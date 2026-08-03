Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте
11:31 03.08.2026 (обновлено: 12:34 03.08.2026)
© Украина.ру⭐Военный эксперт Борис Рожин: Осенью ВС РФ могут не только выйти к Доброполью, но и отбить у ВСУ Купянск
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру
Сегодня поговорим о том, как будет развиваться ход боевых действий в августе.
29 июля, 07:00Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потериКакие-то локальные контрудары ВСУ под руководством Михаила Драпатого еще могут предпринять в августе или в сентябре. Но добиться каких-то серьезных успехов с этими резервами и в этой конфигурации фронта враг однозначно не сможет
В Запорожской области продолжатся бои к западу от Орехова. ВСУ продолжат свои контратаки, чтобы затормозить продвижение "Востока" и снизить давление на фланг своей ореховской группировки. В то же время российское командование будет готовиться к штурму Покровского. Это важный пункт для дальнейшего наступления вглубь Днепропетровской области.
На Добропольском направлении мы сконцентрируемся на освобождении Сергеевки и выходе на окраины самого Доброполья. Учитывая взятие Шевченко, до них уже не так много осталось. Также продолжим продвигаться на Доброполье с юга и с востока.
На Дружковском направлении продолжатся бои за Алексеево-Дружковку и попытки продвинуться вдоль трассы к самой Дружковке. Также мы видим серьезный накат со стороны Торского и Николайполья. То есть российское командование пытается выйти к Дружковке на максимально широком фронте, чтобы избежать лобового штурма и обеспечить охват этого укрепрайона. Одновременно с этим идет работа по логистике ВСУ во всей Славянско-Краматорской агломерации. Удары наносятся и по городам, и по дорогам между ними.
Под Красным Лиманом продолжится вытеснение остатков украинских войск из южной части города. Также мы увидим бои за Старый Караван, Пришиб и Святогорск. Динамика будет примерно такой же.
Под Купянском мы продолжим вытеснять ВСУ с левого берега Оскола. Под Великим Бурлуком мы продолжим создавать угрозу окружения, чтобы противник сам оттуда отходил. Также мы попытаемся взять Казачью Лопань и продолжим занимать населенные пункты вокруг Сум. Фронт мелкими шажками к городу так или иначе приближается.
Что касается возможностей противника, то киевский режим будет усиливать бусификацию всеми возможными методами, не обращая внимание на закон и справки. Также активно прорабатывается вопрос выдворения из Европы украинцев призывного возраста. Кого-то из депортированных уже загребли на фронт.
При этом противник уже растратил часть резервов, которые он копил в течении весны. Они несколько месяцев атаковали в Запорожской области, но понесли потери и продолжают терять. Та же группировка "Восток" уничтожает около роты врага за сутки.
Повторюсь, резервы у врага есть, но они расходуются. По бронетехнике какие-то запасы у них тоже есть. Локальные контрудары ВСУ еще могут предпринять в августе или в сентябре. Но добиться каких-то серьезных успехов с этими резервами и в этой конфигурации фронта враг однозначно не сможет.
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