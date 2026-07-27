Зубец: "Несколько неблагоприятных лет приведут к исчезновению сельского хозяйства на Украине" - 27.07.2026 Украина.ру
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Зубец: "Несколько неблагоприятных лет приведут к исчезновению сельского хозяйства на Украине"
Зубец: "Несколько неблагоприятных лет приведут к исчезновению сельского хозяйства на Украине" - 27.07.2026 Украина.ру
Зубец: "Несколько неблагоприятных лет приведут к исчезновению сельского хозяйства на Украине"
Удар по украинскому агросектору может уничтожить сельское хозяйство страны — несколько неблагоприятных лет, и оно исчезнет. Восстановление потребует больших денег, которых у Киева нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, политолог, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
2026-07-27T21:21
2026-07-27T21:21
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Отвечая на вопрос о последствиях остановки судоходства в Черном море для Украины и мировых рынков, Зубец заявил, что удар по агросектору станет серьёзным ударом по украинской экономике."Это очень серьезный удар, который убивает экономику, от которой мало что осталось", — пояснил эксперт.По словам Зубца, агросектор не может ждать несколько лет, пока ситуация нормализуется, потому что необходимо платить кредиты за технику, ремонтировать её и выплачивать зарплаты. Проблемы в зерновом секторе, по мнению политолога, неизбежно скажутся и в других сферах сельского хозяйства.Эксперт подчеркнул, что несколько неблагоприятных лет могут привести к исчезновению сельского хозяйства на Украине. "Несколько неблагоприятных лет и сельское хозяйство на Украине исчезнет. Его восстановление потребует больших денег, которых у Украины нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Зубец: Украина получила ответ за удары по Новороссийску и может остаться без сельского хозяйства" на сайте Украина.ру.Также на тему судоходства и отрезания Украины от Черного моря — в материале "Возвращение к корням. Без выхода к Черному морю Украине жить, но недолго" на сайте Украина.ру.
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Зубец: "Несколько неблагоприятных лет приведут к исчезновению сельского хозяйства на Украине"

21:21 27.07.2026
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : CC0, Freepik
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Удар по украинскому агросектору может уничтожить сельское хозяйство страны — несколько неблагоприятных лет, и оно исчезнет. Восстановление потребует больших денег, которых у Киева нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, политолог, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
Отвечая на вопрос о последствиях остановки судоходства в Черном море для Украины и мировых рынков, Зубец заявил, что удар по агросектору станет серьёзным ударом по украинской экономике.
"Это очень серьезный удар, который убивает экономику, от которой мало что осталось", — пояснил эксперт.
По словам Зубца, агросектор не может ждать несколько лет, пока ситуация нормализуется, потому что необходимо платить кредиты за технику, ремонтировать её и выплачивать зарплаты. Проблемы в зерновом секторе, по мнению политолога, неизбежно скажутся и в других сферах сельского хозяйства.
Эксперт подчеркнул, что несколько неблагоприятных лет могут привести к исчезновению сельского хозяйства на Украине. "Несколько неблагоприятных лет и сельское хозяйство на Украине исчезнет. Его восстановление потребует больших денег, которых у Украины нет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Зубец: Украина получила ответ за удары по Новороссийску и может остаться без сельского хозяйства" на сайте Украина.ру.
Также на тему судоходства и отрезания Украины от Черного моря — в материале "Возвращение к корням. Без выхода к Черному морю Украине жить, но недолго" на сайте Украина.ру.
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