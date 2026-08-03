https://ukraina.ru/20260803/gryaznaya-bomba-ili-novye-udary-chto-vyberet-zelenskiy-mezhdu-ampuloy-i-pistoletom--mnenie-grozina-1082106320.html

"Грязная бомба" или новые удары: что выберет Зеленский "между ампулой и пистолетом" — мнение Грозина

"Грязная бомба" или новые удары: что выберет Зеленский "между ампулой и пистолетом" — мнение Грозина - 03.08.2026 Украина.ру

"Грязная бомба" или новые удары: что выберет Зеленский "между ампулой и пистолетом" — мнение Грозина

Киев в отчаянном положении пытается вырвать паузу, но его система ПВО уже мертва. В ближайшее время от Украины можно ожидать максимизацию ударов по России, попытки использовать "грязную бомбу" или химическое оружие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

2026-08-03T13:38

2026-08-03T13:38

2026-08-03T14:17

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Ранее Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о новой атаке беспилотников на два танкера у терминала под Новороссийском, из-за чего отгрузка нефти снова остановлена. Под удар попали суда NISSOS SIFNOS (флаг Маршалловых Островов) и MARATHI (флаг Острова Мэн).В КТК подчеркнули, что тем самым были проигнорированы призывы Казахстана и других иностранных акционеров, включая обращения через Госдепартамент США, о недопустимости атак на объекты международной энергетической инфраструктуры.Продолжая тему, эксперт заявил, что с дронами, атакующими КТК, много неясностей. "Точка их взлета не известна. Это могла быть какая-нибудь недобитая плавбаза, или они летели с материка, из Одессы", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам Грозина, Зеленский находится в отчаянном положении и пытается вырвать паузу. "Киев, находясь в отчаянном положении, пытается вырвать какую-то паузу. Отсюда эти разговоры о воздушном перемирии. Недавние удары по Украине продемонстрировали, что ее система ПВО умерла", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что по мере агонии киевского режима Украина может перейти к крайним мерам — наращиванию ударов по Новороссийску, использованию "грязной бомбы" или химического оружия. Также возможны удары по предприятиям в России с попыткой вызвать техногенную катастрофу.Грозин добавил, что финал киевского режима уже заранее предопределен. "Или на территории Украины, когда Зеленский будет сидеть в бункере и выбирать между ампулой и пистолетом", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.

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