https://ukraina.ru/20260803/1082097786.html

Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте

Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте - 03.08.2026 Украина.ру

Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру

2026-08-03T11:31

2026-08-03T11:31

2026-08-03T12:34

эксклюзив

спецоперация

дружковка

доброполье

запорожская область

борис рожин

вооруженные силы украины

киевский режим

сумы

украина.ру

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Сегодня поговорим о том, как будет развиваться ход боевых действий в августе.В Запорожской области продолжатся бои к западу от Орехова. ВСУ продолжат свои контратаки, чтобы затормозить продвижение "Востока" и снизить давление на фланг своей ореховской группировки. В то же время российское командование будет готовиться к штурму Покровского. Это важный пункт для дальнейшего наступления вглубь Днепропетровской области.На Добропольском направлении мы сконцентрируемся на освобождении Сергеевки и выходе на окраины самого Доброполья. Учитывая взятие Шевченко, до них уже не так много осталось. Также продолжим продвигаться на Доброполье с юга и с востока.На Дружковском направлении продолжатся бои за Алексеево-Дружковку и попытки продвинуться вдоль трассы к самой Дружковке. Также мы видим серьезный накат со стороны Торского и Николайполья. То есть российское командование пытается выйти к Дружковке на максимально широком фронте, чтобы избежать лобового штурма и обеспечить охват этого укрепрайона. Одновременно с этим идет работа по логистике ВСУ во всей Славянско-Краматорской агломерации. Удары наносятся и по городам, и по дорогам между ними.Под Красным Лиманом продолжится вытеснение остатков украинских войск из южной части города. Также мы увидим бои за Старый Караван, Пришиб и Святогорск. Динамика будет примерно такой же.Под Купянском мы продолжим вытеснять ВСУ с левого берега Оскола. Под Великим Бурлуком мы продолжим создавать угрозу окружения, чтобы противник сам оттуда отходил. Также мы попытаемся взять Казачью Лопань и продолжим занимать населенные пункты вокруг Сум. Фронт мелкими шажками к городу так или иначе приближается.Что касается возможностей противника, то киевский режим будет усиливать бусификацию всеми возможными методами, не обращая внимание на закон и справки. Также активно прорабатывается вопрос выдворения из Европы украинцев призывного возраста. Кого-то из депортированных уже загребли на фронт.При этом противник уже растратил часть резервов, которые он копил в течении весны. Они несколько месяцев атаковали в Запорожской области, но понесли потери и продолжают терять. Та же группировка "Восток" уничтожает около роты врага за сутки.Повторюсь, резервы у врага есть, но они расходуются. По бронетехнике какие-то запасы у них тоже есть. Локальные контрудары ВСУ еще могут предпринять в августе или в сентябре. Но добиться каких-то серьезных успехов с этими резервами и в этой конфигурации фронта враг однозначно не сможет.Бывший премьер Италии раскритиковал ЕС, который не способствует переговорам по Украине. Подробнее - в материале Ставка на истощение, провалы ВСУ, утечка оружия с Украины. Хроника событий на утро 3 августа

https://ukraina.ru/20260729/1081938607.html

https://ukraina.ru/20260731/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-armiya-rf-naraschivaet-udary-proryvaya-front-na-klyuchevykh-uchastkakh-1082013733.html

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, дружковка, доброполье, запорожская область, борис рожин, вооруженные силы украины, киевский режим, сумы, украина.ру