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Крымский мост возобновил движение автотранспорта. Сочи открыли, Геленджик остаётся закрытым

Крымский мост возобновил движение автотранспорта. Сочи открыли, Геленджик остаётся закрытым - 18.08.2026 Украина.ру

Крымский мост возобновил движение автотранспорта. Сочи открыли, Геленджик остаётся закрытым

Возобновилось движение автотранспорта по Крымскому мосту, которое ранее перекрывали из-за угрозы БПЛА. Об этом информационный центр по автомобильным дорогам утром 18 августа сообщил в своём оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру

2026-08-18T06:23

2026-08-18T06:23

2026-08-18T06:23

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту в связи с опасностью БПЛА было временно перекрыто с 4:12 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении центра от 5:22 мск.По уточнённой информации на 6:00 мск, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.Росавиация в 5:45 объявила о снятии ограничений на взлёт и посадку в аэропорту Сочи. Продолжают действовать ограничения на полёты в аэропорту Геленджика, введённые вечером 17 августа.В Крыму и по всему Причерноморью Краснодарского края продолжает действовать режим опасности (тревоги) по БПЛА.Подробнее о ситуации на полуострове - в публикации "Мост работает, бензин на АЗС есть": военный историк рассказал о ситуации в Крыму и Таврии.Больше информации на эту тему - в материале Елены Мурзиной Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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