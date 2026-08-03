https://ukraina.ru/20260803/kabmin-ukrainy-ogranichil-prava-grazhdan-za-granitsey-1082121627.html

Кабмин Украины ограничил права граждан за границей

Кабмин Украины ограничил права граждан за границей - 03.08.2026 Украина.ру

Кабмин Украины ограничил права граждан за границей

Правительство Украины продолжает создавать проблемы гражданам за границей. Об этом сообщает 3 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-03T18:31

2026-08-03T18:31

2026-08-03T18:31

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Украинские мужчины за границей не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов. Об этом пишут украинские СМИ, со ссылкой на постановление Кабмина.Также электронная система учёта "Оберег" автоматически будет формировать материалы для штрафов ТЦК (переименованных военкоматов)."А если во время обращения в зарубежное дипломатическое учреждение будет установлено, что сведения о мужчине отсутствуют в Едином госреестре, то его автоматически возьмут на военный учет с формированием соответствующего электронного военно-учетного документа", - сказано в публикации.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, кабмин, уклонисты, украинские беженцы, мид украины, консульства, права человека, тцк, мобилизация на украине