https://ukraina.ru/20260818/polskiy-rynok-rukhnet-esch-odna-ssora-kieva-s-varshavoy-1082569942.html

"Польский рынок рухнет": ещё одна ссора Киева с Варшавой

"Польский рынок рухнет": ещё одна ссора Киева с Варшавой - 18.08.2026 Украина.ру

"Польский рынок рухнет": ещё одна ссора Киева с Варшавой

После блокирования черноморских портов Киев хочет перенаправить экспорт украинского зерна в балтийские порты Польши. Но польские аграрии опасаются, что... Украина.ру, 18.08.2026

2026-08-18T06:12

2026-08-18T06:12

2026-08-18T06:12

эксклюзив

польша

украина

киев

марчук

василий боднар

урсула фон дер ляйен

министерство сельского хозяйства рф

еврокомиссия

ес

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После блокирования черноморских портов Киев хочет перенаправить экспорт украинского зерна в балтийские порты Польши. Но польские аграрии опасаются, что значительная часть транзита осядет в их стране, как три года назадЕвропейский Союз поддерживает транзит украинского зерна, но Польша может снова остро отреагировать на движение аграрной продукции. Решающими могут стать усиление таможенного контроля и договорённости между Киевом и Варшавой. Об этом в понедельник, 17 августа, в эфире украинского телемарафона заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Денис Марчук.Позиция Брюсселя неизменна: Украина, продвигающаяся к членству в Европейском Союзу, должна иметь возможность пользоваться европейскими транспортными направлениями, отметил Марчук. Именно для этого ЕС в своё время создал "коридоры солидарности", ставшие одним из ключевых маршрутов для украинского экспорта.Но ситуация на уровне отдельных стран ЕС остаётся сложной. Острее всего на транзит украинской агропродукции реагируют Польша и Венгрия, признал эксперт.Он напомнил, что между Украиной и соседними государствами продолжаются переговоры по механизмам, позволяющим обеспечить беспрепятственный транзит украинской продукции из-за блокирования портов Большой Одессы.Министерство аграрной политики и продовольствия Украины 11 августа сообщало, что среди возможных вариантов – использование польских портов Гданьска, Щецина, Свиноуйсьце, Гдыни для дальнейшего экспорта украинской продукции на третьи рынки.Один из ключевых вопросов – усиление контроля над соблюдением именно транзитного режима, чтобы украинское зерно направлялось к конечным пунктам назначения и не создавало дополнительного давления на рынки стран, через которые проходит."Главный вопрос – насколько будут готовы поляки не реагировать остро, политически не обострять вопросы там, где не нужно", – отметил Марчук.По его словам, таможенные пункты пропуска работают, стороны обсуждают возможность расширения совместного таможенного контроля. Речь о том, чтобы украинские и польские таможенники работали совместно – это должно сократить время прохождения грузов как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.Однако на позицию Польши может оказывать влияние внутриполитическая ситуация. Аграрный вопрос в Варшаве остаётся чувствительным, а украинская продукция становится предметом политических дискуссий, подчеркнул эксперт."В Польше через год парламентские выборы, соответственно, вопросы аграрки снова есть в повестке дня, и, к сожалению, многие этим пользуются", – подытожил Марчук.В тот же день в эфире польской радиостанции Radio WNET бывший министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что "украинское зерно заполняет Польшу".Политик от оппозиционной консервативной партии "Право и Справедливость" (ПиС) отметил, что для рассмотрения вопроса транзита украинского зерна, прежде всего, необходимо ужесточить систему контроля, чтобы продукция, проходящая через Польшу, не оставалась на польском рынке."На данный момент мы не соответствуем этому критерию", – заявил он.Телюс напомнил о решениях, введённых в 2023 году правительством ПиС вопреки воле Еврокомиссии, включая сопровождение транспорта и систему SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu, электронная система контроля и мониторинга автомобильных и железнодорожных перевозок, созданная Налоговой администрацией Польши – прим). По словам политика, правительство Дональда Туска отказалось от этих гарантий."Сегодня мы не уверены, что зерно в Польше – это не украинское зерно. Идёт ли оно через Польшу или другие страны, ведь он может пройти через Румынию, Болгарию и прийти в Польшу. У нас есть сигналы о том, что оно заполняет Польшу, а нынешняя власть ничего с этим не делает", – заявил польский экс-министр.В свою очередь действующий министр сельского хозяйства страны Стефан Краевский заверяет, что польские власти делают всё возможное, чтобы украинское зерно не оставалось в Польше."