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Офис президента Украины приравнял уклонистов к криминалитету

Офис президента Украины приравнял уклонистов к криминалитету - 03.08.2026 Украина.ру

Офис президента Украины приравнял уклонистов к криминалитету

Офис президента Украины считает правомерной дискриминацию граждан за отказ умирать за преступный режим, приравнивая уклонистов к ворам и прочим уголовникам. Об этом сообщает 3 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-03T19:09

2026-08-03T19:09

2026-08-03T19:22

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Советник главы Офиса президента (ОПУ) Михаил Подоляк старательно избегает рассказов о своей службе в армии - равно как и Владимир Зеленский, и экс-министр обороны Михаил Фёдоров с другими бывшими министрами обороны Украины, ни дня не служившими. При этом Подоляк охотно комментирует проблему уклонистов ("ухилянтов"), демонстрируя специфический уровень правосознания и злонамеренность в отношении сограждан."Если ухилянту заблокировать счета - он останется без возможности комфортно себя чувствовать в обществе. Так же как преступника, которого ловят за правонарушения, сажают и он не может получать удовольствие от проживания в обществе", - образец геббельсовской риторики демонстрирует советник Владимира Зеленского, вовремя сбежавший от уголовного преследования в Белоруссии Михаил Подоляк.Авторы телеграм-канала опубликовали видеофрагмент интервью советника Зеленского и отметили, какой "ненавистью наливаются его глаза, когда он говорит о тех, кто не хочет просто так пойти и умереть за него и за его работодателя".Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич напомнил об обещании советника Офиса президента Михаила Подоляка в 2023 году пить "кофе в Ялте". Его коллега, ныне бывший советник Банковой Алексей Арестович* обещал вернуть Крым еще в ноябре 2022 года. Подробности в публикации Мечтают о концлагерях, зачистках и удушении территории. Что на Украине говорят о Крыме*Включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовРанее в новостях: Михаил Подоляк заявил, что россияне должны жить в подвалах и голодатьБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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