Итоги 29.07.26: дело Павла Дурова, мобилизация в РФ, упрямство США - 29.07.2026 Украина.ру
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Итоги 29.07.26: дело Павла Дурова, мобилизация в РФ, упрямство США
Итоги 29.07.26: дело Павла Дурова, мобилизация в РФ, упрямство США - 29.07.2026 Украина.ру
Итоги 29.07.26: дело Павла Дурова, мобилизация в РФ, упрямство США
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: ФСБ сообщила, что Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму. Начата процедура объявления Россией... Украина.ру, 29.07.2026
2026-07-29T17:15
2026-07-29T17:15
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россия
сша
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: ФСБ сообщила, что Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму. Начата процедура объявления Россией предпринимателя в международный розыск. По данным ФСБ, с помощью чат-бота знакомств в Telegram — "Дайвинчик/Leo" — молодых людей путем обмана, шантажа и психологического давления сотрудники украинских спецслужб принуждают к совершению диверсий и терактов на территории России.Также Сенат США сделал первый процедурный шаг по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. На Ближнем Востоке сохраняется напряженная обстановка: сообщения об ударах, ситуация вокруг Ормузского пролива. Смотрите в выпуске — заявление Дмитрия Медведева о мобилизации и другие важные новости дня.
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видео, россия, сша, иран, павел дуров, дмитрий медведев, фсб, telegram, санкции, антироссийские санкции, ближний восток, война, видео
Видео, Россия, США, Иран, Павел Дуров, Дмитрий Медведев, ФСБ, Telegram, санкции, антироссийские санкции, Ближний Восток, война

Итоги 29.07.26: дело Павла Дурова, мобилизация в РФ, упрямство США

17:15 29.07.2026
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: ФСБ сообщила, что Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму. Начата процедура объявления Россией предпринимателя в международный розыск. По данным ФСБ, с помощью чат-бота знакомств в Telegram — "Дайвинчик/Leo" — молодых людей путем обмана, шантажа и психологического давления сотрудники украинских спецслужб принуждают к совершению диверсий и терактов на территории России.

Также Сенат США сделал первый процедурный шаг по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. На Ближнем Востоке сохраняется напряженная обстановка: сообщения об ударах, ситуация вокруг Ормузского пролива. Смотрите в выпуске — заявление Дмитрия Медведева о мобилизации и другие важные новости дня.
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