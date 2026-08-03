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Украинские эксперты осторожно комментируют дефицит топлива

Украинские эксперты осторожно комментируют дефицит топлива - 03.08.2026 Украина.ру

Украинские эксперты осторожно комментируют дефицит топлива

Дефицит топлива на Украине есть и до конца года его устранить не удастся, считают украинские эксперты. Об этом сообщает 3 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-03T19:48

2026-08-03T19:48

2026-08-03T19:48

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На Украине уже есть дефицит топлива, признал гендиректор Prime Group Дмитрий Леушкин."В августе на части АЗС может не быть топлива, некоторые могут закрыть, а закупить нужный объем топлива в ЕС не выйдет", — заявил он.На вопрос ведущей, будет ли на Украине дефицит, Леушкин прямо ответил: "Он уже есть"."Ситуация с горючим на Украине гораздо хуже, чем была весной... Тогда были высокие запасы и низкое потребление. Сейчас высоченный спрос, а запасы минимальны. Конца этой истории не видно, — директор Консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн.Он также обратил внимание на проблемы, которые создали США с Израилем развязанной против Ирана войной.Актуальное интервью: Майкл Бом: Украина обошла США по дронам, а война Трампа с Ираном навсегда лишит Киев бесплатной помощиБольше новостей дня представлено в обзоре Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, иран, сергей куюн, украина.ру, ес, топливо, энергетические ресурсы украины