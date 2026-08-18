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Силы ПВО сбили в Московском регионе с вечера 180 вражеских БПЛА

Силы ПВО сбили в Московском регионе с вечера 180 вражеских БПЛА - 18.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО сбили в Московском регионе с вечера 180 вражеских БПЛА

Силы ПВО с вечера 17 августа сбили в Московском регионе 180 украинских БПЛА, большая часть из летевших в сторону Москвы 620 дронов была уничтожена на дальних подступах. Об этом мэр столицы Сергей Собянин утром 18 августа сообщил в своём телеграм-канале

2026-08-18T06:03

2026-08-18T06:03

2026-08-18T06:04

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Сообщение об уничтожении первых четырёх украинских беспилотников, которые вечером смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к Москве, было опубликовано мэром в 21:08 мск.Вскоре после полуночи силы ПВО приступили к отражению новой массированной атаки вражеских дронов на столицу."В период со вчерашнего вечера до 05:00 утра сегодня в сторону Московского региона летели 620 БПЛА, из них 180 беспилотников уничтожены в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы", — написал Собянин в 5:13 мск.В 5:41 градоначальник сообщил об уничтожении на подступах к столице ещё семи украинских беспилотников.Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили под Москвой уже около 90 БПЛА. Полёты ограничил ещё один аэропорт.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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