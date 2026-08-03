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Украина строит кастовое общество, государству наплевать на граждан - украинский экономист

Украина строит кастовое общество, государству наплевать на граждан - украинский экономист - 03.08.2026 Украина.ру

Украина строит кастовое общество, государству наплевать на граждан - украинский экономист

Украинские чиновники игнорируют потребности народа и занимаются только личным обогащением, в то время как треть населения оказалась на грани выживания из-за бедности. Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Влащенко заявил украинский экономист Алексей Кущ, "ПолитНавигатор"

2026-08-03T18:24

2026-08-03T18:24

2026-08-03T18:24

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Украинский экономист констатировал: безработица теперь чиновников вообще не интересует."Ну, не можешь себя обеспечивать - и не обеспечивай, государству тебе ничего не должно, так что умри. Государству абсолютно до лампочки, что там у тебя происходит. Это можно увидеть по тому, как настроена система с внутренне перемещенными лицами. Сейчас это колоссальная проблема, потому что это люди, брошенные на производство судьбы", – сказал Кущ."В конце прошлого года Всемирный банк провел исследование, отметил, что уровень людей за чертой бедности на Украине – 30% практически, 29%. Черта бедности – это 8800 гривен на человека. То есть почти треть людей живет ниже черты бедности, на уровне физиологического выживания", - констатировал эксперт.ВБ отметил в исследовании "колоссальное расслоение общества" на Украине и отсутствие социальной помощи даже в военных условиях.Солидаризация, по мнению экономиста - это когда система равенства и равных прав усиливается. "А у нас – наоборот, во время войны колоссальный скачок роста уровня неравенства. То есть мы фактически идем в сторону создания кастового общества", – подытожил Кущ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, алексей кущ, всемирный банк, социальная политика, социальная справедливость, социальные расходы, безработица, деградация, бывший ссср