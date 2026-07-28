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Крейсер "Кутузов": последний из могикан

Крейсер "Кутузов": последний из могикан - 28.07.2026 Украина.ру

Крейсер "Кутузов": последний из могикан

3 июля 1992 года был выведен из состава флота, а 28 июля 2002 года открыт в Новороссийске как музей лёгкий крейсер "Кутузов". Это был последний в России и один из последних в мире крупный артиллерийский корабль: легендарный (в плохом смысле) USS "New Jersey" был выведен в 1991-м, а действительно последним стал перуанский "Almirante Grau" в 2017-м

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Черноморский "Кутузов" не совершил каких-то особенных подвигов, но сама история артиллерийских крейсеров проекта 68-бис была во многом показательной. Если "Almirante Grau" (в девичестве – голландский "De Ruyter") был спущен на воду в 1950 году от безысходности (заложен он был до войны), то 68-бис – послевоенный проект, явно подготовленный к прошедшей войне.Задание на разработку нового корабля было выдано в январе 1947 года Центральному конструкторскому бюро №17 под руководством Александра Савичева (в будущем он возглавит работы по разработке первых советских "авианосцев" – противолодочных крейсеров типа "Москва"). За основу был взят предвоенный проект лёгких крейсеров проекта 68-К типа "Чапаев" – в 1939 году были заложены пять головных кораблей этой серии, но достроить их удалось только в 1950 году. Появление этих кораблей было связано постановлением Совета труда и обороны при СНК СССР от 16 июля 1936 года с последующими редакциями 1937 и 1939 годов которым предполагалось строительство большого океанского флота. Флагманскими кораблями должны были стать линкоры проекта 23 типа "Советский Союз", а их должно было сопровождать множество кораблей других классов, в частности – 23 лёгких крейсера, из которых 17 "чапаевых".СССР эту программу не потянул. После войны начатые постройкой линкоры (головной "Советский Союз" имел готовность менее 20%) были разобраны на стапелях.В ноябре 1945 года программа была отредактирована. Её принятию предшествовала живейшая дискуссия в советском руководстве. Командующий ВМФ Николай Кузнецов считал, что надо брать пример с самого передового в мире американского флота, ядром которого были ударные авианосцы. Симпатии же Иосифа Сталина были на стороне крупных артиллерийских кораблей.Принято считать, что резоны вождя были преимущественно эстетические, но скорее речь шла о том, что у советских инженеров не было опыта проектирования и постройки авианосцев и палубных самолётов, а у моряков и лётчиков – их эксплуатации. Самое главное, авианосец – средство ударное, советский же флот в послевоенной редакции имел назначение оборонительное, основной же упор делался не на надводные корабли, а на подводные лодки. Играл роль и экономический аспект – послевоенная экономика Новороссии в значительной степени была основана на работе верфей Николаева, которые надо было занять хоть чем-то.В новой программе самыми крупными кораблями были тяжёлые крейсера. Лёгкие крейсера должны были относиться к проектам 68-К и 68-бис. Второй проект был доработан в соответствии с новыми реалиями кораблестроения, с учётом как советского, так и немецкого опыта. Главными новациями стал цельносварной корпус (включая 100-мм. плиты главного броневого пояса, которые были интегрированы в силовой набор) и новое радиолокационное вооружение. Всего было заложено 25 кораблей этого типа.Водоизмещение "Кутузова", заложенного в Николаеве 23 февраля 1951 года и спущенного на воду 29 ноября 1952 года, составило 18 640 тонн. Главный калибр – 12 152-мм. орудий в четырёх башнях. Скорость – 64,8 км/ч. Дальность плавания – 7400 миль. Экипаж – 1200 человек.После смерти Сталина советская кораблестроительная программа была в очередной раз пересмотрена, но уже с учётом глобальной смены парадигмы. Противостояние на морях определялось новыми реалиями: ядерным оружием, реактивной авиацией, управляемыми противокорабельными ракетами. В этих условиях вооружение советских лёгких крейсеров было уже неактуальным.В марте 1953 года советское руководство пересматривало военные программы, однако, удивительным образом, программа строительства крейсеров была урезана весьма скромно – 14 кораблей, находящихся на высокой стадии готовности (более 70%), было решено достраивать.Расчёт тут был чисто экономический – оборудование и вооружение произведено, экипажи частично подготовлены, портовая инфраструктура, предназначенная для обслуживания именно артиллерийских кораблей – в наличии, в то время как новые ракетные корабли находятся в стадии эскизного проектирования.Всё, что было спущено на воду в 1954 году и позже – отправили на металлолом, включая, например, "Кронштадт", хотя его техническая готовность которого составляла 84%.