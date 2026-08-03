Украина строит кастовое общество, государству наплевать на граждан - украинский экономист - 03.08.2026 Украина.ру
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Украина строит кастовое общество, государству наплевать на граждан - украинский экономист
Украина строит кастовое общество, государству наплевать на граждан - украинский экономист - 03.08.2026 Украина.ру
Украина строит кастовое общество, государству наплевать на граждан - украинский экономист
Украинские чиновники игнорируют потребности народа и занимаются только личным обогащением, в то время как треть населения оказалась на грани выживания из-за бедности. Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Влащенко заявил украинский экономист Алексей Кущ, "ПолитНавигатор"
2026-08-03T18:24
2026-08-03T18:24
новости
украина
алексей кущ
всемирный банк
социальная политика
социальная справедливость
социальные расходы
безработица
деградация
бывший ссср
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Украинский экономист констатировал: безработица теперь чиновников вообще не интересует."Ну, не можешь себя обеспечивать - и не обеспечивай, государству тебе ничего не должно, так что умри. Государству абсолютно до лампочки, что там у тебя происходит. Это можно увидеть по тому, как настроена система с внутренне перемещенными лицами. Сейчас это колоссальная проблема, потому что это люди, брошенные на производство судьбы", – сказал Кущ."В конце прошлого года Всемирный банк провел исследование, отметил, что уровень людей за чертой бедности на Украине – 30% практически, 29%. Черта бедности – это 8800 гривен на человека. То есть почти треть людей живет ниже черты бедности, на уровне физиологического выживания", - констатировал эксперт.ВБ отметил в исследовании "колоссальное расслоение общества" на Украине и отсутствие социальной помощи даже в военных условиях.Солидаризация, по мнению экономиста - это когда система равенства и равных прав усиливается. "А у нас – наоборот, во время войны колоссальный скачок роста уровня неравенства. То есть мы фактически идем в сторону создания кастового общества", – подытожил Кущ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, алексей кущ, всемирный банк, социальная политика, социальная справедливость, социальные расходы, безработица, деградация, бывший ссср
Новости, Украина, Алексей Кущ, Всемирный банк, социальная политика, социальная справедливость, социальные расходы, безработица, деградация, бывший СССР

Украина строит кастовое общество, государству наплевать на граждан - украинский экономист

18:24 03.08.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Jarosława Tiupka / Перейти в фотобанк Алексей Кущ интервью
 Алексей Кущ интервью - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Jarosława Tiupka
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Украинские чиновники игнорируют потребности народа и занимаются только личным обогащением, в то время как треть населения оказалась на грани выживания из-за бедности. Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Влащенко заявил украинский экономист Алексей Кущ, "ПолитНавигатор"
Украинский экономист констатировал: безработица теперь чиновников вообще не интересует.
"Ну, не можешь себя обеспечивать - и не обеспечивай, государству тебе ничего не должно, так что умри. Государству абсолютно до лампочки, что там у тебя происходит. Это можно увидеть по тому, как настроена система с внутренне перемещенными лицами. Сейчас это колоссальная проблема, потому что это люди, брошенные на производство судьбы", – сказал Кущ.
"В конце прошлого года Всемирный банк провел исследование, отметил, что уровень людей за чертой бедности на Украине – 30% практически, 29%. Черта бедности – это 8800 гривен на человека. То есть почти треть людей живет ниже черты бедности, на уровне физиологического выживания", - констатировал эксперт.
ВБ отметил в исследовании "колоссальное расслоение общества" на Украине и отсутствие социальной помощи даже в военных условиях.
Солидаризация, по мнению экономиста - это когда система равенства и равных прав усиливается.
"А у нас – наоборот, во время войны колоссальный скачок роста уровня неравенства. То есть мы фактически идем в сторону создания кастового общества", – подытожил Кущ.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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