"Это не может остаться без ответа": как Иран отреагирует на атаку Украины и чем это грозит - 27.07.2026 Украина.ру
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"Это не может остаться без ответа": как Иран отреагирует на атаку Украины и чем это грозит
"Это не может остаться без ответа": как Иран отреагирует на атаку Украины и чем это грозит - 27.07.2026 Украина.ру
"Это не может остаться без ответа": как Иран отреагирует на атаку Украины и чем это грозит
Киев намерен втянуть в свою войну и Иран. Атаковав судно в Каспийском море под иранским флагом, Зеленский преследует несколько целей: совершает отвлекающий маневр и угрожает каспийскому судоходству. Иран на атаки ответил однозначно.
2026-07-27T15:16
2026-07-27T15:16
иран
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
биньямин нетаньяху
мид
оон
ес
эксклюзив
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Глава МИД Ирана Аббас Арагчи призвал Совбез ООН, Евросоюз и мировое сообщество отреагировать на действия Киева. Также в МИД Ирана заявили, что оставляют за собой право отреагировать на атаку. Обострение в ближневосточном регионе и расширение числа вовлеченных в конфликт стран может перерасти в новое мировое противостояние. Как будут развиваться события дальше, анализировали эксперта в своих соцсетях.Политолог Алексей ПилькоЗачем Зеленский отдал приказ нанести удар по судну под иранским флагом в Каспийском море? Во-первых, это желание сделать приятное Дональду Трампу, с которым он встречается на этой неделе в Белом доме. Во-вторых, попытаться спровоцировать Иран на жёсткий ответ и добиться оказания Украине дополнительной военной и экономической помощи. Однако же такой результат вряд ли достижим и причины этого довольно очевидны. Прежде всего, Зеленский просчитался со временем. После очередного обмена ударами между США и Ираном администрация Трампа пытается добиться хотя бы кратковременного перемирия и именно по этой причине с подобными предложениями на Тегеран выходят то Катар, то Оман. В этих условиях украинские удары по иранским судам мешают Вашингтону и спасибо за них явно не скажут. Кроме того, если предположить, что Иран всё-таки ответит Украине (а такое нельзя исключить, исходя из круто изменившейся с февраля политики Тегерана), то никакой реакции США не последует: они и так отдали Киеву при Байдене всё что могли и даже больше. Скорее всего, сохранится текущий уровень поддержки. Но военно-политические сложности для Вашингтона возникнут: успешный удар по Украине станет свидетельством того, что и до аэродромов базирования ВВС США в Болгарии и Румынии Иран тоже может дотянуться. Так что для Зеленского нападение на Иран не несёт никаких выгод. Кстати говоря, показательна реакция Ирана: после инцидента на Каспии Тегеран открыто обвинил в происходящем Украину, пообещал ответ и передал вопрос на обсуждение в ООН, заодно предупредив о последствиях европейских союзников Киева (состоялся соответствующий телефонный разговор главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас). Весьма контрастной на этом фоне выглядит ситуация вокруг украинских атак на танкеры с казахстанской нефтью. Реакция президента Касыма-Жомарта Токаева с призывом к перемирию, адресованным к Москве, нелогична: ведь танкеры, отходящие от терминалов Каспийского трубопроводного консорциума, атаковала не Россия, а Украина. Безо всяких на то причин в нейтральных водах. Фактически данное нападение представляет собой акт агрессии Киева в отношении Астаны: причём тут вообще Москва? Но что действительно удивительно, так это то, что Казахстан до сих пор не выразил протест Украине. В итоге вся эта ситуация может привести только к одному: подобные атаки будут повторяться снова, пока не получат отпор.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакКонфликт выходит на Каспий: Иран угрожает Украине ответными мерами после удара по судну. Тегеран выступил с резкими обвинениями в адрес Киева после того, как украинские силы 25 июля нанесли удар по судну под иранским флагом в Каспийском море. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что атака привела к гибели моряка, назвав её "опасным авантюризмом" и нарушением Устава ООН. В официальной риторике Тегерана звучат конспирологические обвинения: Арагчи утверждает, что Зеленский действовал "по указке Израиля", чтобы якобы втянуть Европу в полномасштабную войну. Для Киева этот инцидент стал демонстрацией готовности атаковать логистические цепочки, по которым Россия получает военные грузы. Зеленский, комментируя ситуацию, дал понять, что Украина рассматривает Иран и КНДР как фактических участников войны из-за поставок технологий и вооружений. В этой логике удар по судну — не провокация, а пресечение поставок критического для российской армии военного оборудования. Ситуация знаменует опасную трансформацию: Каспий, который ранее считался тыловой зоной, превращается в театр военных действий, а конфликт окончательно приобретает глобальные очертания.