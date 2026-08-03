https://ukraina.ru/20260803/ballistika-letit-na-merefu-dnepropetrovsk-pod-udarom-defitsit-topliva-bez-kontsa-novosti-svo-1082121571.html

Баллистика летит на Мерефу, Днепропетровск под ударом, дефицит топлива без конца. Новости СВО

Баллистика летит на Мерефу, Днепропетровск под ударом, дефицит топлива без конца. Новости СВО - 03.08.2026 Украина.ру

Баллистика летит на Мерефу, Днепропетровск под ударом, дефицит топлива без конца. Новости СВО

ПВО ВСУ не в состоянии защитить свои крупные логистические центры. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 3 августа написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-08-03T19:18

2026-08-03T19:18

2026-08-03T19:20

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🟦 Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Геленджика и Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация;🟥 Над Донецком активны вражеские БПЛА, пишут местные информресурсы;🟥 Баллистика летит на Мерефу в Харьковской области, пишут украинские мониторинговые ресурсы. 🟥 В Днепропетровске (Днепре) зафиксирован новый взрыв;🟦 Ситуация с горючим на Украине гораздо хуже, чем была весной. Тогда были высокие запасы и низкое потребление. Сейчас высоченный спрос, а запасы минимальны. Конца этой истории не видно, заявил директор украинской Консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн;🟥 О взрыве в районе Сум пишут местные Телеграм-каналы.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Тем временем Офис президента Украины приравнял уклонистов к криминалитетуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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