Агентом какой разведки является Зеленский? Ответ дают обозреватели Украина.ру Виноградов и Скачко - 03.08.2026 Украина.ру
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Агентом какой разведки является Зеленский? Ответ дают обозреватели Украина.ру Виноградов и Скачко
Агентом какой разведки является Зеленский? Ответ дают обозреватели Украина.ру Виноградов и Скачко - 03.08.2026 Украина.ру
Агентом какой разведки является Зеленский? Ответ дают обозреватели Украина.ру Виноградов и Скачко
Многие события, произошедшие после избрания Зеленского президентом Украины в 2019 году, показывали, что бывший актёр и кинопродюсер, не имея никакого... Украина.ру, 03.08.2026
2026-08-03T19:51
2026-08-03T19:51
видео
украина
запад
владимир зеленский
захар виноградов
владимир скачко
украина.ру
спецслужба
бывший ссср
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Многие события, произошедшие после избрания Зеленского президентом Украины в 2019 году, показывали, что бывший актёр и кинопродюсер, не имея никакого политического опыта, оказался легко управляем определенными кругами Запада, которые направляли его деятельность в антироссийском курсе. Однако, помимо этого, как утверждают обозреватели издания Украина.ру Захар Виноградов и Владимир Скачко, он был завербован одной из западных разведок. Свои доводы они изложили в очередном выпуске передачи "Большой скачок". *В материале упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
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видео, украина, запад, владимир зеленский, захар виноградов, владимир скачко, украина.ру, спецслужба, бывший ссср, видео
Видео, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Захар Виноградов, Владимир Скачко, Украина.ру, спецслужба, бывший СССР

Агентом какой разведки является Зеленский? Ответ дают обозреватели Украина.ру Виноградов и Скачко

19:51 03.08.2026
 
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Многие события, произошедшие после избрания Зеленского президентом Украины в 2019 году, показывали, что бывший актёр и кинопродюсер, не имея никакого политического опыта, оказался легко управляем определенными кругами Запада, которые направляли его деятельность в антироссийском курсе. Однако, помимо этого, как утверждают обозреватели издания Украина.ру Захар Виноградов и Владимир Скачко, он был завербован одной из западных разведок.
Свои доводы они изложили в очередном выпуске передачи "Большой скачок".

*В материале упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

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