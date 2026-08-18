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Крымский мост возобновил движение автотранспорта. Сочи открыли, Геленджик остаётся закрытым
Крымский мост возобновил движение автотранспорта. Сочи открыли, Геленджик остаётся закрытым - 18.08.2026 Украина.ру
Крымский мост возобновил движение автотранспорта. Сочи открыли, Геленджик остаётся закрытым
Возобновилось движение автотранспорта по Крымскому мосту, которое ранее перекрывали из-за угрозы БПЛА. Об этом информационный центр по автомобильным дорогам утром 18 августа сообщил в своём оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру
2026-08-18T06:23
2026-08-18T06:23
2026-08-18T06:23
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крымский мост
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краснодарский край
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автотранспорт
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бпла
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту в связи с опасностью БПЛА было временно перекрыто с 4:12 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении центра от 5:22 мск.По уточнённой информации на 6:00 мск, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.Росавиация в 5:45 объявила о снятии ограничений на взлёт и посадку в аэропорту Сочи. Продолжают действовать ограничения на полёты в аэропорту Геленджика, введённые вечером 17 августа.В Крыму и по всему Причерноморью Краснодарского края продолжает действовать режим опасности (тревоги) по БПЛА.Подробнее о ситуации на полуострове - в публикации "Мост работает, бензин на АЗС есть": военный историк рассказал о ситуации в Крыму и Таврии.Больше информации на эту тему - в материале Елены Мурзиной Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, россия, крымский мост, крым, краснодарский край, ограничения, автотранспорт, опасность, бпла, беспилотники сегодня, бпла сегодня, всу, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Крымский мост, Крым, краснодарский край, ограничения, автотранспорт, опасность, БПЛА, беспилотники сегодня, БПЛА сегодня, ВСУ, СВО, Спецоперация
Крымский мост возобновил движение автотранспорта. Сочи открыли, Геленджик остаётся закрытым
Возобновилось движение автотранспорта по Крымскому мосту, которое ранее перекрывали из-за угрозы БПЛА. Об этом информационный центр по автомобильным дорогам утром 18 августа сообщил в своём оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру