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Украинские эксперты осторожно комментируют дефицит топлива
Украинские эксперты осторожно комментируют дефицит топлива - 03.08.2026 Украина.ру
Украинские эксперты осторожно комментируют дефицит топлива
Дефицит топлива на Украине есть и до конца года его устранить не удастся, считают украинские эксперты. Об этом сообщает 3 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-03T19:48
2026-08-03T19:48
2026-08-03T19:48
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На Украине уже есть дефицит топлива, признал гендиректор Prime Group Дмитрий Леушкин."В августе на части АЗС может не быть топлива, некоторые могут закрыть, а закупить нужный объем топлива в ЕС не выйдет", — заявил он.На вопрос ведущей, будет ли на Украине дефицит, Леушкин прямо ответил: "Он уже есть"."Ситуация с горючим на Украине гораздо хуже, чем была весной... Тогда были высокие запасы и низкое потребление. Сейчас высоченный спрос, а запасы минимальны. Конца этой истории не видно, — директор Консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн.Он также обратил внимание на проблемы, которые создали США с Израилем развязанной против Ирана войной.Актуальное интервью: Майкл Бом: Украина обошла США по дронам, а война Трампа с Ираном навсегда лишит Киев бесплатной помощиБольше новостей дня представлено в обзоре Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, иран, сергей куюн, украина.ру, ес, топливо, энергетические ресурсы украины
Новости, Украина, США, Иран, Сергей Куюн, Украина.ру, ЕС, топливо, Энергетические ресурсы Украины
Украинские эксперты осторожно комментируют дефицит топлива
Дефицит топлива на Украине есть и до конца года его устранить не удастся, считают украинские эксперты. Об этом сообщает 3 августа телеграм-канал Украина.ру
На Украине уже есть дефицит топлива, признал гендиректор Prime Group Дмитрий Леушкин.
"В августе на части АЗС может не быть топлива, некоторые могут закрыть, а закупить нужный объем топлива в ЕС не выйдет", — заявил он.
На вопрос ведущей, будет ли на Украине дефицит, Леушкин прямо ответил: "Он уже есть".
"Ситуация с горючим на Украине гораздо хуже, чем была весной... Тогда были высокие запасы и низкое потребление. Сейчас высоченный спрос, а запасы минимальны. Конца этой истории не видно, — директор Консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн.
Он также обратил внимание на проблемы, которые создали США с Израилем развязанной против Ирана войной.
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