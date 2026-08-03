Кремль не заинтересован в очередных "мирных предложениях" от Украины — "Легитимный"
Украинские аналитики не видят мотивации Москвы идти на переговоры с киевским режимом в нынешней ситуации. Об этом сообщает 3 августа телеграм-канал Украина.ру
Кремль не заинтересован в очередных "мирных предложениях" от Украины — указывает украинский Телеграм-канал "Легитимный". И перечисляет причины:
🟦 Дефицит ПВО как во всем мире. Пауза даст возможность накопить их и потом кинуть Россию в 100500 раз;
🟦 Киев скоро потеряет возможность наносить качественные удары своими дальнобойными дронами, а Кремль наоборот только увеличивает производство реактивных дронов, ракет, формирует защиту от БПЛА и противостояние Старлинку. Скоро будет готов "Рассвет", тогда логистике Украины придет конец. Плюс расширяет производство УМПК, скоро ФАБы будут добивать до Одессы и Днепра;
🟦 Перемирие необходимо Киеву, так как у них дефицит живой силы, а пауза даст возможность восполнить ресурсы. Зеленский не хочет в момент перемирия заканчивать мобилизацию и отлов, что указывает на то, что это ловушка для Кремля, чтобы выиграть время;
🟦 Киев спешит монетизировать свой успех, чтобы не получить ответку, так как они не готовы к долгосрочной игре, а бросили все силы на ситуативный успех и продают его Москве, но это ловушка, чтобы в этот момент раскачать зраду в России;
🟦 Киев и 50% Украины не готовы к зиме на 90% их ждет гуманитарный кризис. Чтобы этого не было, нужно срочное перемирие. Иначе будет крах;
🟦 Война для Украины дорожает ежедневно. Назревает тотальный финансовый кризис. Гривну ждёт обвал, так как спонсоры не хотят платить больше за эту войну.
Вывод: на 100% это выгодно Киеву, а для Кремля это ловушка. Все понимают, что Зеленский на 100% потом кинет, как это было всегда.
🟦 Дефицит ПВО как во всем мире. Пауза даст возможность накопить их и потом кинуть Россию в 100500 раз;
🟦 Киев скоро потеряет возможность наносить качественные удары своими дальнобойными дронами, а Кремль наоборот только увеличивает производство реактивных дронов, ракет, формирует защиту от БПЛА и противостояние Старлинку. Скоро будет готов "Рассвет", тогда логистике Украины придет конец. Плюс расширяет производство УМПК, скоро ФАБы будут добивать до Одессы и Днепра;
🟦 Перемирие необходимо Киеву, так как у них дефицит живой силы, а пауза даст возможность восполнить ресурсы. Зеленский не хочет в момент перемирия заканчивать мобилизацию и отлов, что указывает на то, что это ловушка для Кремля, чтобы выиграть время;
🟦 Киев спешит монетизировать свой успех, чтобы не получить ответку, так как они не готовы к долгосрочной игре, а бросили все силы на ситуативный успех и продают его Москве, но это ловушка, чтобы в этот момент раскачать зраду в России;
🟦 Киев и 50% Украины не готовы к зиме на 90% их ждет гуманитарный кризис. Чтобы этого не было, нужно срочное перемирие. Иначе будет крах;
🟦 Война для Украины дорожает ежедневно. Назревает тотальный финансовый кризис. Гривну ждёт обвал, так как спонсоры не хотят платить больше за эту войну.
Вывод: на 100% это выгодно Киеву, а для Кремля это ловушка. Все понимают, что Зеленский на 100% потом кинет, как это было всегда.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на