Сейчас ключевой вопрос — в чем именно будет заключаться обещанный "ответ" Тегерана и рискнет ли он открыто повышать ставки, учитывая и без того хрупкий баланс сил в регионе.Политолог Максим ЖаровХитрый Иран считает, что удар по иранскому судну в Каспийском море Украина нанесла с подачи не "глобального Лондона", а.. Израиля! То есть, вы понимаете? Нетаньяху днюет и ночует в Киеве под личиной многочисленных британских премьеров, меняя свою внешность. Ну а если всерьез, то, может, Иран тут и прав? И Нетаньяху управляет "глобальным Лондоном" в Украинском конфликте в той же мере, в какой "глобальный Лондон" управляет Нетаньяху в войне с Ираном. Понимаете, на что тут тогда намекает Иран Китаю и России? Не играйте с Трампом в "дуализм"/"дипломатию треугольника"!Хитрый Иран!Публицист Аббас ДжумаЗеленский заявил, что не Украина начала войну с Ираном. Иран, мол, уже воевал с Незалежной, отправляя Москве беспилотники и предоставляя лицензии на их производство. Напомню, Тегеран неоднократно опровергал подобные утверждения.Ряд экспертов из Ирана, с которыми я на днях обсуждал текущую ситуацию, считают, что до сегодняшнего дня Исламская республика вела себя крайне осторожно по отношению к российско-украинскому конфликту. При этом глубокие связи Киева с террористами по всему миру (в том числе на Ближнем Востоке) и ранее крайне беспокоили иранцев. Сегодня в Тегеране прорабатывается ответ украинскому режиму. Поверьте, возможностей надавить у Ирана достаточно.Общественный деятель Сергей КолясниковВсе на поверхности. Зеленский ударил по иранскому судну, чтобы выслужиться перед Трампом, у них завтра встреча. Угрозы Украине от Ирана? Вряд ли Иран сможет ударить по Украине сильнее, чем засаживаем мы. Если только показательно разнести Банковую. Было бы неплохо, кстати.
иран
украина
киев
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Виктория Титова
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
иран, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, биньямин нетаньяху, мид, оон, ес, эксклюзив, на площадях и площадках
Иран, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, МИД, ООН, ЕС, Эксклюзив, На площадях и площадках

"Это не может остаться без ответа": как Иран отреагирует на атаку Украины и чем это грозит

15:16 27.07.2026
 
© Фото : 24tv.ua
- РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : 24tv.ua
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Киев намерен втянуть в свою войну и Иран. Атаковав судно в Каспийском море под иранским флагом, Зеленский преследует несколько целей: совершает отвлекающий маневр и угрожает каспийскому судоходству. Иран на атаки ответил однозначно.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи призвал Совбез ООН, Евросоюз и мировое сообщество отреагировать на действия Киева. Также в МИД Ирана заявили, что оставляют за собой право отреагировать на атаку. Обострение в ближневосточном регионе и расширение числа вовлеченных в конфликт стран может перерасти в новое мировое противостояние. Как будут развиваться события дальше, анализировали эксперта в своих соцсетях.
Политолог Алексей Пилько
Зачем Зеленский отдал приказ нанести удар по судну под иранским флагом в Каспийском море?
Во-первых, это желание сделать приятное Дональду Трампу, с которым он встречается на этой неделе в Белом доме.
Во-вторых, попытаться спровоцировать Иран на жёсткий ответ и добиться оказания Украине дополнительной военной и экономической помощи. Однако же такой результат вряд ли достижим и причины этого довольно очевидны.
Прежде всего, Зеленский просчитался со временем. После очередного обмена ударами между США и Ираном администрация Трампа пытается добиться хотя бы кратковременного перемирия и именно по этой причине с подобными предложениями на Тегеран выходят то Катар, то Оман. В этих условиях украинские удары по иранским судам мешают Вашингтону и спасибо за них явно не скажут. Кроме того, если предположить, что Иран всё-таки ответит Украине (а такое нельзя исключить, исходя из круто изменившейся с февраля политики Тегерана), то никакой реакции США не последует: они и так отдали Киеву при Байдене всё что могли и даже больше.
