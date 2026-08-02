https://ukraina.ru/20260802/mikhail-delyagin-pochemu-dzhaveliny-est-u-vsu-no-ikh-net-u-band-ssha-pora-bit-vraga-ego-zhe-metodami-1082035816.html

Михаил Делягин: Почему "Джавелины" есть у ВСУ, но их нет у банд США? Пора бить врага его же методами

Михаил Делягин: Почему "Джавелины" есть у ВСУ, но их нет у банд США? Пора бить врага его же методами - 02.08.2026 Украина.ру

Михаил Делягин: Почему "Джавелины" есть у ВСУ, но их нет у банд США? Пора бить врага его же методами

Мы обязаны обнулить интеллектуальную собственность Запада и запустить аварийность в Европе. Шапкозакидательство Россию погубит — пока мы гордимся санкциями, враг грабит наш теневой флот.

2026-08-02T06:06

2026-08-02T06:06

2026-08-02T06:06

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета Госдумы России по экономической политике Михаил Делягин.Встреча президента России Владимира Путина с депутатами Госдумы VIII созыва состоялась 27 июля 2026 года в Кремле после завершения заключительного пленарного заседания палаты. Глава государства поблагодарил парламентариев за работу и подчеркнул их роль в интеграции Новороссии.— Михаил Геннадьевич, как вы оцениваете итоги этого политического цикла? С чем Госдума и вы лично подходите к избирателю после пяти непростых лет?— Государственная Дума работала в условиях, которые я бы назвал не просто тяжелыми, а чрезвычайными. Когда люди говорят о "конце нормальности", они обычно вспоминают начало пандемии, которая затем плавно перетекла в Специальную военную операцию. За это время Госдума сумела отразить множество попыток окончательного разрушения той самой нормальности, и многие граждане этих угроз даже не заметили.Уверен, что была попытка полностью изменить характер госвласти — передать всю полноту полномочий от избранных народом лиц к санитарным врачам. Была попытка внедрить "электронный концлагерь" через QR-коды. Помню, в этом созыве она даже прошла первое чтение, но мы ее остановили. Была попытка лишить фронт связи, когда лоббисты — уж не знаю, проанглийские, проамериканские или просто пробандеровские — пробивали запрет на использование гражданских гаджетов военнослужащими. Это тоже удалось отбить.Но, к сожалению, по моему мнению, нам не удалось остановить либеральную социально-экономическую политику. В прошлом году, в рамках концепции "охлаждения экономики" (а по сути — удушения России строго по западному плану "Анаконда"), эта линия была реализована в налоговой и денежно-кредитной политике. Я думаю, что нормализация социально-экономического курса — задача следующего созыва Госдумы. Как и нормализация миграционной политики.Знаете, когда я слышу заявления руководителей партии большинства о том, что в Средней Азии много криминальной молодежи и ее нужно завозить сюда, чтобы им было на что жить, я сначала не верю своим ушам. Думаю, может, у меня состояние сознания изменилось? Но проверяю по бумагам — нет, все так. Эту политику удалось лишь слегка смягчить, но задача оздоровления государства остается на повестке дня. И избиратели могут начать решать ее уже в следующем месяце.— Вы упомянули интеграцию Новороссии. Мы с вами обсуждали это в прошлых интервью: вы часто говорите, что для успеха в воссоединенных регионах нужно менять модель всей России, а не просто вливать туда средства. Сейчас, в середине 2026 года, вы видите подвижки?— Принципиальных изменений в либеральной социально-экономической политике "стиля Гайдара", боюсь, так и не произошло. Невозможно развивать часть страны, разрушенную военными действиями, если общая политика направлена на подавление производительных сил.Вот свежий пример: закрывается последний завод по производству кремния в России. А ведь это база для микроэлектроники и высоких технологий! Но поскольку политика ориентирована на интересы финансовых спекулянтов, производство душится — за редким исключением конкретных изделий ВПК. Как можно развивать отдельный регион, когда всю страну пытаются экономически уничтожить?— Да, сейчас из крупных городов приходят жалобы: закрываются предприятия смежных отраслей, которые можно было бы перепрофилировать под сборку дронов, например. Кто за это в ответе? И какое решение предлагаете вы?— Решение элементарное, хотя его давно не хотят слышать "наверху".Во-первых, нужно ограничить произвол монополий. Когда сталь стоит как золото, а все деньги уходят на ЖКХ — и у людей, и у предприятий — о каком развитии речь?Во-вторых, налоги и таможня. У нас экспорт сырья (нефти, металлов) фактически освобожден от фискальной нагрузки, а все бремя перенесено на производство. В итоге производство бензина у нас убыточно с 2019 года. Это абсурд! Эти люди и производство водки сделают убыточным. Нужно менять структуру налогов, чтобы не быть экономической колонией, вывозящей сырье и ввозящей готовую продукцию.