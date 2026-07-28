https://ukraina.ru/20260728/pokhoronnaya-diplomatiya-zelenskogo-zachem-on-letit-k-trampu-na-fone-razgovorov-o-novoy-kontseptsii-po-1081901116.html

Похоронная дипломатия Зеленского. Зачем он летит к Трампу на фоне разговоров о новой концепции по Украине

Похоронная дипломатия Зеленского. Зачем он летит к Трампу на фоне разговоров о новой концепции по Украине - 28.07.2026 Украина.ру

Похоронная дипломатия Зеленского. Зачем он летит к Трампу на фоне разговоров о новой концепции по Украине

Американская администрация констатировала провал соглашений, достигнутых на саммите на Аляске, и как раз в этот момент в Штаты прибывает украинский лидер Владимир Зеленский на встречу с хозяином Белого дома Дональдом Трампом, с которым полтора года назад разругался в пух и прах

2026-07-28T06:30

2026-07-28T06:30

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28 июля запланированы переговоры президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтоне, куда второй прилетит для участия в похоронах скончавшегося ещё 11-го числа вскоре после визита в Киев сенатора-республиканца Линдси Грэма*, при жизни яро поддерживавшего Украину.Именно похороны, если верить Зеленскому, стали поворотным моментом в их отношениях с американским лидером после громкой перепалки в Овальном кабинете 28 февраля 2025-го. Но не предстоящие в Штатах, а весной нынешнего года в Ватикане, где проходила церемония прощания с Папой Римским Франциском, на которой главы двух стран пообщались 15-20 минут.Сейчас, судя по всему, их беседа будет более обстоятельной и продолжительной. Этому визиту Зеленского в США, вроде как не нацеленному напрямую на переговоры на высшем уровне, а приуроченному к похоронам Грэма*, предшествовал целый ряд событий, наталкивающий на мысль, что обсуждать могут вопросы глобального масштаба.22 июля Зеленский пообщался по телефону со спецпосланником и зятем президента США - Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По информации портала Axios, речь шла о возможности возобновления дипломатических усилий по завершению конфликта. Сам Зеленский сказал, что это был "важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир".Но этот миротворческий флёр развеял в тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН, заявив: "Уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счёт Евросоюза и через предоставление разведданных — система Starlink и многое другое — не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории".23 июля там же, в столице Филиппин, по инициативе американской стороны состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств, на которой Лавров обещал поинтересоваться у коллеги насчёт предсказания Трампа, сделанного после саммита на Аляске, о приближении урегулирования на Украине. Переговоры дипломатов продлились всего около получаса. О чём конкретно шла речь, госсекретарь Марко Рубио сообщить отказался, аргументируя тем, что "дипломатия не работает через микрофоны". Почему-то об этом американские чиновники и дипломаты прежде не вспоминали, когда оглашали договорённости с РФ, которые не предназначались для широкой публики! Единственное, глава Госдепартамента отметил необходимость новых предложений и идей."Если мир и наступит, то благодаря какой-то новой идее и каким-то новым концепциям", - заявил Рубио, добавив, что некоторые из них США готовы предложить "в подходящей обстановке и форме".Внимание, вопрос: эти идеи и концепции будут дипломатического или военного характера?Мы не знаем, но отмечаем, что в тот же день Зеленский встретился с представителями оборонной компании Raytheon, выпускающей ракеты для ЗРК комплексов Patriot, техникой которой, по словам главы киевского режима, его страна пользуется давно. Вдобавок Зеленский поблагодарил предприятие за готовность к более высокому уровню сотрудничества. Человек, всерьёз настроенный на мирное будущее, вряд ли бы так говорил в такой момент.На следующий день, 24 июля, в Киеве временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара, новый главком ВСУ Михаил Драпатый и начальник Генерального штаба ВСУ Игорь Скибюк провели консультации с постоянным представителем США при НАТО Мэтью Уитакером, на которых, как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", обсудили стратегию противодействия России на поле боя, укрепление ПВО и размещение ракет Patriot. Если действительно так, то никаким дипломатическим урегулированием и тут не пахнет.И тогда же выходит интервью Зеленского американскому блогеру Лоре Лумер, записанное в украинской столице, что явно не случайно – оно определённо выглядит как часть кампании, направленной на то, чтобы убедить Трампа отказаться от договорённостей с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкоридже и выдвинуть России более жёсткие условия завершения конфликта."