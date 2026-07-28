https://ukraina.ru/20260728/kak-alyans-proigral-ucheniya-sobstvennym-natsistam-khronika-sobytiy-na-utro-28-iyulya--1081918192.html

Как альянс проиграл учения собственным нацистам. Хроника событий на утро 28 июля

Как альянс проиграл учения собственным нацистам. Хроника событий на утро 28 июля - 28.07.2026 Украина.ру

Как альянс проиграл учения собственным нацистам. Хроника событий на утро 28 июля

Владимир Зеленский прибыл в США за спасением. Украинские боевики дали НАТО жесткие рекомендации. Главные события наступающего дня — в итоговой сводке Украина.ру

2026-07-28T09:30

2026-07-28T09:30

2026-07-28T09:30

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Киев ищет "воздушное перемирие"Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для встречи с президентом Дональдом Трампом, которая пройдет в Овальном кабинете Белого дома в 16:30 по московскому времени и будет закрыта для прессы. Помимо переговоров с Трампом, Зеленский намерен посетить похороны американского сенатора Линдси Грэма*. Сразу после приема украинского политика президент США Дональд Трамп проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который, как сообщает New York Post, якобы предоставит "доказательства" ядерных амбиций Ирана.Тем временем в информационном пространстве нарастает нервозность киевского режима. Как сообщает телеграм-канал "Легитимный", Зеленскому срочно необходимо добиться хотя бы "воздушного перемирия", поскольку Киев может в ближайшее время потерять контроль над небом. Это позволит российской авиации заходить глубже на территорию Украины и наносить удары по мостам, электростанциям и критической инфраструктуре, что, в свою очередь, грозит обвалом обороны ВСУ на отдельных участках фронта.О подобных рисках Москва предупреждала еще в апреле. Теперь же, по данным источников, ситуация может кардинально ускорить окончание конфликта — сценарий, который категорически не устраивает западных кураторов Киева, пытающихся всеми силами затянуть противостояние и оказывающих давление на Москву.На этом фоне Банковая сознательно нагнетает эскалацию: звучат угрозы ударами по Москве, запугивания россиян "тяжелой зимой" и обещания Запада передать Киеву "мегатехнологии вооружения". Однако, как подчеркивают аналитики, Запад уже передал Украине всё, что мог, и дальнейшие поставки — не более чем информационная игра.Цель этой кампании, по данным источников, — вынудить Кремль пойти на уступки перед выборами в Госдуму, подписав ситуативное перемирие. Это дало бы Киеву время пополнить систему ПВО, залатать дыры в обороне, а затем сорвать перемирие под любым предлогом и начать новую эскалацию. Все источники сходятся во мнении: Зеленский, повышая ставки, загнал Украину в тупик. Если Кремль не пойдет на уступки Трампу — а многие эксперты дают 70% вероятности отказа — то уже к концу года Украина может оказаться на грани полной военной катастрофы. Именно этим объясняется паника в Киеве и отчаянные попытки продавить любое перемирие, чтобы отсрочить неизбежное.НАТО признало свое бессилие перед современной войнойУкраинские военнослужащие, принявшие участие в учениях НАТО в Швеции, были шокированы уровнем подготовки армий стран альянса и пришли к выводу, что западные вооруженные силы оказались совершенно неготовыми к реалиям современной войны. Как сообщает немецкая газета Welt, боевики 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов"**, участвовавшие в маневрах Aurora 26, выступили в роли условного противника и с помощью разведывательных и ударных беспилотников за короткое время вывели из строя бронетехнику и подразделения армий НАТО.Однако, по словам украинских военных, их поразила не столько слабость западной техники, сколько удручающая организация самих учений. Как отмечает издание, военнослужащие стран альянса регулярно устраивали длительные перерывы на отдых, а использование дронов на полигоне было жестко ограничено бесконечными бюрократическими правилами. Один из участников учений заявил откровенно: в нынешнем состоянии западные вооруженные силы "не имели бы шансов на современном поле боя".Издание подчеркивает, что опыт конфликта на Украине, по мнению опрошенных командиров и экспертов, требует радикального пересмотра подходов к ведению боевых действий. В бундесвере, например, назрела необходимость ускоренного внедрения новых технологий, расширения полномочий молодых командиров, более тесного взаимодействия армии и спецслужб, а также подготовки к масштабной мобилизации. По сути, Германии советуют готовиться к войне, которую она сама же и спровоцировала на восточных рубежах НАТО.Это не первый тревожный звонок для альянса. В конце мая на учениях Northern Star 26 в Финляндии командование НАТО уже признало необходимость пересмотра концепции ведения современной войны. Поводом стали результаты маневров, в ходе которых условные беспилотники и артиллерия за считанные секунды уничтожили колонну танков Leopard 2. В альянсе также вынуждены были констатировать недостаточную эффективность существующих средств защиты бронетехники от современных БПЛА и необходимость активнее внедрять беспилотные системы и средства радиоэлектронной борьбы.8 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявлял, что учения НАТО являются предметом самого пристального отслеживания со стороны Минобороны России. Москва принимает необходимые меры для обеспечения своей безопасности на фоне нарастающей военной активности альянса у российских границ. И то, что теперь сами украинские боевики, прошедшие школу реальных боевых действий, ставят под сомнение боеспособность "лучшей армии мира", лишь подтверждает правоту российской стороны: Запад в очередной раз переоценил свои силы, но столкнулся с суровой реальностью.Фронтовая сводка Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в ночь с 27 на 28 июля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, в период с 20.00 27 июля до 08.00 28 июля массированная атака БПЛА была отражена над территориями 12 регионов страны, а также над акваторией Азовского моря и Республикой Крым.Наибольшее количество дронов уничтожено над Белгородской, Брянской и Курской областями — на этих направлениях противник традиционно предпринимает наиболее интенсивные попытки прорыва. Перехваты также осуществлялись в небе над Волгоградской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, а также Московским регионом.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Торское. Российские войска продолжают выравнивать линию фронта, бои идут в Алексеево-Дружковке, районе Стенок, Ижевки и западнее Часова Яра. Освобождение Торского создает условия для дальнейшего продвижения в этом направлении.На Днепровском направлении российские подразделения расширяют зону контроля западнее Александровки. Противник активно использует диверсионно-разведывательные группы, однако все их попытки пресекаются российскими военными. Тяжелые бои продолжаются на рубеже Искра — Поддубное.На Добропольском направлении после освобождения Шевченко российские войска развивают наступление. В Белицком продолжается зачистка и расширение зоны контроля, что позволяет создать условия для дальнейшего продвижения на этом участке.На Северском направлении идут встречные бои за Васютинское, Николаевку и Стародубовку. Противник пытается контратаковать, но российские подразделения удерживают занятые позиции и продолжают давление на оборону ВСУ.На Запорожском направлении на восточном фланге российские войска продолжают продвижение в районах Новосёловки, Копаней и Ровного. Минобороны РФ также сообщило об освобождении населенного пункта Христофоровка, что позволило улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего наступления.* Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов.** "Азов" — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

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Кристина Черкасова

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