https://ukraina.ru/20260803/tramp-ne-dat-litsenzii-na-proizvodstvo-raket-dlya-patriot-i-eto-lish-nachalo-bed-zelenskogo-1082118885.html

Трамп не даёт лицензии на производство ракет для Patriot. И это лишь начало бед Зеленского

Трамп не даёт лицензии на производство ракет для Patriot. И это лишь начало бед Зеленского - 03.08.2026 Украина.ру

Трамп не даёт лицензии на производство ракет для Patriot. И это лишь начало бед Зеленского

Тяжёлые времена настали для международных форматов и групп, курирующих поддержку Украины в противостоянии России. Причём у всех одновременно

2026-08-03T18:03

2026-08-03T18:03

2026-08-03T18:03

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31 июля газета Politico, ссылаясь на источники, сообщила об отказе США от лидирующей роли в Группе содействия Украине. Группа с начала СВО играла центральную роль в оснащении и обучении ВСУ, а также распределяла западную военную помощь стране. Причём США и были её создателем: Пентагон в 2022 году таким образом решил перейти от разрозненных поставок оружия разных стран к единому системному управлению, от экстренной помощи – к долгосрочной поддержке украинских войск."Этот шаг означает, что Соединённые Штаты больше не будут участвовать в формировании будущей структуры украинской армии, – поясняет издание. – Это следствие целого ряда изменений, внесённых администрацией Трампа в многолетний альянс".Управление Группой, базирующейся в немецком Висбадене, возьмёт на себя другой член НАТО. Кто именно – пока неизвестно.Анонимный украинский чиновник в комментарии Politico заявил: "Для нас этот шаг имеет больше преимуществ, чем недостатков. Это снижает риски, которые могут возникнуть из-за политической нестабильности в Соединённых Штатах, и облегчает военную логистику в интересах Украины".Однако не все в стране разделяют его позицию. Другой собеседник американского издания в Киеве поделился обеспокоенностью, что включение командования Группой в сложную бюрократическую структуру НАТО может замедлить доставку помощи на передовую. Кроме того, никто не сможет заменить возможности Вашингтона по части спутниковой разведки, целеуказания и логистики, которые предоставляют тяжёлые транспортные самолёты США.Подобная ситуация уже случилась в начале 2025 года. Тогда Трамп, разъярённый после нашумевшей ссоры с Зеленским в Овальном кабинете, свернул военную помощь Украине. Самым болезненным для Киева оказалось прекращение предоставления разведданых, которые позволили бы ВСУ наносить удары вглубь территории России. Европейские страны, включая Великобританию, в противовес Вашингтону продолжали "подкрамливать" Украину, но при всём желании не смогли полностью заменить американцев на этом направлении. В итоге Зеленскому пришлось официально принести извинения Трампу и его администрации за своё поведение, чтобы вновь получать ценные для ВСУ сведения.Как бы то ни было, процесс смены руководства Группы содействия, по словам источников Politico, займёт до года. Следовательно, возникнет период неопределённости, а время сейчас явно не на стороне Украины.Американская газета The Washington Post, рассказывая подробности недавней встречи в Белом доме за закрытыми дверями, где Зеленский призывал президента США Трампа снабдить Украину ракетами ПВО, подчёркивает, что "системы Patriot — единственная надежда Украины противостоять российским ударам, которые значительно усилились за последние месяцы, перехватчиков для этой системы катастрофически не хватает". А бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС Джеймс Ставридис, комментируя эту публикацию, написал в соцсетях, что у ВСУ на 27 баллистических ракет приводится только один перехватчик для систем Patriot. Такова, по его словам, цена дефицита ракет Patriot.Более того, долгосрочное соглашение между Вашингтоном и Киевом о производстве ракет-перехватчиков Patriot не появится даже к грядущей зиме, констатировал 3 августа постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Даже если Украина получит соответствующие лицензии, на производство ракет для Patriot у неё уйдёт от года до пяти лет, прогнозирует портал Axios.Вдобавок к переформатированию Группы содействия Украине неизвестно, что дальше будет с "Коалицией желающих". Британская газета The Telegraph предупреждает, что с отставкой Кира Стармера с должности премьер-министра Великобритании и сменой президента Франции весной 2027 года (больше двух сроков Эммануэлю Макрону по законодательству не положено) возникнет вакуум лидерства, который может оставить Европу без руля, что станет угрозой для "коалиции". Опасения насчёт "медленного угасания" объединения связаны скорее с уходом Макрона, говорится в статье, а на смену ему в Елисейский дворец могут прийти ярые скептики поддержки Киева и участия Франции в военных альянсах — председатель парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен или лидер французских крайне левых Жан-Люк Меланшон.Стоит напомнить, что именно Великобритания и Франция были инициаторами создания "Коалиции желающих", в которую вошли свыше 30 государств."Прочность положения потенциальных кандидатов [на роль лидера "Коалиции желающих"], которые могли бы этот вакуум заполнить, вроде немецкого канцлера Фридриха Мерца, остаётся под вопросом", — отмечает The Telegraph.Более того, Мерц входит в число самых непопулярных политиков своей страны, и в последнее время участились разговоры о его возможной скорой отставке.Впрочем, рассчитывать, что международные объединения, оказывающие киевскому режиму содействие в противостоянии России, рухнут в одночасье с уходом конкретного политика, было бы наивно. За период СВО не раз происходили смены правительств в западных странах — и никаких радикальных изменений в проукраинском курсе Европы.Старый Свет исправно выполняет свои обязательства: прежде всего платит за американское вооружение для последующей безвозмездной передачи Украине. А вот Соединённые Штаты подкачали: как следует из подготовленного для Конгресса отчёта Пентагона, Госдепартамента и де-факто ликвидированного USAID, по состоянию на 31 марта 2026 года Вашингтон получил от стран НАТО по программе PURL (та самая схема по закупке Альянсом оружия у США для Киева) $4,15 миллиарда, но до сих пор не заключил контрактов со своими военными подрядчиками на эти деньги. То есть финансы есть, а вооружение для ВСУ не производится. Кроме того, неистраченными остаются $4,96 миллиарда, предназначенные для передачи ВСУ вооружения со складов Пентагона в рамках механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), поскольку США предпочли сэкономить эти средства ради обеспечения собственной боеготовности.И вообще, согласно подсчётам РИА Новости, объём поставок оружия Украине из Штатов после смены американской администрации сократился в 5 раз: с $1,28 миллиарда в месяц при президенте-демократе Джо Байдене до $266 миллионов при республиканце Трампе. .Читайте также интервью известного документалиста и телеведущего Игоря Прокопенко 39 минут до Нью-Йорка и 3 года до новой украинской ракеты — такова наша реальность

https://ukraina.ru/20250305/1061564603.html

https://ukraina.ru/20260731/a-vot-eto-tramp-zelenskomu-ne-prostit-nikogda-chistilschiki-uzhe-vyekhali-1082052933.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, нато, кир стармер, военная помощь, вооружения