тут-то их и накроют!" — читаем в комментариях к видео.Зеленский вдруг неожиданно "снизил" число потерь ВСУ, заявив, что Украина потеряла в войне около 50 тысяч военнослужащих, тогда как потери России — будто бы 1,6 миллиона человек убитыми и ранеными. Блогер отметил, что не стоит даже комментировать такое фантастическое соотношение, так не бывает.Он напомнил, что тот же Зеленский не так давно, в феврале 2026 года, называл другу цифру украинских потерь — 55 тысяч человек."То есть… потери украинской армии сокращаются", — сказал Никифорчук, предположив, что процесс такого фиктивного "сокращения" может продолжиться, пока вообще не "выйдем в ноль".И продемонстрировал видео военного кладбища в небольшом украинском городке Гайсин — снятые из окна движущегося автомобиля бесконечные ряды могил с украинскими флагами говорят сами за себя…Да кто же их там считает, для Зеленского жизни людей вообще ничего не значат, заявила в связи с этим вынужденно покинувшая страну известная украинская актриса, телеведущая и общественный деятель Снежана Егорова."Он считает только нули на своих счетах в разных банках мира", — сказала она в эфире канала журналиста Александра Шелеста*.По словам Егоровой, украинцы вверили свою судьбу настоящему исчадию ада. Представители власти (киевского режима) "абсолютно не ассоциируют себя ни с украинцами, ни с русскими… и их главная задача — создавать как можно больше конфликтов". В частности, для того, чтобы нагреть руки и заодно освободить территорию Украины от населения — на эту землю у кого-то могут быть другие планы.Боевые действия тем временем продолжаются, всё чаще под ударами оказывается Киев. В минувшую субботу киевлянам рекомендовали не включать кондиционеры и не открывать окна в связи с сильным задымлением после ночной атаки. Об этом сообщило издание "Страна" в своём Telegram-канале со ссылкой на семейного доктора Олещенко.Доктор также советует жителям столицы обзавестись очистителями воздуха — судя по всему, пожары в Киеве могут стать обыденным явлением.Бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук** в эфире одного из интернет-каналов отметил, что удар по столице был ожидаем, били по критической энергоструктуре, по объектам оборонпрома, по точкам хранения взрывчатых веществ и сборки беспилотников, но при этом пострадали и жилые дома — "Киев опять объят огнём"."Остановить это всё можно только одним путём — путём мирных переговоров", — сказал Мосийчук, добавив, что такие переговоры "становятся всё более и более отдалёнными", точнее, результат таких переговоров становится призрачным — "и через нежелание Киева, и через позицию Москвы, и через тех, кто вызвался быть посредником, а сам занимается какими-то своими делами и вообще ищет выгоду во всём" (надо понимать, речь о Трампе — авт.).Кстати, о выгоде. Сам Трамп в эфире телесети Real America's Voice напомнил о подписанном с Украиной соглашении в сфере добычи редкоземельных элементов, пояснив, что доступ к украинским недрам может принести больше, чем Америка ранее затратила на предоставление помощи Киеву. Такой подход: "Мы можем зайти туда в любое время и забрать практически всё, что захотим". И это, по словам президента США, позволит Вашингтону "остаться в выигрыше".Экс-нардеп заявил, что таким заявлением Трамп "унижает целый народ, ставит украинцев на уровень индейцев в США". Он отметил, что никто до сих пор не знает, что именно подписали относительно украинских ресурсов с США, а есть ведь ещё и столетний договор с Британией. Вот и понятно, кто является настоящими выгодополучателями от этой войны.По мнению Мосийчука, любые переговоры должны происходить между Москвой и Киевом напрямую, "посредничество ни к чему хорошему не приведёт". А изменение ситуации на поле боя и "в воздухе" может изменить настроения в обществе, именно правда о войне может эту войну остановить.Но пока правды нет, и когда пропаганда показывает только разрушенные в результате ударов жилые дома, это только разжигает ненависть. Но надо понимать, что ни Украина, ни Россия не бьют специально по жилым домам, "это слишком дорого", считает политик.Пока можно сказать, что общественные настроения меняются, но происходит это медленно. А те деятели на Украине, кто заявляют о необходимости расчленения и гибели России, ничем не отличаются от тех, кто выступает за раздел или уничтожение самой Украины, это — "люди войны", сказал Мосийчук.По его мнению, необходимо искать путь к миру, а это путь взаимных уступок. И для этого надо говорить с людьми, доносить до них правду о войне и выяснять, на какие именно уступки они готовы пойти ради достижения мира.Но вряд ли хозяева киевского режима это допустят, ведь за войну платят кровью не они, а планы в отношении России у них всё те же, какие мы знаем из учебника истории. Хотя не все эти уроки усвоили."Не будем питать иллюзий, Россия противостоит западной коалиции как минимум с 2014 года, причём с 2022-го — непосредственно военным путём, однако российское сознание постоянно отрицает это", — сказал в интервью https://ukraina.ru/20260730/konrad-renkas-rossiyu-nyne-atakuet-ta-zhe-mezhdunarodnaya-koalitsiya-kotoraya-podderzhivala-gitlera-protiv-1081985008.html изданию Украина.ру польский политический аналитик Конрад Рэнкас.Он продолжил: "Россию ныне атакует та же международная коалиция, которая поддерживала Ливонский орден против Александра Невского, Карла XII против Петра Великого, Наполеона против Кутузова и Гитлера против советских народов. Это война вернулась и продолжается".* Признан в РФ СМИ-иноагентом** Внесён в реестр террористов и экстремистовНа эту тему — Ростислав Ищенко "Украина должна исчезнуть" https://ukraina.ru/20260728/ukraina-dolzhna-ischeznut-1081916450.htmlПодробнее о происходящем на Украине — в материале Сергея Зуева "Защититься от ударов России нечем". Эксперты и политики о cитуации на Украине https://ukraina.ru/20260802/zaschititsya-ot-udarov-rossii-nechem-eksperty-i-politiki-o-cituatsii-na-ukraine-1082074643.html

https://ukraina.ru/20260802/zaschititsya-ot-udarov-rossii-nechem-eksperty-i-politiki-o-cituatsii-na-ukraine-1082074643.html

https://ukraina.ru/20260731/pora-zakonchit-temu-s-ukrainoy-i-dogovarivatsya-po-telegram-eksperty-o-buduschem-i-nerazumnom-1081987758.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, киев, владимир зеленский, игорь мосийчук, верховная рада, вооруженные силы украины, тцк, дональд трамп