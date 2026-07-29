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Итоги 29.07.26: дело Павла Дурова, мобилизация в РФ, упрямство США
Итоги 29.07.26: дело Павла Дурова, мобилизация в РФ, упрямство США - 29.07.2026 Украина.ру
Итоги 29.07.26: дело Павла Дурова, мобилизация в РФ, упрямство США
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: ФСБ сообщила, что Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму. Начата процедура объявления Россией... Украина.ру, 29.07.2026
2026-07-29T17:15
2026-07-29T17:15
2026-07-29T17:15
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: ФСБ сообщила, что Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму. Начата процедура объявления Россией предпринимателя в международный розыск. По данным ФСБ, с помощью чат-бота знакомств в Telegram — "Дайвинчик/Leo" — молодых людей путем обмана, шантажа и психологического давления сотрудники украинских спецслужб принуждают к совершению диверсий и терактов на территории России.Также Сенат США сделал первый процедурный шаг по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. На Ближнем Востоке сохраняется напряженная обстановка: сообщения об ударах, ситуация вокруг Ормузского пролива. Смотрите в выпуске — заявление Дмитрия Медведева о мобилизации и другие важные новости дня.
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Украина.ру
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видео, россия, сша, иран, павел дуров, дмитрий медведев, фсб, telegram, санкции, антироссийские санкции, ближний восток, война, видео
Видео, Россия, США, Иран, Павел Дуров, Дмитрий Медведев, ФСБ, Telegram, санкции, антироссийские санкции, Ближний Восток, война