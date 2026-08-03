"Враг уже достает до Тюмени и Омска": Евсеев о защите тылов и формировании зональной ПВО - 03.08.2026 Украина.ру
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"Враг уже достает до Тюмени и Омска": Евсеев о защите тылов и формировании зональной ПВО
"Враг уже достает до Тюмени и Омска": Евсеев о защите тылов и формировании зональной ПВО - 03.08.2026 Украина.ру
"Враг уже достает до Тюмени и Омска": Евсеев о защите тылов и формировании зональной ПВО
России необходимо выделить ПВО и ПРО в отдельный вид войск, как это было в советское время. Надо срочно решать эти вопросы, учитывая, что дальность ударов по российским тылам будет только увеличиваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
2026-08-03T17:19
2026-08-03T17:19
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Рассуждая о стратегии наступления ВС РФ в Донбассе и необходимости системных изменений, Евсеев заявил, что назрела реформа ПВО. "Надо ставить вопрос о выделении ПВО и ПРО в отдельный вид войск, как это было в советское время. Сейчас зональной ПВО у нас нет. Она у нас очаговая и объектовая. Создание самостоятельного вида войск позволит эту проблему решить", — пояснил эксперт.По словам Евсеева, у нового вида войск должна быть собственная авиация, как в советское время. В дивизии ПВО было два авиационных полка и зенитно-ракетные полки. Для перехвата беспилотников можно использовать учебно-боевые самолеты, предложил аналитик.Евсеев добавил, что на складах есть огромное количество "Шилок", которые можно передать в войска. "Надо решать эти вопросы, учитывая, что дальность ударов по России будет только увеличиваться. Враг уже достает до Тюмени и Омска. Такими темпами и до Дальнего Востока дойдет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины" на сайте Украина.ру.После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.
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"Враг уже достает до Тюмени и Омска": Евсеев о защите тылов и формировании зональной ПВО

17:19 03.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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России необходимо выделить ПВО и ПРО в отдельный вид войск, как это было в советское время. Надо срочно решать эти вопросы, учитывая, что дальность ударов по российским тылам будет только увеличиваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
Рассуждая о стратегии наступления ВС РФ в Донбассе и необходимости системных изменений, Евсеев заявил, что назрела реформа ПВО.
"Надо ставить вопрос о выделении ПВО и ПРО в отдельный вид войск, как это было в советское время. Сейчас зональной ПВО у нас нет. Она у нас очаговая и объектовая. Создание самостоятельного вида войск позволит эту проблему решить", — пояснил эксперт.
По словам Евсеева, у нового вида войск должна быть собственная авиация, как в советское время. В дивизии ПВО было два авиационных полка и зенитно-ракетные полки. Для перехвата беспилотников можно использовать учебно-боевые самолеты, предложил аналитик.
Евсеев добавил, что на складах есть огромное количество "Шилок", которые можно передать в войска. "Надо решать эти вопросы, учитывая, что дальность ударов по России будет только увеличиваться. Враг уже достает до Тюмени и Омска. Такими темпами и до Дальнего Востока дойдет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины" на сайте Украина.ру.
После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.
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