В перестроечной публицистике приходилось читать, что глупый Хрущёв, опьяненный успехами ракетного оружия, отправил под нож вполне боеспособные корабли. Так вот это – ложь. Достаточно посмотреть на историю кораблей этого типа:- "Свердлов" – в 1966-72 годах на консервации, выведен из состава флота в 1989 году;- "Дзержинский" – в 1957-58 годах модернизирован до проекта 70-Э (вместо одно из башен был установлен экспериментальный ЗРК М-2 "Волхов М" – эксперимент был признан частично удачным, приспособить помещения корабля к применению ЗРК в полной мере не удалось, скорострельность его была низкой), выведен из состава флота в 1980 году;- "Орджоникидзе" – в 1962 году продан Индонезии, где использовался до 1972 года;- "Жданов" – модернизирован в корабль управления по проекту 68У-1, выведен из состава флота в 1989 году;- "Александр Невский" – в 1964-70 годах на консервации, в 1989 году выведен из состава флота;- "Адмирал Нахимов" – выведен из состава флота в 1960 году и использовался как мишень для испытаний противокорабельных ракет;- "Адмирал Ушаков" – в 1974 году модернизирован до проекта 68-А (новое зенитное и радиоэлектронное вооружение, так же был модернизирован и "Кутузов"), выведен из состава флота в 1987 году;- "Адмирал Лазарев" – в 1963-72 годах на консервации, выведен из состава флота в 1986 году;- "Александр Суворов" – в 1957-68 годах на консервации, в 1989 году исключён из состава флота;- "Адмирал Сенявин – в 1972 году модернизирован в корабль управления по проекту 68У-2, выведен из состава флота в 1989 году;- "Октябрьская революция" – в 1969 году модернизирован до 68-А, в 1987 – выведен из состава флота;- "Дмитрий Пожарский" – выведен из состава флота в 1987 году;- "Мурманск" – выведен из состава флота в 1989 году.Как видим, подавляющее большинство кораблей (10 вымпелов) были отправлены на слом как раз во время Перестройки. Хрущёв причастен к уничтожению лишь одного корабля. В защиту перестроечных публицистов можно сказать только то, что в 1989 году режим секретности ещё работал и они просто не знали вопроса, что, правда, не мешало им писать глупости.В целом крейсера проекта 68-бис продемонстрировали очень высокую надёжность. Серьёзный инцидент был только один – в 1978 году во время боевых стрельб произошёл пожар в башне главного калибра крейсера "Адмирал Сенявин". Погибло 37 человек, корабль, однако сохранил боеспособность и своим ходом дошёл до базы.Необычный инцидент произошёл с крейсером "Орджоникидзе", который 18 апреля 1956 года зашёл в Портсмут. Зашёл не просто так – с официальным визитом, доставив в Британию правительственную делегацию, в которую входили Никита Хрущёв, глава правительства Николай Булганин, председатель КГБ Иван Серов, а также создатель советского ядерного оружия академик Игорь Курчатов и генеральный конструктор дальних бомбардировщиков Андрей Туполев. Во время этого визита пропал без вести, а позже был обнаружен без рук и головы британский подводный диверсант Лайонель Крэббс. Британцы соорудили со временем две фальшивки, по которым он был то ли выкраден, то ли убит советским спецназом. У нас подозревали, что он готовил диверсию. По имеющимся данным он проводил разведку подводной части корабля с целью выяснения его характеристик и попал под винты.Экипаж "Кутузова" принимал участие в спасательной операции после взрыва линкора "Новороссийск" (кстати, в причастности к нему подозревали Крэббса) – 27 матросов из спасательной партии при этом погибли.В военном смысле крейсера проекта 68-бис были совершенно бесполезны, поскольку безнадёжно устарели ещё на этапе строительства. Это, однако, не помешало им находиться на вооружении на протяжении более 30 лет ("Кутузов", спущенный на воду 29 ноября 1952 года и начатый эксплуатацией 31 января 1955 года, даже 37,5 лет), принять участие в подготовке нескольких поколений военных моряков, демонстрировать советский флаг в разных регионах мирового океана. В частности, многие крейсера этого проекта входили в состав средиземноморской эскадры, обозначая советские присутствие во время многочисленных арабо-израильских войн. "Кутузов", например, в 1967-68 годах оказывал помощь вооружённым силам Египта и Сирии (тогда советский флот исключил вмешательство на стороне Израиля 6-го флота США).Не меньшим был вклад и в развитие современных вооружений. Про использования "Дзержинского" и "Нахимова" мы упомянули выше, а "Кутузов" использовался при испытаниях вертолётов Ми-1 и Ка-15. Площадка на корабле осталась, но своего вертолёта он не имел – негде было его хранить.В 1958 году крейсер перевозил вечный огонь с Малахова кургана в Новороссийск. В 1961 году он участвовал в съёмках фильма "Увольнение на берег", в котором в эпизодической роли снялся Владимир Высоцкий. Побывал на корабле и Юрий Гагарин.В августе 2001 года крейсер был переведён из Севастополя в Новороссийск где и встал на вечную стоянку. В 2012 году он стал филиалом Центрального военно-морского музея. В реестре кораблей-музеев ЮНЕСКО он находится с 1996 года. В кают-компании крейсера главный экспонат – подлинное походное кресло генерал-фельдмаршала светлейшего князя Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова.Боевое его использование ограничено салютом на 9 мая. Поскольку корабль демилитаризован, с этой целью на борту установлена специальная салютная пушка.

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