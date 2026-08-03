Украинские эксперты осторожно комментируют дефицит топлива - 03.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260803/ukrainskie-eksperty-ostorozhno-kommentiruyut-defitsit-topliva-1082123750.html
Украинские эксперты осторожно комментируют дефицит топлива
Украинские эксперты осторожно комментируют дефицит топлива - 03.08.2026 Украина.ру
Украинские эксперты осторожно комментируют дефицит топлива
Дефицит топлива на Украине есть и до конца года его устранить не удастся, считают украинские эксперты. Об этом сообщает 3 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-03T19:48
2026-08-03T19:48
новости
украина
сша
иран
сергей куюн
украина.ру
ес
топливо
энергетические ресурсы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1b/1081875271_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_6d356cc244a4b70a72af1ef1a2ca0b38.jpg
На Украине уже есть дефицит топлива, признал гендиректор Prime Group Дмитрий Леушкин."В августе на части АЗС может не быть топлива, некоторые могут закрыть, а закупить нужный объем топлива в ЕС не выйдет", — заявил он.На вопрос ведущей, будет ли на Украине дефицит, Леушкин прямо ответил: "Он уже есть"."Ситуация с горючим на Украине гораздо хуже, чем была весной... Тогда были высокие запасы и низкое потребление. Сейчас высоченный спрос, а запасы минимальны. Конца этой истории не видно, — директор Консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн.Он также обратил внимание на проблемы, которые создали США с Израилем развязанной против Ирана войной.Актуальное интервью: Майкл Бом: Украина обошла США по дронам, а война Трампа с Ираном навсегда лишит Киев бесплатной помощиБольше новостей дня представлено в обзоре Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
сша
иран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1b/1081875271_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_35fc4cb04eb4a9f9a3a74f9aaf0de5c8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, иран, сергей куюн, украина.ру, ес, топливо, энергетические ресурсы украины
Новости, Украина, США, Иран, Сергей Куюн, Украина.ру, ЕС, топливо, Энергетические ресурсы Украины

Украинские эксперты осторожно комментируют дефицит топлива

19:48 03.08.2026
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Stringer
Читать в
ДзенTelegram
Дефицит топлива на Украине есть и до конца года его устранить не удастся, считают украинские эксперты. Об этом сообщает 3 августа телеграм-канал Украина.ру
На Украине уже есть дефицит топлива, признал гендиректор Prime Group Дмитрий Леушкин.

"В августе на части АЗС может не быть топлива, некоторые могут закрыть, а закупить нужный объем топлива в ЕС не выйдет", — заявил он.

На вопрос ведущей, будет ли на Украине дефицит, Леушкин прямо ответил: "Он уже есть".
"Ситуация с горючим на Украине гораздо хуже, чем была весной... Тогда были высокие запасы и низкое потребление. Сейчас высоченный спрос, а запасы минимальны. Конца этой истории не видно, — директор Консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн.
Он также обратил внимание на проблемы, которые создали США с Израилем развязанной против Ирана войной.
Актуальное интервью: Майкл Бом: Украина обошла США по дронам, а война Трампа с Ираном навсегда лишит Киев бесплатной помощи
Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАИранСергей КуюнУкраина.руЕСтопливоЭнергетические ресурсы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:15Судно Nadezhda под флагом Камеруна, перевозившее из турецкого порта Самсун в Новороссийск свежие овощи и фрукты, подверглось атаке украинских дронов в Черном море
21:14В Прилуках уничтожено грузовое отделение "Новой почты". Главные новости к этому часу
21:08И снова взрывы в Черниговской области
20:41В Белгородской области при взрыве БПЛА ранены двое мирных жителей. Новости СВО
20:38Польский депутат призвал украинцев немедленно вернуться на родину
20:15Дмитрий Абзалов: Украина осталась без портов на Черном море и Дунае, поэтому к зиме попросит мира
20:05Бензин в Крыму дешевеет
20:00Украинские эксперты констатируют неготовность к зиме
19:51Агентом какой разведки является Зеленский? Ответ дают обозреватели Украина.ру Виноградов и Скачко
19:51"Долететь любой ценой": как операторы "Молнии-2" охотятся за пехотой врага
19:48Украинские эксперты осторожно комментируют дефицит топлива
19:30Майкл Бом: Украина обошла США по дронам, а война Трампа с Ираном навсегда лишит Киев бесплатной помощи
19:18Баллистика летит на Мерефу, Днепропетровск под ударом, дефицит топлива без конца. Новости СВО
19:09Офис президента Украины приравнял уклонистов к криминалитету
19:043 августа 2026 года, вечерний эфир
18:48Обманный мир. Почему Трамп и Зеленский почти синхронно захотели мириться
18:31Кабмин Украины ограничил права граждан за границей
18:24Украина строит кастовое общество, государству наплевать на граждан - украинский экономист
18:03Трамп не даёт лицензии на производство ракет для Patriot. И это лишь начало бед Зеленского
18:02Начпрод 74-й бригады: Пункты накопления позволяют сократить время доставки на передовую
Лента новостейМолния