Я нахожусь в постоянном контакте с Еврокомиссией и комиссарами. Я не хочу снимать запреты. Мы помним, что происходило, когда принимались безответственные решения, – заявил он 14 августа в эфире радиостанции RMF FM, говоря об ожиданиях Брюсселя относительно снятия польского эмбарго на импорт украинского зерна. – Это зерно должно идти на рынки третьих стран, а не оставаться в Европе и портить торговые отношения".Краевский также сказал: если Еврокомиссия ожидает снятия польского эмбарго на украинское зерно, ей следует предложить другие решения, которые защитят польский рынок."Наибольшие потери понесли прифронтовые страны – Польша, Румыния, Венгрия, Болгария", – заявил глава польского Минсельхоза.По словам Краевского, на данный момент нет разговоров с Киевом относительно увеличения объёмов транзита украинского зерна."Конечно, у меня есть возможность и желание помочь Украине, но не за счёт польских фермеров и польских переработчиков. Я буду следить за этим", – заявил он, добавив, что портовые мощности также необходимы для экспорта польского зерна.Польский министр как минимум лукавит, поскольку его украинский коллега Тарас Высоцкий на прошлой неделе в Киеве вёл переговоры с поверенным в делах Польши на Украине Петром Лукасевичем и советником посольства Польши по вопросам сельского хозяйства Збигневом Экертом именно об увеличении транзита украинского зерна через польские порты на Балтике.Но куда большие опасения польских фермеров и оппозиционных политиков вызвали слова посла Украины в Польше Василия Боднара о том, что вопрос договорённости Киева и Варшавы о транзите украинского зерна не должен быть публичным."Этот вопрос очень политизирован, и вызывает крайне эмоциональную реакцию – как и историческая тема. Нужно работать на экспертном уровне, и, если решение будет найдено, о нём нужно будет сообщить. Эту тему пока не следует выносить на публичное обсуждение", – сказал на днях украинский дипломат.В ответ депутат Европейского парламента от польской оппозиционной партии "Конфедерация" Анна Брылка обратилась с запросом к министру развития и технологий Польши Анджею Доманьскому с запросом: каковы гарантии, что транспорт, заявленный как транзитный, действительно покинет территорию Польши, и как будет контролироваться каждая партия украинского зерна, поступающая в Польшу."Есть опыт Польши в 2022-2023 годах, когда изначально созданные механизмы для облегчения транзита украинской сельхозпродукции привели к значительному увеличению её присутствия на польском рынке.С марта 2022 года по март 2023 года в Польшу поступило с Украины более 4 миллионов тонн зерновых и масличных культур, из них 0,7 миллиона тонн прошли транзитом, а 3,4 миллиона тонн остались в стране, что развалило польский аграрный рынок", – написала Брылка в сети Х, комментируя свой запрос.При этом в Польше внимательно следят за политикой ЕС по поддержке Украины, которая может напрямую ударить по Польше."Еврокомиссия получила от Украины заявку на 220 миллионов евро безвозвратной помощи для малых и средних сельхозпроизводителей. Это очередной раз, когда Киев ищет поддержки для своего сельского хозяйства и, вероятно, получит её, принимая во внимание политику Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Брюссель чрезвычайно щедро поддерживает сельское хозяйство, но это не сельское хозяйство ЕС", – заявил в комментарии газете Nasz Dziennik вице-председатель профсоюза фермеров "Солидарность" Эдвард Космаль."Об этом не говорится открыто, но Украина оказывает давление на Польшу – в том числе через Еврокомиссию, – чтобы сделать нашу страну широкой магистралью для экспорта своей сельскохозяйственной продукции, в основном зерна", – заявил этому же изданию депутат Сейма от ПиС Збигнев Кузьмюк.По его мнению, если это произойдёт, польский рынок рухнет. Политик предупредил, что "польский фермер не переживет ещё одного наводнения страны украинским зерном", отсылая к зерновому кризису трёхлетней давности.Киев, который ранее анонсировал улучшение отношений с Польшей и одновременно торжественно перезахоронил на Украине основателя ОУН* Евгения Коновальца (поляки считают его преступником), пытается успокоить польских фермеров в том же стиле.18 августа гостем студии радио RMF FM будет посол Украины в Польше Василий Бондар, слова которого о транзите украинского зерна ранее вызвали скандал.Хотя перечень тем, которые запланированы к обсуждению в эфире, весьма широк, однако главная вынесена в заголовок: "Станет ли зерно ещё одним источником конфликта между Польшей и Украиной?"Для редакции, как и для польского общества в целом, этот вопрос явно является риторическим.* Организация запрещена в России

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https://ukraina.ru/20260815/prakh-natsionalistov-v-kieve-ukraina-priblizhaet-voynu-s-polshey-1082509907.html

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Олег Хавич

эксклюзив, польша, украина, киев, марчук, василий боднар, урсула фон дер ляйен, министерство сельского хозяйства рф, еврокомиссия, ес