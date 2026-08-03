Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте - 03.08.2026 Украина.ру
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Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте
Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте - 03.08.2026 Украина.ру
Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру
2026-08-03T11:31
2026-08-03T12:34
эксклюзив
спецоперация
дружковка
доброполье
запорожская область
борис рожин
вооруженные силы украины
киевский режим
сумы
украина.ру
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Сегодня поговорим о том, как будет развиваться ход боевых действий в августе.В Запорожской области продолжатся бои к западу от Орехова. ВСУ продолжат свои контратаки, чтобы затормозить продвижение "Востока" и снизить давление на фланг своей ореховской группировки. В то же время российское командование будет готовиться к штурму Покровского. Это важный пункт для дальнейшего наступления вглубь Днепропетровской области.На Добропольском направлении мы сконцентрируемся на освобождении Сергеевки и выходе на окраины самого Доброполья. Учитывая взятие Шевченко, до них уже не так много осталось. Также продолжим продвигаться на Доброполье с юга и с востока.На Дружковском направлении продолжатся бои за Алексеево-Дружковку и попытки продвинуться вдоль трассы к самой Дружковке. Также мы видим серьезный накат со стороны Торского и Николайполья. То есть российское командование пытается выйти к Дружковке на максимально широком фронте, чтобы избежать лобового штурма и обеспечить охват этого укрепрайона. Одновременно с этим идет работа по логистике ВСУ во всей Славянско-Краматорской агломерации. Удары наносятся и по городам, и по дорогам между ними.Под Красным Лиманом продолжится вытеснение остатков украинских войск из южной части города. Также мы увидим бои за Старый Караван, Пришиб и Святогорск. Динамика будет примерно такой же.Под Купянском мы продолжим вытеснять ВСУ с левого берега Оскола. Под Великим Бурлуком мы продолжим создавать угрозу окружения, чтобы противник сам оттуда отходил. Также мы попытаемся взять Казачью Лопань и продолжим занимать населенные пункты вокруг Сум. Фронт мелкими шажками к городу так или иначе приближается.Что касается возможностей противника, то киевский режим будет усиливать бусификацию всеми возможными методами, не обращая внимание на закон и справки. Также активно прорабатывается вопрос выдворения из Европы украинцев призывного возраста. Кого-то из депортированных уже загребли на фронт.При этом противник уже растратил часть резервов, которые он копил в течении весны. Они несколько месяцев атаковали в Запорожской области, но понесли потери и продолжают терять. Та же группировка "Восток" уничтожает около роты врага за сутки.Повторюсь, резервы у врага есть, но они расходуются. По бронетехнике какие-то запасы у них тоже есть. Локальные контрудары ВСУ еще могут предпринять в августе или в сентябре. Но добиться каких-то серьезных успехов с этими резервами и в этой конфигурации фронта враг однозначно не сможет.Бывший премьер Италии раскритиковал ЕС, который не способствует переговорам по Украине. Подробнее - в материале Ставка на истощение, провалы ВСУ, утечка оружия с Украины. Хроника событий на утро 3 августа
https://ukraina.ru/20260729/1081938607.html
https://ukraina.ru/20260731/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-armiya-rf-naraschivaet-udary-proryvaya-front-na-klyuchevykh-uchastkakh-1082013733.html
дружковка
доброполье
запорожская область
сумы
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, дружковка, доброполье, запорожская область, борис рожин, вооруженные силы украины, киевский режим, сумы, украина.ру
Эксклюзив, Спецоперация, Дружковка, Доброполье, Запорожская область, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, киевский режим, Сумы, Украина.ру

Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте

11:31 03.08.2026 (обновлено: 12:34 03.08.2026)
 
© Украина.ру⭐Военный эксперт Борис Рожин: Осенью ВС РФ могут не только выйти к Доброполью, но и отбить у ВСУ Купянск
⭐Военный эксперт Борис Рожин: Осенью ВС РФ могут не только выйти к Доброполью, но и отбить у ВСУ Купянск - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру
Сегодня поговорим о том, как будет развиваться ход боевых действий в августе.
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В Запорожской области продолжатся бои к западу от Орехова. ВСУ продолжат свои контратаки, чтобы затормозить продвижение "Востока" и снизить давление на фланг своей ореховской группировки. В то же время российское командование будет готовиться к штурму Покровского. Это важный пункт для дальнейшего наступления вглубь Днепропетровской области.
На Добропольском направлении мы сконцентрируемся на освобождении Сергеевки и выходе на окраины самого Доброполья. Учитывая взятие Шевченко, до них уже не так много осталось. Также продолжим продвигаться на Доброполье с юга и с востока.
На Дружковском направлении продолжатся бои за Алексеево-Дружковку и попытки продвинуться вдоль трассы к самой Дружковке. Также мы видим серьезный накат со стороны Торского и Николайполья. То есть российское командование пытается выйти к Дружковке на максимально широком фронте, чтобы избежать лобового штурма и обеспечить охват этого укрепрайона. Одновременно с этим идет работа по логистике ВСУ во всей Славянско-Краматорской агломерации. Удары наносятся и по городам, и по дорогам между ними.
Под Красным Лиманом продолжится вытеснение остатков украинских войск из южной части города. Также мы увидим бои за Старый Караван, Пришиб и Святогорск. Динамика будет примерно такой же.
Под Купянском мы продолжим вытеснять ВСУ с левого берега Оскола. Под Великим Бурлуком мы продолжим создавать угрозу окружения, чтобы противник сам оттуда отходил. Также мы попытаемся взять Казачью Лопань и продолжим занимать населенные пункты вокруг Сум. Фронт мелкими шажками к городу так или иначе приближается.
Что касается возможностей противника, то киевский режим будет усиливать бусификацию всеми возможными методами, не обращая внимание на закон и справки. Также активно прорабатывается вопрос выдворения из Европы украинцев призывного возраста. Кого-то из депортированных уже загребли на фронт.
При этом противник уже растратил часть резервов, которые он копил в течении весны. Они несколько месяцев атаковали в Запорожской области, но понесли потери и продолжают терять. Та же группировка "Восток" уничтожает около роты врага за сутки.
Повторюсь, резервы у врага есть, но они расходуются. По бронетехнике какие-то запасы у них тоже есть. Локальные контрудары ВСУ еще могут предпринять в августе или в сентябре. Но добиться каких-то серьезных успехов с этими резервами и в этой конфигурации фронта враг однозначно не сможет.
Коллаж: спецоперация на минувшей неделе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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