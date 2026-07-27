https://ukraina.ru/20260727/ukraina-prodavala-pshenitsu-v-polshe-v-obkhod-portov--zubets-o-zernovom-kollapse-kieva-1081898097.html

"Украина продавала пшеницу в Польше в обход портов" — Зубец о зерновом коллапсе Киева

"Украина продавала пшеницу в Польше в обход портов" — Зубец о зерновом коллапсе Киева - 27.07.2026 Украина.ру

"Украина продавала пшеницу в Польше в обход портов" — Зубец о зерновом коллапсе Киева

Блокада портов и рост цен на топливо усугубляют кризис в Украине, а испорченные отношения с соседями лишили её экспорта зерна через Польшу и Румынию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, политолог, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец

2026-07-27T17:17

2026-07-27T17:17

2026-07-27T17:17

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Украинские фермеры паникуют из-за резкого удешевления своей продукции после того, как остановилось судоходство в Черном море, и аграрии потеряли возможность отправлять свою продукцию на экспорт. При этом Украина пугает мировую аудиторию "глобальным голодом".Продолжая тему экономических последствий, Зубец заявил, что Украина испортила отношения с соседями, и это лишило её возможности экспортировать зерно через их порты. "Украина испортила отношения со своими соседями. Если раньше экспорт пшеницы был возможен через порты стран ЕС. Хитрые украинцы при этом продавали пшеницу в Польше, не довозя ее до портов. То же самое было в Румынии", — пояснил эксперт.По мнению политолога, Польша сама является крупным производителем зерна, и после конфликта вокруг Волынской резни поляки эту схему прикрыли. Кроме того, деградация нефтепереработки на Украине произошла ещё до 2022 года, и страна всё это время сидела на поставках топлива из Европы. Однако из-за войны в Персидском заливе солярка подорожала везде, добавил Зубец."Ущерб, который Украина нанесла России блокировкой Новороссийска и других портов, чем очень гордилась, кратно ниже, чем потери, которые понесут украинские производители зерна. И это же в основном международные агрохолдинги, которые принадлежат американцам и европейцам", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Зубец: Украина получила ответ за удары по Новороссийску и может остаться без сельского хозяйства" на сайте Украина.ру.Также на тему судоходства и отрезания Украины от Черного моря — в материале "Возвращение к корням. Без выхода к Черному морю Украине жить, но недолго" на сайте Украина.ру.

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