Если завтра мы сможем остановить войну, добиться перемирия – это лучше, чем сражаться 10-20 лет ради победы и терять наших людей. Перемирие – лучшая альтернатива. <…> Я готов приехать в Овальный кабинет или Мар-а-Лаго, чтобы подписать мирное соглашение, но всё зависит от Трампа", - заявил Зеленский.Но мирное соглашение ещё нужно составить, прежде чем подписывать. Тот компромиссный вариант, который был в Анкоридже, как сказал недавно Рубио, Украину не устраивал, а без её согласия, естественно, никакой сделки не будет. Следовательно, нужно писать новый документ, перечеркнув аляскинский.Мы старались, как могли, но найти устраивающий обе конфликтующие стороны вариант не смогли, может сказать Белый дом. А с них совсем скоро спросят – меньше 3 недель остаётся до годовщины саммита в Анкоридже, но никаких реальных подвижек в урегулировании на Украине не прослеживается. И это после таких громких и уверенных обещаний Трампа уладить всё за сутки/месяц/100 дней. Порой реально складывается впечатление, что американской администрации не принципиально, чем завершится этот конфликт – главное, чтобы поскорее.Источники агентства Reuters говорят, что представители США и Украины рассматривали возможность прекращения огня в небе, теперь этот вопрос должны обсудить Зеленский и Трамп, а затем представят российской стороне как часть нового пакета предложений по урегулированию конфликта. К слову, этот вариант глава киевского режима предлагал ещё в октябре. Комментировать эту новость пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счёл преждевременным, назвав инициативу воздушного перемирия не более чем измышлениями СМИ. По его словам, Москва не получала никакой конкретики насчёт новых формул и предложений накануне встречи лидеров США и Украины, а реакция на новые предложения будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России.Соединённые Штаты тоже действуют, исходя исключительно из собственных интересов, и запрет на применение на Украине различных средств воздушного нападения очень даже им соответствует, поскольку, как признались американские чиновники газете The Wall Street Journal, именно сокращение запасов ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО, а не желание дать шанс дипломатии, заставило Трампа отложить масштабную военную операцию против Ирана.Ближневосточный мотив, похоже, красной нитью пройдёт через переговоры Трампа и Зеленского.Накануне глава киевского режима написал в соцсети X: "С начала июля мы фиксируем активную российскую спутниковую разведку над государствами Персидского залива и расположенными там американскими военными объектами".Агентство Bloomberg считает, что Зеленский собирается использовать этот аргумент в разговоре с Трампом, т.е. обвинить Россию в том, что Вашингтон никак не может одержать победу над Тегераном.И тут шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов справедливо задаётся вопросом: "А чем это Зеленский фиксировал "активное российское спутниковое наблюдение за странами Персидского залива"? Ни спутников, ни продвинутой системы радаров, ни космической разведки у Киева нет. Звёздные войны в степях Украины".Тем временем сама Украина начинает вмешиваться в и так сложную ситуацию на Ближнем Востоке. 25 июля ВСУ атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. Как считает МИД исламской республики, по указке Израиля, чтобы втянуть в войну Европу. Кстати, в день переговоров с Зеленским в Вашингтоне Трамп встретится и с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.Расширение по инициативе Киева украинского конфликта и на Иран чрезвычайно опасно, предупредил 27 июля Песков."[Зеленский] не сам летит, а его вызывают на ковёр. Будут ему рассказывать, чтобы он не препятствовал Америке в урегулировании конфликта перед выборами в Палату представителей. Американцы хотят, чтобы Украина продолжала выматывать Россию, продолжала наносить побольше вреда, но уже после ноябрьских промежуточных выборов в США. А до тех пор Трампу нужна успешная миротворческая инициатива. Конфликт на Ближнем Востоке только разгорается, а перемирие на Украине может стать козырной картой в ходе избирательной кампании. Трамп выйдет и скажет: да, в Иране сложновато, зато на Украине не стреляют", - считает бывший депутат Верховной Рады, лидер движения "Другая Украина" Владимир Олейник.Не исключено, что отчасти через иранскую призму и будет идти торг Трампа с Зеленским по украинскому вопросу – как будет развиваться ход конфликта и какие гарантии безопасности готов предоставить Киеву Вашингтон, ведь все прекрасно понимают, что пока содействие Банковой со стороны Белого дома продолжается, продолжается и противостояние ВС РФ с ВСУ.О том, что думают и говорят эксперты об очередной эскалации иранского конфликта в статье ""Это не может остаться без ответа": как Иран отреагирует на атаку Украины и чем это грозит" *внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

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