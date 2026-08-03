https://ukraina.ru/20260803/agentom-kakoy-razvedki-yavlyaetsya-zelenskiy-otvet-dayut-obozrevateli-ukrainaru-vinogradov-i-skachko-1082125083.html

Агентом какой разведки является Зеленский? Ответ дают обозреватели Украина.ру Виноградов и Скачко

Агентом какой разведки является Зеленский? Ответ дают обозреватели Украина.ру Виноградов и Скачко - 03.08.2026 Украина.ру

Агентом какой разведки является Зеленский? Ответ дают обозреватели Украина.ру Виноградов и Скачко

Многие события, произошедшие после избрания Зеленского президентом Украины в 2019 году, показывали, что бывший актёр и кинопродюсер, не имея никакого... Украина.ру, 03.08.2026

2026-08-03T19:51

2026-08-03T19:51

2026-08-03T19:51

видео

украина

запад

владимир зеленский

захар виноградов

владимир скачко

украина.ру

спецслужба

бывший ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/03/1082124637_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d074f4c6ce54790a2daae8afc44e5d95.png

Многие события, произошедшие после избрания Зеленского президентом Украины в 2019 году, показывали, что бывший актёр и кинопродюсер, не имея никакого политического опыта, оказался легко управляем определенными кругами Запада, которые направляли его деятельность в антироссийском курсе. Однако, помимо этого, как утверждают обозреватели издания Украина.ру Захар Виноградов и Владимир Скачко, он был завербован одной из западных разведок. Свои доводы они изложили в очередном выпуске передачи "Большой скачок". *В материале упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

украина

запад

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, запад, владимир зеленский, захар виноградов, владимир скачко, украина.ру, спецслужба, бывший ссср, видео