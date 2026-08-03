https://ukraina.ru/20260803/kabmin-ukrainy-ogranichil-prava-grazhdan-za-granitsey-1082121627.html
Кабмин Украины ограничил права граждан за границей
Кабмин Украины ограничил права граждан за границей - 03.08.2026 Украина.ру
Кабмин Украины ограничил права граждан за границей
Правительство Украины продолжает создавать проблемы гражданам за границей. Об этом сообщает 3 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-03T18:31
2026-08-03T18:31
2026-08-03T18:31
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украина
кабмин
уклонисты
украинские беженцы
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тцк
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Украинские мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов. Об этом пишут украинские СМИ, со ссылкой на постановление Кабмина.Также электронная система учёта "Оберег" автоматически будет формировать материалы для штрафов ТЦК (переименованных военкоматов)."А если во время обращения в зарубежное дипломатическое учреждение будет установлено, что сведения о мужчине отсутствуют в Едином госреестре, то его автоматически возьмут на военный учет с формированием соответствующего электронного военно-учетного документа", - сказано в публикации.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, кабмин, уклонисты, украинские беженцы, мид украины, консульства, права человека, тцк, мобилизация на украине
Новости, Украина, Кабмин, уклонисты, украинские беженцы, МИД Украины, консульства, права человека, ТЦК, мобилизация на Украине
Кабмин Украины ограничил права граждан за границей
Правительство Украины продолжает создавать проблемы гражданам за границей. Об этом сообщает 3 августа телеграм-канал Украина.ру
Украинские мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов. Об этом пишут украинские СМИ, со ссылкой на постановление Кабмина.
Также электронная система учёта "Оберег" автоматически будет формировать материалы для штрафов ТЦК (переименованных военкоматов).
"А если во время обращения в зарубежное дипломатическое учреждение будет установлено, что сведения о мужчине отсутствуют в Едином госреестре, то его автоматически возьмут на военный учет с формированием соответствующего электронного военно-учетного документа", - сказано в публикации.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.