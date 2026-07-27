https://ukraina.ru/20260727/zubets-neskolko-neblagopriyatnykh-let-privedut-k-ischeznoveniyu-selskogo-khozyaystva-na-ukraine-1081900356.html

Зубец: "Несколько неблагоприятных лет приведут к исчезновению сельского хозяйства на Украине"

Зубец: "Несколько неблагоприятных лет приведут к исчезновению сельского хозяйства на Украине" - 27.07.2026 Украина.ру

Зубец: "Несколько неблагоприятных лет приведут к исчезновению сельского хозяйства на Украине"

Удар по украинскому агросектору может уничтожить сельское хозяйство страны — несколько неблагоприятных лет, и оно исчезнет. Восстановление потребует больших денег, которых у Киева нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, политолог, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец

2026-07-27T21:21

2026-07-27T21:21

2026-07-27T21:21

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Отвечая на вопрос о последствиях остановки судоходства в Черном море для Украины и мировых рынков, Зубец заявил, что удар по агросектору станет серьёзным ударом по украинской экономике."Это очень серьезный удар, который убивает экономику, от которой мало что осталось", — пояснил эксперт.По словам Зубца, агросектор не может ждать несколько лет, пока ситуация нормализуется, потому что необходимо платить кредиты за технику, ремонтировать её и выплачивать зарплаты. Проблемы в зерновом секторе, по мнению политолога, неизбежно скажутся и в других сферах сельского хозяйства.Эксперт подчеркнул, что несколько неблагоприятных лет могут привести к исчезновению сельского хозяйства на Украине. "Несколько неблагоприятных лет и сельское хозяйство на Украине исчезнет. Его восстановление потребует больших денег, которых у Украины нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Зубец: Украина получила ответ за удары по Новороссийску и может остаться без сельского хозяйства" на сайте Украина.ру.Также на тему судоходства и отрезания Украины от Черного моря — в материале "Возвращение к корням. Без выхода к Черному морю Украине жить, но недолго" на сайте Украина.ру.

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