https://ukraina.ru/20260803/agentom-kakoy-razvedki-yavlyaetsya-zelenskiy-otvet-dayut-obozrevateli-ukrainaru-vinogradov-i-skachko-1082125083.html
Агентом какой разведки является Зеленский? Ответ дают обозреватели Украина.ру Виноградов и Скачко
Агентом какой разведки является Зеленский? Ответ дают обозреватели Украина.ру Виноградов и Скачко - 03.08.2026 Украина.ру
Агентом какой разведки является Зеленский? Ответ дают обозреватели Украина.ру Виноградов и Скачко
Многие события, произошедшие после избрания Зеленского президентом Украины в 2019 году, показывали, что бывший актёр и кинопродюсер, не имея никакого... Украина.ру, 03.08.2026
2026-08-03T19:51
2026-08-03T19:51
2026-08-03T19:51
видео
украина
запад
владимир зеленский
захар виноградов
владимир скачко
украина.ру
спецслужба
бывший ссср
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Многие события, произошедшие после избрания Зеленского президентом Украины в 2019 году, показывали, что бывший актёр и кинопродюсер, не имея никакого политического опыта, оказался легко управляем определенными кругами Запада, которые направляли его деятельность в антироссийском курсе. Однако, помимо этого, как утверждают обозреватели издания Украина.ру Захар Виноградов и Владимир Скачко, он был завербован одной из западных разведок. Свои доводы они изложили в очередном выпуске передачи "Большой скачок". *В материале упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
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видео, украина, запад, владимир зеленский, захар виноградов, владимир скачко, украина.ру, спецслужба, бывший ссср, видео
Видео, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Захар Виноградов, Владимир Скачко, Украина.ру, спецслужба, бывший СССР