Кремль не заинтересован в очередных "мирных предложениях" от Украины — "Легитимный" - 03.08.2026 Украина.ру
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Кремль не заинтересован в очередных "мирных предложениях" от Украины — "Легитимный"
Кремль не заинтересован в очередных "мирных предложениях" от Украины — "Легитимный" - 03.08.2026 Украина.ру
Кремль не заинтересован в очередных "мирных предложениях" от Украины — "Легитимный"
Украинские аналитики не видят мотивации Москвы идти на переговоры с киевским режимом в нынешней ситуации. Об этом сообщает 3 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-03T17:16
2026-08-03T17:16
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Кремль не заинтересован в очередных "мирных предложениях" от Украины — указывает украинский Телеграм-канал "Легитимный". И перечисляет причины:🟦 Дефицит ПВО как во всем мире. Пауза даст возможность накопить их и потом кинуть Россию в 100500 раз;🟦 Киев скоро потеряет возможность наносить качественные удары своими дальнобойными дронами, а Кремль наоборот только увеличивает производство реактивных дронов, ракет, формирует защиту от БПЛА и противостояние Старлинку. Скоро будет готов "Рассвет", тогда логистике Украины придет конец. Плюс расширяет производство УМПК, скоро ФАБы будут добивать до Одессы и Днепра;🟦 Перемирие необходимо Киеву, так как у них дефицит живой силы, а пауза даст возможность восполнить ресурсы. Зеленский не хочет в момент перемирия заканчивать мобилизацию и отлов, что указывает на то, что это ловушка для Кремля, чтобы выиграть время;🟦 Киев спешит монетизировать свой успех, чтобы не получить ответку, так как они не готовы к долгосрочной игре, а бросили все силы на ситуативный успех и продают его Москве, но это ловушка, чтобы в этот момент раскачать зраду в России;🟦 Киев и 50% Украины не готовы к зиме на 90% их ждет гуманитарный кризис. Чтобы этого не было, нужно срочное перемирие. Иначе будет крах;🟦 Война для Украины дорожает ежедневно. Назревает тотальный финансовый кризис. Гривну ждёт обвал, так как спонсоры не хотят платить больше за эту войну.Вывод: на 100% это выгодно Киеву, а для Кремля это ловушка. Все понимают, что Зеленский на 100% потом кинет, как это было всегда.Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не БританияВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, кремль, украина, владимир зеленский, киев, украина.ру, новости переговоров, переговоры по украине 2026, прогнозы сво
Новости, Кремль, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Украина.ру, новости переговоров, Переговоры по Украине 2026, прогнозы СВО

Кремль не заинтересован в очередных "мирных предложениях" от Украины — "Легитимный"

17:16 03.08.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Украинские аналитики не видят мотивации Москвы идти на переговоры с киевским режимом в нынешней ситуации. Об этом сообщает 3 августа телеграм-канал Украина.ру
Кремль не заинтересован в очередных "мирных предложениях" от Украины — указывает украинский Телеграм-канал "Легитимный". И перечисляет причины:

🟦 Дефицит ПВО как во всем мире. Пауза даст возможность накопить их и потом кинуть Россию в 100500 раз;

🟦 Киев скоро потеряет возможность наносить качественные удары своими дальнобойными дронами, а Кремль наоборот только увеличивает производство реактивных дронов, ракет, формирует защиту от БПЛА и противостояние Старлинку. Скоро будет готов "Рассвет", тогда логистике Украины придет конец. Плюс расширяет производство УМПК, скоро ФАБы будут добивать до Одессы и Днепра;

🟦 Перемирие необходимо Киеву, так как у них дефицит живой силы, а пауза даст возможность восполнить ресурсы. Зеленский не хочет в момент перемирия заканчивать мобилизацию и отлов, что указывает на то, что это ловушка для Кремля, чтобы выиграть время;

🟦 Киев спешит монетизировать свой успех, чтобы не получить ответку, так как они не готовы к долгосрочной игре, а бросили все силы на ситуативный успех и продают его Москве, но это ловушка, чтобы в этот момент раскачать зраду в России;

🟦 Киев и 50% Украины не готовы к зиме на 90% их ждет гуманитарный кризис. Чтобы этого не было, нужно срочное перемирие. Иначе будет крах;

🟦 Война для Украины дорожает ежедневно. Назревает тотальный финансовый кризис. Гривну ждёт обвал, так как спонсоры не хотят платить больше за эту войну.

Вывод: на 100% это выгодно Киеву, а для Кремля это ловушка. Все понимают, что Зеленский на 100% потом кинет, как это было всегда.
Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия
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