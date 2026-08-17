https://ukraina.ru/20260817/1082566990.html

Дмитрий Евсюткин: России надо готовиться к тому, что НАТО устроит блокаду Калининграда по сценарию Крыма

Дмитрий Евсюткин: России надо готовиться к тому, что НАТО устроит блокаду Калининграда по сценарию Крыма - 17.08.2026 Украина.ру

Дмитрий Евсюткин: России надо готовиться к тому, что НАТО устроит блокаду Калининграда по сценарию Крыма

Гипотетическую войну на Балтике России предстоит вести с Польшей, Прибалтикой, Швецией и Финляндией. Но пока стороны ведут дипломатическую игру на грани фола. Вопрос в том, у кого окажутся крепче нервы

2026-08-17T19:30

2026-08-17T19:30

2026-08-17T19:30

интервью

россия

калининград

польша

нато

нпз

блокада

крым

сво

дроны

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Калининградского высшего военно-морского училища, офицер разведки ВМФ СССР в 1988–1991 годах, политолог Дмитрий ЕвсюткинРанее британский Международный институт стратегических исследований пришел к выводу, что опыт СВО существенно облегчит России противостояние с НАТО на Балтике. Они отмечают, что поскольку 50% территории прибалтийских стран находится в пределах 100 км от России, а зона плотной разведки и ударов дронами достигает 30-40 км, то в случае конфликта Альянсу придется рассчитывать не на постоянную свободу передвижения, а на создание временных окон для прохода конвоев и переброски войск, используя небольшие порты и рассредоточенную логистику.- Дмитрий, вы у себя в ТГ-канале подробно писали о том, что именно НАТО на примере ракетно-дроновых ударов по Крыму отрабатывает варианты блокады Калининграда. Вы имели в виду, что Польша и Прибалтика начнут пропускать дроны ВСУ через свое воздушное пространство? Или прокси-войну с этими странами по украинскому образцу?- Я говорил о гипотетических рисках для Калининградской области, которые мы видим на примере Крыма, где я служил офицером. Но я бы сказал, что здесь может идти речь о локальном конфликте, который начинается с блокады и постепенно переходит в фазу прямого столкновения между Россией и НАТО.За Прибалтику ведущие страны Альянса воевать не будут. Это слишком высокие транзакционные издержки. Ее территория станет буферной зоной на пути более серьезного конфликта. И никакие англичане, немцы и французы в мясные штурмы не пойдут. Этим займутся поляки, у которых самая большая и организованная армия в Восточной Европе.Она хорошо вооружена. У нее отработанные связи. У нее есть "Хаймарсы" и F-35. Более того, у нее нет недостатка в дронах и в операторах БПЛА. Все-таки Польша внимательно следит за ходом СВО. Да и украинских специалистов там много. Морскую составляющую будут обеспечивать Швеция и Финляндия. У них есть финское побережье, аэродромы и острова, которые позволяют контролировать проливы. И вот такой конфигурации (Прибалтика, Польша и Северная Европа) уже достаточно для противостояния с Россией на какой-то короткий срок (месяц-два).Понятно, что за это время у нас пройдет мобилизация. Но не людей, а ресурсов на этом направлении. Потом эта конструкция начнет трещать. В Прибалтике желающих воевать долго не будет. А вот Польша – это большая страна. Боевые действия могут затянуться надолго. А потом уже и ведущим странам НАТО придется вступить в конфликт. Если они этого не сделают, это нанесет серьезный удар по их престижу и статусу гегемона.Это то, что может произойти. Но пока стороны ведут дипломатическую игру на грани фола. Вопрос в том, у кого окажутся крепче нервы и кто сделает первый шаг. А это неочевидно.- Сколько времени в случае такого конфликта Калининград может продержаться самостоятельно, пока остальная Россия не придет на помощь?- Мне слабо верится, что каждый калининградец заляжет под кустом с винтовкой и будет до последнего оборонять родную землю. В случае сухопутного вторжения Польши при поддержке североевропейских стран мы вряд ли сможем продержаться несколько недель. Надо отделять патриотизм от реальности.Что касается доклада британских аналитиков, о котором вы упомянули, то он пустой. Это из серии "Посмотрите, какая у русского медведя страшная морда". НАТО может действовать точно так же. У них даже ресурсов побольше. Что такое "создавать временные окна"? Так работает любая армия в оспариваемом пространстве, когда подавляются средства разведки, ПВО-ПРО и ключевые коммуникации.