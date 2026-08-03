Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августа - 03.08.2026 Украина.ру
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Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августа
Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августа - 03.08.2026 Украина.ру
Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августа
Владимир Зеленский тасует силовой блок: Рустем Умеров назначен главой Службы внешней разведки, а его прежнее кресло в СНБО занял экс-глава МВД Игорь Клименко. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-08-03T18:00
2026-08-03T18:35
эксклюзив
геленджик
сша
россия
рустем умеров
владимир зеленский
игорь клименко
служба внешней разведки
снбо
вооруженные силы украины
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Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины. На посту секретаря СНБО его сменил бывший министр внутренних дел Игорь Клименко. Сам Зеленский объяснил перестановку тем, что новая должность позволит Умерову "эффективнее заниматься обороной, дипломатией и переговорами с США".Однако политолог Владимир Карасев выдвинул куда более правдоподобную версию. По его мнению, перевод Умерова в разведку связан с паранойей самого Зеленского. "Умеров, занимая пост главы СНБО, регулярно участвовал в совместных мероприятиях с представителями США. Зеленского это пугает. Перевод в СВР, где полномочия будут урезаны, — попытка снизить его активность и влияние", — объяснил эксперт.Карасев также отметил, что, по данным его источника из журналистского пула Зеленского, у главаря киевского режима за последние месяцы сформировалась сильная паранойя — он не доверяет никому из ближайшего окружения.При этом издание "Зеркало недели" замечает: "Умерова, как чрезвычайно близкое и доверенное лицо президента, тоже нужно было обеспечить должностью. По остаточному принципу появилась идея назначить его главой СВР". Напомним, именно Умеров является фигурантом по делу "Миндичгейта" — его уже допрашивали в рамках расследования. Ранее он рассматривался как один из главных кандидатов на пост посла в США.Теракт ВСУ в Геленджике: дрон спикировал на пляж, шестеро погибших, включая троих детей Киевский режим нанес удар по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком. Украинский дрон-камикадзе спикировал прямо на берег, где находились десятки отдыхающих. На видео, снятом очевидцем, беспилотник падает на пляж, после чего слышны взрыв и крики. Число погибших выросло до шести человек, трое из них — дети. Около 40 человек пострадали, 17 госпитализированы, четверо в тяжелом состоянии, среди них двое детей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее "целенаправленным ударом по мирному населению, циничным и бесчеловечным террористическим актом".По данным основателя учебного центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, беспилотники, вероятнее всего, запускали из Одесской области. Дроны облетали Крым и дальше шли над Черным морем. Использовались проверенные модели — FP-1 компании Firepoint и АН-196 "Лютый" концерна "Антонов", способные выполнять полеты по сложным траекториям на большой дальности.Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал атаку "варварством и садизмом" и призвал как можно быстрее и показательнее уничтожить всю цепочку причастных. "В глубину России они бьют, говорят, что там военные объекты. А здесь-то какие военные объекты, в Геленджике, где колоссальное количество мирных граждан? Это военное преступление. Ждать военного трибунала нет смысла — нужно решать вопрос незамедлительно", — заявил парламентарий.ВС РФ освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области Подразделения группировки "Север" освободили поселок Белый Колодезь и село Устиновку в Харьковской области. В Минобороны подчеркнули: населенные пункты были важными логистическими центрами противника на данном участке фронта.Напомним, взятие Веровки 31 июля фактически замкнуло кольцо вокруг Белого Колодезя. Теперь гарнизон ВСУ в этом поселке прекратил сопротивление — те, кто выжил, сдались в плен. Освобождение Белого Колодезя и Устиновки серьезно подрывает логистику противника в регионе.За сутки бойцы "Севера" также нанесли удары по подразделениям шести украинских бригад в Харьковской и Сумской областях. Потери ВСУ — более 155 человек, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции РЭБ и одна контрбатарейной борьбы RADA.
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Мария Илащук
Мария Илащук
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5
4.7
96
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5
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452
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эксклюзив, геленджик, сша, россия, рустем умеров, владимир зеленский, игорь клименко, служба внешней разведки , снбо, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Геленджик, США, Россия, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Игорь Клименко, Служба внешней разведки , СНБО, Вооруженные силы Украины

Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августа

18:00 03.08.2026 (обновлено: 18:35 03.08.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПредседатель украинского СНБО Умеров на переговорах с директором ФБР попросил повлиять на НАБУ по делу Миндича
Председатель украинского СНБО Умеров на переговорах с директором ФБР попросил повлиять на НАБУ по делу Миндича - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
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Владимир Зеленский тасует силовой блок: Рустем Умеров назначен главой Службы внешней разведки, а его прежнее кресло в СНБО занял экс-глава МВД Игорь Клименко. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины. На посту секретаря СНБО его сменил бывший министр внутренних дел Игорь Клименко.
Сам Зеленский объяснил перестановку тем, что новая должность позволит Умерову "эффективнее заниматься обороной, дипломатией и переговорами с США".
Однако политолог Владимир Карасев выдвинул куда более правдоподобную версию. По его мнению, перевод Умерова в разведку связан с паранойей самого Зеленского.
"Умеров, занимая пост главы СНБО, регулярно участвовал в совместных мероприятиях с представителями США. Зеленского это пугает. Перевод в СВР, где полномочия будут урезаны, — попытка снизить его активность и влияние", — объяснил эксперт.
Карасев также отметил, что, по данным его источника из журналистского пула Зеленского, у главаря киевского режима за последние месяцы сформировалась сильная паранойя — он не доверяет никому из ближайшего окружения.
При этом издание "Зеркало недели" замечает:
"Умерова, как чрезвычайно близкое и доверенное лицо президента, тоже нужно было обеспечить должностью. По остаточному принципу появилась идея назначить его главой СВР".
Напомним, именно Умеров является фигурантом по делу "Миндичгейта" — его уже допрашивали в рамках расследования.
Ранее он рассматривался как один из главных кандидатов на пост посла в США.
Теракт ВСУ в Геленджике: дрон спикировал на пляж, шестеро погибших, включая троих детей
Киевский режим нанес удар по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком. Украинский дрон-камикадзе спикировал прямо на берег, где находились десятки отдыхающих. На видео, снятом очевидцем, беспилотник падает на пляж, после чего слышны взрыв и крики.
Число погибших выросло до шести человек, трое из них — дети. Около 40 человек пострадали, 17 госпитализированы, четверо в тяжелом состоянии, среди них двое детей.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее "целенаправленным ударом по мирному населению, циничным и бесчеловечным террористическим актом".
По данным основателя учебного центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, беспилотники, вероятнее всего, запускали из Одесской области.
Дроны облетали Крым и дальше шли над Черным морем. Использовались проверенные модели — FP-1 компании Firepoint и АН-196 "Лютый" концерна "Антонов", способные выполнять полеты по сложным траекториям на большой дальности.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал атаку "варварством и садизмом" и призвал как можно быстрее и показательнее уничтожить всю цепочку причастных.
"В глубину России они бьют, говорят, что там военные объекты. А здесь-то какие военные объекты, в Геленджике, где колоссальное количество мирных граждан? Это военное преступление. Ждать военного трибунала нет смысла — нужно решать вопрос незамедлительно", — заявил парламентарий.
ВС РФ освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
Подразделения группировки "Север" освободили поселок Белый Колодезь и село Устиновку в Харьковской области. В Минобороны подчеркнули: населенные пункты были важными логистическими центрами противника на данном участке фронта.
Напомним, взятие Веровки 31 июля фактически замкнуло кольцо вокруг Белого Колодезя.
Теперь гарнизон ВСУ в этом поселке прекратил сопротивление — те, кто выжил, сдались в плен. Освобождение Белого Колодезя и Устиновки серьезно подрывает логистику противника в регионе.
За сутки бойцы "Севера" также нанесли удары по подразделениям шести украинских бригад в Харьковской и Сумской областях. Потери ВСУ — более 155 человек, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции РЭБ и одна контрбатарейной борьбы RADA.
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ЭксклюзивГеленджикСШАРоссияРустем УмеровВладимир ЗеленскийИгорь КлименкоСлужба внешней разведкиСНБОВооруженные силы Украины
 
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