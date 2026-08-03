Офис президента Украины приравнял уклонистов к криминалитету - 03.08.2026 Украина.ру
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Офис президента Украины приравнял уклонистов к криминалитету
Офис президента Украины приравнял уклонистов к криминалитету - 03.08.2026 Украина.ру
Офис президента Украины приравнял уклонистов к криминалитету
Офис президента Украины считает правомерной дискриминацию граждан за отказ умирать за преступный режим, приравнивая уклонистов к ворам и прочим уголовникам. Об этом сообщает 3 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-03T19:09
2026-08-03T19:22
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владимир зеленский
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Советник главы Офиса президента (ОПУ) Михаил Подоляк старательно избегает рассказов о своей службе в армии - равно как и Владимир Зеленский, и экс-министр обороны Михаил Фёдоров с другими бывшими министрами обороны Украины, ни дня не служившими. При этом Подоляк охотно комментирует проблему уклонистов ("ухилянтов"), демонстрируя специфический уровень правосознания и злонамеренность в отношении сограждан."Если ухилянту заблокировать счета - он останется без возможности комфортно себя чувствовать в обществе. Так же как преступника, которого ловят за правонарушения, сажают и он не может получать удовольствие от проживания в обществе", - образец геббельсовской риторики демонстрирует советник Владимира Зеленского, вовремя сбежавший от уголовного преследования в Белоруссии Михаил Подоляк.Авторы телеграм-канала опубликовали видеофрагмент интервью советника Зеленского и отметили, какой "ненавистью наливаются его глаза, когда он говорит о тех, кто не хочет просто так пойти и умереть за него и за его работодателя".Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич напомнил об обещании советника Офиса президента Михаила Подоляка в 2023 году пить "кофе в Ялте". Его коллега, ныне бывший советник Банковой Алексей Арестович* обещал вернуть Крым еще в ноябре 2022 года. Подробности в публикации Мечтают о концлагерях, зачистках и удушении территории. Что на Украине говорят о Крыме*Включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовРанее в новостях: Михаил Подоляк заявил, что россияне должны жить в подвалах и голодатьБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, банковая, михаил федоров, украина.ру, офис президента, уклонисты, мобилизация на украине, ситуация на украине, тцк, криминал, всу, минобороны украины
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Банковая, Михаил Федоров, Украина.ру, Офис президента, уклонисты, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, ТЦК, криминал, ВСУ, Минобороны Украины

Офис президента Украины приравнял уклонистов к криминалитету

19:09 03.08.2026 (обновлено: 19:22 03.08.2026)
 
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкМихаил Подоляк
Михаил Подоляк
© пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
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Офис президента Украины считает правомерной дискриминацию граждан за отказ умирать за преступный режим, приравнивая уклонистов к ворам и прочим уголовникам. Об этом сообщает 3 августа телеграм-канал Украина.ру
Советник главы Офиса президента (ОПУ) Михаил Подоляк старательно избегает рассказов о своей службе в армии - равно как и Владимир Зеленский, и экс-министр обороны Михаил Фёдоров с другими бывшими министрами обороны Украины, ни дня не служившими.
При этом Подоляк охотно комментирует проблему уклонистов ("ухилянтов"), демонстрируя специфический уровень правосознания и злонамеренность в отношении сограждан.
"Если ухилянту заблокировать счета - он останется без возможности комфортно себя чувствовать в обществе. Так же как преступника, которого ловят за правонарушения, сажают и он не может получать удовольствие от проживания в обществе", - образец геббельсовской риторики демонстрирует советник Владимира Зеленского, вовремя сбежавший от уголовного преследования в Белоруссии Михаил Подоляк.
Авторы телеграм-канала опубликовали видеофрагмент интервью советника Зеленского и отметили, какой "ненавистью наливаются его глаза, когда он говорит о тех, кто не хочет просто так пойти и умереть за него и за его работодателя".
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич напомнил об обещании советника Офиса президента Михаила Подоляка в 2023 году пить "кофе в Ялте". Его коллега, ныне бывший советник Банковой Алексей Арестович* обещал вернуть Крым еще в ноябре 2022 года. Подробности в публикации Мечтают о концлагерях, зачистках и удушении территории. Что на Украине говорят о Крыме
*Включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Ранее в новостях: Михаил Подоляк заявил, что россияне должны жить в подвалах и голодать
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августа
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