В-третьих, кредит. Если вы делаете его запретительно дорогим, вы лишаете экономику двигателя. Чтобы кредит стал доступным (под 2% годовых), нужно ограничить финансовые спекуляции и вывод капитала. Сейчас Банк России, по моему мнению, считает главным критерием свободу вывода денег. Но страна со свободой вывода капитала — это человек с разорванными артериями. Он живет плохо, но недолго.И, конечно, офшоры. Часть компаний вернулась, но многие системы жизнеобеспечения все еще управляются извне через офшорные схемы. Мои попытки добиться реальной деофшоризации были заблокированы парламентским большинством.— То есть инициативы были, но их не пропустили?— Конечно! И я предлагал, и коллеги по "Справедливой России", и другие партии. Кое-что, впрочем, удалось. В этом году по инициативе президента вернули индексацию пенсий работающим пенсионерам. Да, база занижена, да, без возврата "украденного" за прошлые годы, но лед тронулся. А ведь над нами 10 лет глумились, когда мы это предлагали!Ввели прогрессивную шкалу налогообложения. Правда, сейчас она чрезмерно бьет по среднему классу. Я уверен, смысл прогрессии в том, чтобы бедные не платили ничего, средний класс — умеренно, а сверхбогатые (с доходами свыше 500 миллионов в год) — много, чтобы им было выгоднее инвестировать в заводы, чем в яхты. Это следующий этап.Даже в бытовых вещах есть победы. Сейчас мы переориентировались на Китай, но китайцы часто не дают документацию на технику. Ремонт становится невозможным. Я внес законопроект (по инициативе ассоциаций авторемонта), обязывающий поставщиков предоставлять всю документацию для обслуживания. Его приняли, закон работает.— А как обстоят дела с пенсиями и стажем в Новороссии?— Индексация действует по всей стране, включая воссоединенные регионы. Но там острее проблема с документами о стаже, которые по понятным причинам у части граждан утеряны. Принят закон об упрощенном порядке учета, так что, если где-то на местах возникают затыки, это вопрос правоприменения и конкретных чиновников, а не законодательства.— Жителей Донбасса и других территорий всегда волнует, хватит ли денег на восстановление при нынешнем дефиците бюджета?— На воссоединенные регионы деньги были, есть и будут. Дефицит бюджета касается общих цифр, но, когда стоит задача, она выполняется. Однако, я бы обратил внимание на проблему в качестве управления.Например, в Донецке до сих пор существует коммунальная надстройка, созданная еще при Украине для распила денег. В итоге вода течет по улицам, а не по трубам, потому что деньги уходят на содержание этой бюрократии, а слесари увольняются из-за зарплаты в 20 тысяч рублей. И когда люди на это указывают, их порой пытаются записать в экстремисты. Это проблема не только руководства ДНР, это вопрос к федеральным структурам и спецслужбам. Нужно помогать регионам очищаться от таких пережитков.— Не могу не спросить о санкциях Запада против РФ. В 21 пакете Австрия и Греция получили исключения. Можно ли сказать, что это первые звоночки, что санкционная модель Запада терпит крах?— Она разрушается как единая модель, объединяющая всех сателлитов США. Но в части нанесения ущерба нам она, к сожалению, эффективна. Шапкозакидательство здесь неуместно. Когда кто-то с трибуны гордится, что против нас ввели 32 тысячи санкций, у него такой вид, будто он 32 тысячи орденов получил. Это ошибка.Нам нужно отвечать симметрично. Почему мы не отменим интеллектуальную собственность противника на нашей территории? Это дало бы нам рывок в развитии. Почему мы не отвечаем на пиратство против нашего "теневого флота"? Нам приходится тратить огромные деньги на охрану судов, на ПВО для танкеров. Это снижает нашу прибыль.Диверсионная работа ведется по всей России. А почему нет "аварийности" в Западной Европе или Америке? Там полно криминальных элементов, которые за небольшие деньги сделают что угодно. Почему "Джавелины" есть у ВСУ, но их нет у банд в Лос-Анджелесе? Для меня это загадка. Нужно бить так, чтобы они боялись даже думать о новых санкциях.Война завтра не закончится. Надо готовиться к очень долгой борьбе. В Европе огромное количество автомобильных заводов, на базе которых разрабатывается производство БПЛА самолетного типа. Поэтому нам надо максимально перехватывать дроны на линии фронта и создавать зональную систему ПВО единой системой наблюдения. Об этом — в интервью Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины.

https://ukraina.ru/20221202/1041441989.html

https://ukraina.ru/20260730/konrad-renkas-rossiyu-nyne-atakuet-ta-zhe-mezhdunarodnaya-koalitsiya-kotoraya-podderzhivala-gitlera-protiv-1081985008.html

https://ukraina.ru/20260731/igor-prokopenko-39-minut-do-nyu-yorka-i-3-goda-do-novoy-ukrainskoy-rakety--takova-nasha-realnost-1082002811.html

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