https://ukraina.ru/20260803/vrag-uzhe-dostaet-do-tyumeni-i-omska-evseev-o-zaschite-tylov-i-formirovanii-zonalnoy-pvo-1082118694.html

"Враг уже достает до Тюмени и Омска": Евсеев о защите тылов и формировании зональной ПВО

"Враг уже достает до Тюмени и Омска": Евсеев о защите тылов и формировании зональной ПВО - 03.08.2026 Украина.ру

"Враг уже достает до Тюмени и Омска": Евсеев о защите тылов и формировании зональной ПВО

России необходимо выделить ПВО и ПРО в отдельный вид войск, как это было в советское время. Надо срочно решать эти вопросы, учитывая, что дальность ударов по российским тылам будет только увеличиваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев

2026-08-03T17:19

2026-08-03T17:19

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Рассуждая о стратегии наступления ВС РФ в Донбассе и необходимости системных изменений, Евсеев заявил, что назрела реформа ПВО. "Надо ставить вопрос о выделении ПВО и ПРО в отдельный вид войск, как это было в советское время. Сейчас зональной ПВО у нас нет. Она у нас очаговая и объектовая. Создание самостоятельного вида войск позволит эту проблему решить", — пояснил эксперт.По словам Евсеева, у нового вида войск должна быть собственная авиация, как в советское время. В дивизии ПВО было два авиационных полка и зенитно-ракетные полки. Для перехвата беспилотников можно использовать учебно-боевые самолеты, предложил аналитик.Евсеев добавил, что на складах есть огромное количество "Шилок", которые можно передать в войска. "Надо решать эти вопросы, учитывая, что дальность ударов по России будет только увеличиваться. Враг уже достает до Тюмени и Омска. Такими темпами и до Дальнего Востока дойдет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины" на сайте Украина.ру.После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.

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