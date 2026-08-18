Силы ПВО сбили в Московском регионе с вечера 180 вражеских БПЛА - 18.08.2026 Украина.ру
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Силы ПВО сбили в Московском регионе с вечера 180 вражеских БПЛА
Силы ПВО сбили в Московском регионе с вечера 180 вражеских БПЛА - 18.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО сбили в Московском регионе с вечера 180 вражеских БПЛА
Силы ПВО с вечера 17 августа сбили в Московском регионе 180 украинских БПЛА, большая часть из летевших в сторону Москвы 620 дронов была уничтожена на дальних подступах. Об этом мэр столицы Сергей Собянин утром 18 августа сообщил в своём телеграм-канале
2026-08-18T06:03
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Сообщение об уничтожении первых четырёх украинских беспилотников, которые вечером смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к Москве, было опубликовано мэром в 21:08 мск.Вскоре после полуночи силы ПВО приступили к отражению новой массированной атаки вражеских дронов на столицу."В период со вчерашнего вечера до 05:00 утра сегодня в сторону Московского региона летели 620 БПЛА, из них 180 беспилотников уничтожены в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы", — написал Собянин в 5:13 мск.В 5:41 градоначальник сообщил об уничтожении на подступах к столице ещё семи украинских беспилотников.Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили под Москвой уже около 90 БПЛА. Полёты ограничил ещё один аэропорт.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, москва, сергей собянин, московская область, минобороны рф, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, беспилотники, беспилотники сегодня, вооруженные силы украины
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Силы ПВО сбили в Московском регионе с вечера 180 вражеских БПЛА

06:03 18.08.2026 (обновлено: 06:04 18.08.2026)
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Силы ПВО с вечера 17 августа сбили в Московском регионе 180 украинских БПЛА, большая часть из летевших в сторону Москвы 620 дронов была уничтожена на дальних подступах. Об этом мэр столицы Сергей Собянин утром 18 августа сообщил в своём телеграм-канале
Сообщение об уничтожении первых четырёх украинских беспилотников, которые вечером смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к Москве, было опубликовано мэром в 21:08 мск.
Вскоре после полуночи силы ПВО приступили к отражению новой массированной атаки вражеских дронов на столицу.
"В период со вчерашнего вечера до 05:00 утра сегодня в сторону Московского региона летели 620 БПЛА, из них 180 беспилотников уничтожены в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы", — написал Собянин в 5:13 мск.
В 5:41 градоначальник сообщил об уничтожении на подступах к столице ещё семи украинских беспилотников.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили под Москвой уже около 90 БПЛА. Полёты ограничил ещё один аэропорт.
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