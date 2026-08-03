https://ukraina.ru/20260803/ukrainskie-eksperty-konstatiruyut-negotovnost-k-zime-1082125452.html
Украинские эксперты констатируют неготовность к зиме
Украинские эксперты констатируют неготовность к зиме - 03.08.2026 Украина.ру
Украинские эксперты констатируют неготовность к зиме
Нынешнее руководство Украины доводит ситуацию до зимнего кризиса, считают украинские эксперты.Об этом сообщает 3 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-03T20:00
2026-08-03T20:00
2026-08-03T20:00
новости
украина
инфраструктура
энергетический кризис
энергетические ресурсы украины
отопительный сезон
коммунальное хозяйство
коммунальщики
энергетика
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102223/53/1022235339_0:218:4929:2990_1920x0_80_0_0_daa92039dedd376dd9c88bd3790593eb.jpg
"Мы ни насколько не готовы", — заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии о подготовке к атакам на украинскую энергетику зимой.Украина не готова к зимним атакам на энергетическую инфраструктуру, в том числе из-за очень сильных задержек в поставках нужного оборудования.По его словам, влияют правила ЕС и нехватка единовременного запаса оборудования там, например, деньги были выделены в марте, тендеры были объявлены в июне, а срок выполнения — не менее года.Тем временем Украинские эксперты осторожно комментируют дефицит топливаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102223/53/1022235339_0:0:4373:3280_1920x0_80_0_0_9e1200b0b08fd88d831a9991dead750e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, инфраструктура, энергетический кризис, энергетические ресурсы украины, отопительный сезон, коммунальное хозяйство, коммунальщики, энергетика, жкх, ситуация на украине
Новости, Украина, инфраструктура, энергетический кризис, Энергетические ресурсы Украины, отопительный сезон, коммунальное хозяйство, коммунальщики, энергетика, ЖКХ, ситуация на Украине
Украинские эксперты констатируют неготовность к зиме
Нынешнее руководство Украины доводит ситуацию до зимнего кризиса, считают украинские эксперты.Об этом сообщает 3 августа телеграм-канал Украина.ру