Скорее всего, сохранится текущий уровень поддержки. Но военно-политические сложности для Вашингтона возникнут: успешный удар по Украине станет свидетельством того, что и до аэродромов базирования ВВС США в Болгарии и Румынии Иран тоже может дотянуться. Так что для Зеленского нападение на Иран не несёт никаких выгод.
Кстати говоря, показательна реакция Ирана: после инцидента на Каспии Тегеран открыто обвинил в происходящем Украину, пообещал ответ и передал вопрос на обсуждение в ООН, заодно предупредив о последствиях европейских союзников Киева (состоялся соответствующий телефонный разговор главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас). Весьма контрастной на этом фоне выглядит ситуация вокруг украинских атак на танкеры с казахстанской нефтью.
Реакция президента Касыма-Жомарта Токаева с призывом к перемирию, адресованным к Москве, нелогична: ведь танкеры, отходящие от терминалов Каспийского трубопроводного консорциума, атаковала не Россия, а Украина. Безо всяких на то причин в нейтральных водах. Фактически данное нападение представляет собой акт агрессии Киева в отношении Астаны: причём тут вообще Москва?
Но что действительно удивительно, так это то, что Казахстан до сих пор не выразил протест Украине. В итоге вся эта ситуация может привести только к одному: подобные атаки будут повторяться снова, пока не получат отпор.
Украинский общественный деятель Дмитрий Спивак
Конфликт выходит на Каспий: Иран угрожает Украине ответными мерами после удара по судну. Тегеран выступил с резкими обвинениями в адрес Киева после того, как украинские силы 25 июля нанесли удар по судну под иранским флагом в Каспийском море.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что атака привела к гибели моряка, назвав её "опасным авантюризмом" и нарушением Устава ООН. В официальной риторике Тегерана звучат конспирологические обвинения: Арагчи утверждает, что Зеленский действовал "по указке Израиля", чтобы якобы втянуть Европу в полномасштабную войну.
Для Киева этот инцидент стал демонстрацией готовности атаковать логистические цепочки, по которым Россия получает военные грузы. Зеленский, комментируя ситуацию, дал понять, что Украина рассматривает Иран и КНДР как фактических участников войны из-за поставок технологий и вооружений. В этой логике удар по судну — не провокация, а пресечение поставок критического для российской армии военного оборудования. Ситуация знаменует опасную трансформацию: Каспий, который ранее считался тыловой зоной, превращается в театр военных действий, а конфликт окончательно приобретает глобальные очертания.
Сейчас ключевой вопрос — в чем именно будет заключаться обещанный "ответ" Тегерана и рискнет ли он открыто повышать ставки, учитывая и без того хрупкий баланс сил в регионе.
Политолог Максим Жаров
Хитрый Иран считает, что удар по иранскому судну в Каспийском море Украина нанесла с подачи не "глобального Лондона", а.. Израиля! То есть, вы понимаете? Нетаньяху днюет и ночует в Киеве под личиной многочисленных британских премьеров, меняя свою внешность. Ну а если всерьез, то, может, Иран тут и прав? И Нетаньяху управляет "глобальным Лондоном" в Украинском конфликте в той же мере, в какой "глобальный Лондон" управляет Нетаньяху в войне с Ираном. Понимаете, на что тут тогда намекает Иран Китаю и России? Не играйте с Трампом в "дуализм"/"дипломатию треугольника"!
Хитрый Иран!
Публицист Аббас Джума
Зеленский заявил, что не Украина начала войну с Ираном. Иран, мол, уже воевал с Незалежной, отправляя Москве беспилотники и предоставляя лицензии на их производство. Напомню, Тегеран неоднократно опровергал подобные утверждения.
Ряд экспертов из Ирана, с которыми я на днях обсуждал текущую ситуацию, считают, что до сегодняшнего дня Исламская республика вела себя крайне осторожно по отношению к российско-украинскому конфликту. При этом глубокие связи Киева с террористами по всему миру (в том числе на Ближнем Востоке) и ранее крайне беспокоили иранцев. Сегодня в Тегеране прорабатывается ответ украинскому режиму. Поверьте, возможностей надавить у Ирана достаточно.
Общественный деятель Сергей Колясников
Все на поверхности. Зеленский ударил по иранскому судну, чтобы выслужиться перед Трампом, у них завтра встреча. Угрозы Украине от Ирана? Вряд ли Иран сможет ударить по Украине сильнее, чем засаживаем мы. Если только показательно разнести Банковую. Было бы неплохо, кстати.
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