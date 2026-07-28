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Как пятёрка стала двойкой. 120 лет художнику Фёдору Решетникову

Как пятёрка стала двойкой. 120 лет художнику Фёдору Решетникову - 28.07.2026 Украина.ру

Как пятёрка стала двойкой. 120 лет художнику Фёдору Решетникову

Картина Фёдора Решетникова "Опять двойка" разошлась по просторам СССР миллионами (если не десятками миллионов) экземпляров. Только в учебниках за десять лет обучения школьники сталкивались с репродукцией "Двойки" не менее десятка раз. И мало кто знал, что это была часть серии, а сама картина планировалась совсем другой

2026-07-28T16:00

2026-07-28T16:00

2026-07-28T16:00

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Любопытный кульбит судьбы — картины из «детской» серии он делал для души, в то время как настоящей его работой были портреты вождей. Но сами вожди были осуждены и декоммунизированы, а дети остались детьми. Карьера уроженца ЕкатеринославщиныФёдор Павлович Решетников родился 28 июля 1906 года в селе Сурско-Литовском, недалеко от Екатеринослава, в семье иконописца. Родители его рано умерли, и воспитал его старший брат, которому пришлось отказаться от обучения в художественном училище, чтобы содержать семью.Свою художественную карьеру он начал помощником брата. Сумел устроиться художником в клуб железнодорожников станции Гришино (Красноармейск в ДНР).В 1928 году его направили на рабфак в Москву. В 1929-34 годах он учился в Высшем художественно-техническом институте (ВХУТЕИН, создан на базе более известного ВХУТЕМАСа). Там его преподавателями были Дмитрий Моор (автор знаменитых плакатов «Ты записался добровольцем?» и «Врангель еще жив…») и Александр Герасимов («Сталин и Ворошилов в Кремле»).В 1932 году он становится художником-репортёром в заполярной экспедиции Отто Шмидта на ледоколе «Сибиряков», а годом позже — на «Челюскине». Во время войны рисовал карикатуры и патриотические плакаты. Станковой живописью он занялся сравнительно поздно — во время войны.В 1970-х годах рисовал в основном карикатуры, но было и несколько интересных живописных полотен («Мальчишки», «Гибель Челюскина»), которые во многом уступают картинам 40-х годов и особой известности не получили.Преподавал в Московском художественном институте им. Сурикова в 1953-57 годах и в Московском пединституте им. Ленина в 1956-62 годах.Был народным художником СССР, академиком и вице-президентом Академии художеств. Лауреат двух Сталинских премий, кавалер ордена Ленина.Умер 13 декабря 1988 года и был похоронен на Ваганьковском кладбище.«Достали языка»Первая картина Решетникова из «детской» серии была написана в 1943 году.Обращение к этой теме (сделавшей его знаменитым и по сей день популярным) было обусловлено двумя обстоятельствами.Во-первых, он, вернувшись из Севастополя, увидел на московской улице, как дети играют в войну, и просто зарисовал эпизод игры.Во-вторых, у него родилась дочка.Картина была представлена на выставке «Героический фронт и тыл» в 1944 году, но особой популярности не получила. Причина, скорее всего, в том, что на ней изображена сцена расправы над младшим мальчишкой, чем-то не угодившим старшим. Судя по всему, там была какая-то не самая приятная предыстория.Как во всех других детских картинах художника, тут присутствует пёс.«Прибыл на каникулы»Эта картина, написанная в 1948 году, сразу же принесла художнику всенародную известность.Мальчик-суворовец приехал домой на новогодние каникулы. Дома его встречают дед и сестра. Родителей нет. На стене висит обрамлённый венком портрет офицера. Вероятно, это и есть погибший на фронте отец. Ниже на стене висит репродукция васнецовских «Богатырей».Искусствоведы видят в картине дух служения и преемственности поколений на воинской службе. Деда, кстати, тоже часто зачисляют в кадровые военные, но это не обязательно — по стойке смирно и рядовой стоять может.Квартира (комната) достаточно просторная и имеет признаки зажиточной жизни — ковёр, занавески, большая ёлка… Явно семья не простых рабочих. Впрочем, художник присматривал образы из своего окружения.Картина была чрезвычайно популярна — только на календариках она разошлась тиражом 13 млн экземпляров — больше, чем какая-либо другая.14 декабря 2013 года на территории Санкт-Петербургского Суворовского училища был открыт памятник выпускникам суворовских училищ и кадетских корпусов. Скульптурная композиция воссоздаёт сюжет картины. Памятник скульптора Карэна Саркисова установлен по инициативе командующего войсками Западного военного округа Анатолия Сидорова, который сам окончил Суворовское училище.«За мир»Художника вдохновили события февраля 1950 года во французском Туре. Отправка во Вьетнам (тогда Франция вела войну с партизанами, поражение в которой привело к появлению социалистического Северного Вьетнама) танков с местного железнодорожного вокзала привела к массовым протестам. Антивоенные активисты легли на рельсы. Трудно сказать, насколько документален городской пейзаж, но город был сильно разрушен во время войны и к 1950 году не восстановлен.