https://ukraina.ru/20260803/ukrainskie-eksperty-konstatiruyut-negotovnost-k-zime-1082125452.html

Украинские эксперты констатируют неготовность к зиме

Украинские эксперты констатируют неготовность к зиме - 03.08.2026 Украина.ру

Украинские эксперты констатируют неготовность к зиме

Нынешнее руководство Украины доводит ситуацию до зимнего кризиса, считают украинские эксперты.Об этом сообщает 3 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-03T20:00

2026-08-03T20:00

2026-08-03T20:00

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"Мы ни насколько не готовы", — заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии о подготовке к атакам на украинскую энергетику зимой.Украина не готова к зимним атакам на энергетическую инфраструктуру, в том числе из-за очень сильных задержек в поставках нужного оборудования.По его словам, влияют правила ЕС и нехватка единовременного запаса оборудования там, например, деньги были выделены в марте, тендеры были объявлены в июне, а срок выполнения — не менее года.Тем временем Украинские эксперты осторожно комментируют дефицит топливаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, инфраструктура, энергетический кризис, энергетические ресурсы украины, отопительный сезон, коммунальное хозяйство, коммунальщики, энергетика, жкх, ситуация на украине