«Опять двойка»Вторая часть художественной трилогии Решетникова, первая часть которой — «Прибыл на каникулы» (1948), а третья — «Переэкзаменовка» (1954). В левом углу картины «Опять двойка» видна репродукция более раннего полотна «Прибыл на каникулы», а в левом углу «Переэкзаменовки» — репродукция картины «Опять двойка».Размещение позитивной картины над головой мальчика говорящее — это образец, к которому стоит стремиться.Сюжет Решетников позаимствовал у Дмитрия Жукова, написавшего в 1885 году картину «Провалился». Там, правда, ситуация была более трагической — от результатов экзамена мальчика зависело благосостояние семьи.Изначально Решетников собирался рисовать картину «Опять пятёрка» с радостным сюжетом, но он пошёл на урок, чтобы понаблюдать за триумфом отличника, а тот возьми и схлопочи двойку… Идея показалась художнику более интересной.Появился вариант с мальчиком у доски и грозным учителем (в окончательном варианте — учительницей). Но тут опять вмешалась жизнь — пришла из школы дочь Люба. С двойкой. Пришлось переписывать сюжет уже в домашнем антураже.В роли двоечника позирует сын известного художника Густава Клуциса, расстрелянного в 1938 году. Семья Клуциса жила по соседству с Решетниковым, в том же доме, и после ареста они поменялись квартирами. Мальчик был вратарём дворовой футбольной команды. Наверное, потому он изображен с коньками…Кстати, обстановка квартиры вполне «совбуровская» — ковры, велосипед у младшего сына, настенные часы… Явные признаки зажиточной жизни.По словам знавших Решетникова, собаку в картине написал Аркадий Пластов. Советский педагог Шалва Амонашвили писал об этой картине так: «Эта картина не для детей написана. Она написана для взрослых. Чтобы они увидели, что так ребёнка принимать нельзя! А надо принимать так, как собака его принимает. Для неё всё равно, с чем он пришёл. С двойкой пришёл — друг, с пятёркой пришел — друг. Не надо принимать ребёнка с отметкой. Отметка — это отметка. (…) Не цифры решают, а наше отношение к ребёнку».Написанная в 1954 году «Переэкзаменовка» по сути была продолжением «Двойки». Причем в прямом смысле — позировал художнику тот же мальчишка.«Генералиссимус Советского Союза И.В. Сталин»Решетников, помимо своей «детской» серии, был известен парадными портретами Сталина. Эта картина является настоящим шедевром социалистического реализма с присущей ему лакировкой действительности.Сталин изображён в чистой, выглаженной форме, стоящим перед картой, на которой изображены какие-то «Канны» (изображены таким образом, что сразу вспоминаешь источник анекдотов о том, что Сталин планировал операции по глобусу…)Обращают на себя внимание стакан чая и модель самолета (на столе у Сталина всегда было несколько моделей, конкретно эта, судя по всему, — АНТ-37 в варианте для дальних перелетов, типа «Родины» Валентины Гризодубовой).За окном начинается рассвет, что напоминает об известном мифе о Сталине, работающем по ночам в Кремле. Как в стихотворении Сергея Михалкова:"Спит Москва. В ночной столицеВ этот поздний звёздный часТолько Сталину не спится —Сталин думает о нас".Немного непонятно, события какого именно периода показаны на картине. Название как бы намекает, что они происходят не раньше июня 1945 года, когда Сталину было присвоено звание генералиссимуса. Но аэростаты заграждения в это время над Москвой уже не поднимались.Форма датирующей не является — Сталин не носил роскошные эполеты генералиссимуса, на френче — маршальские погоны (маршалом он стал в 1943 году). Звезда, судя по всему, Героя Соцтруда — ещё довоенная. Он именно её предпочитал носить.Картина вместе с полотном «Прибыл на каникулы» была удостоена Сталинской премии второй степени в 1949 году.«Великая клятва»Картина написана к 70-й годовщине со дня рождения Сталина в 1949 году и была представлена на выставке «Иосиф Виссарионович Сталин в изобразительном искусстве».В выступлении на II Всесоюзном съезде Советов 26 апреля 1924 года Сталин клялся в том, что будет продолжать дело Ленина: хранить в чистоте звание члена партии, хранить единство партии, хранить и укреплять диктатуру пролетариата и т.п. Речь была программной и обязательной для изучения и цитирования. Также на съезде утвердили первую Конституцию СССР, приняли решение об издании сочинений Ленина, о сооружении Мавзолея Ленина, переименовании Петрограда в Ленинград и др.Полотно в лучших традициях соцреализма было предназначено для обожествления Вождя и Учителя. Этому служил и колорит картины (с преобладанием красных тонов — 2/3 картины занимают драпировки и знамёна красного цвета), своеобразное освещение (фигура Сталина освещена справа-сверху — из будущего, к которому он обращен лицом), фигура Сталина показана снизу — он возвышается над зрителем и фигурами участников съезда.

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https://ukraina.ru/20260106/isaak-brodskiy-i-ego-leniniana-1073926433.html

https://ukraina.ru/20240412/1023297394.html

https://ukraina.ru/20260221/ot-avangarda-k-sotsialisticheskomu-realizmu-150-let-petru-konchalovskomu-1075864677.html

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