Так что единственная цель этого доклада – констатация факта, что у них тоже может произойти коллапс в случае каких-то эксцессов.- Я тоже так считаю. Как у Прибалтики не хватает оперативной глубины для противодействия дронам, так и у Калининградской области ее нет.- Да, да. Посмотрите на карту, вам все станет ясно. Калининград – это не остальная Россия. Если бы конфликт произошел на территории Псковской области, ее было бы проще оборонять. А тут возникает много вопросов. Скажем, впишется ли Белоруссия в эту историю или нет? То есть в данном случае преимущество будет у того, у кого окажется совокупно больше ресурсов. Очевидно, что этих ресурсов больше у НАТО.- Если у Калининграда мало шансов продержаться, зачем же вы писали, что местные власти должны проводить тщательный аудит всех имеющихся запасов?- Я это писал, имея в виду блокаду и войну дронов. В этом плане Калининграду обязательно нужно учитывать опыт Крыма.Надо заниматься бомбоубежищами. Я не вижу, чтобы они были открыты и обустраивались.Надо провести аудит запасов энергоресурсов. При губернаторе Цуканове у нас создавались склады российского стратегического запаса газа, которые рассчитаны на месяц-полтора. С топливом еще хуже.Надо запастить едой и медикаментами. И надо быть готовыми быстро развернуть дополнительные госпиталя и сформировать отряды добровольцев, которых можно было задействовать как дополнительные силы в гражданской обороне.Самое главное, что это не нашего с вами ума дело. Этим должна быть обеспокоена власть. Причем власть федеральная, включая штаб Балтийского флота и Минобороны. А местная власть должна изучать опыт гражданских властей прифронтовых регионов. Калининградские чиновники должны сидеть в Крыму и смотреть, как там решают эти проблемы.Может быть, правительство региона об этом думает. Но тут уже мало думать – надо действовать.- Уточню пару моментов. Правильно ли я понимаю, что плавучую регазификационную установку "Маршал Василевский" в случае начала конфликта сразу сожгут?- Это будет одна из первых целей. Акватория Балтийского моря невелика. Мы соседствуем с Польшей и Литвой. Ее можно разбомбить или взорвать с помощь диверсантов.- Кроме того, несмотря на то, что нефть в Калининградской области добывают в товарных количествах, в регионе так и не построили НПЗ. Дескать, это нерентабельно, поскольку там проживает мало людей.- В Гурьевском районе был какой-то получастный НПЗ, который производил бензин. Нечто подобное сейчас очень бы пригодилось. Нефть в Калининградской области до сих пор добывается, и делать из нее топливо не так долго и дорого. Что такое НПЗ? Это как большой самогонный аппарат. Повторюсь, это не какие-то там высокие расходы.- А в целом Калининградская область в каком формате должна развиваться? Как закрытая военная база? Или как торгово-туристический кластер?- Это зависит от того, что для нас первично: благо государства или благо народа?В советское время область уже была закрытым островком военной силы. Балтийск и приграничные районы за Черняховском были полностью закрытыми, а приехать в Калининград можно было только по командировке. И что получилось? Это был самый унылый регион страны. Когда я попал на службу в Крым в 1988 году, для меня стало откровением, насколько там была другая жизнь, включая продукты и обеспечение.Любой регион – это живой организм. Ты не можешь жить, если у тебя по жилам не течет кровь. А кровь – это деньги, товары и услуги. И самолетами из России весь этот поток не обеспечить. С другой стороны, если вся эта история затянется надолго, то у Калининграда другого выбора не будет. Ему придется жить по советской модели.- Вернемся к гипотетическому конфликту с НАТО. Понятно, что у Калининграда шансов выстоять немного, но Россия все равно будет эту блокаду пробивать. Сколько у нас будет времени, прежде чем его захватят?- Это зависит от того, с какой целью будет организована эта блокада: с захватом или нет. И, честно говоря, я не вижу, для чего НАТО нужно захватывать Калининград.С блокадой все понятно. НАТО может выдвинуть нам ультиматум: "Если вы будете продолжать войну на востоке, мы вам на западе перекроем кислород". Мяч будет на стороне России, когда уже она встанет перед выбором: утираться или отвечать. Утираться было бы некрасиво. Как мы можем ответить? Например, нанести удар по основным железнодорожным артериям Литвы.Что из этого следует? Да практически ничего. Литва сама может взорвать эти пути по принципу: "Конфликта нет, потому что железки нет". И тогда снабжать Калининград можно будет только по воздуху.Когда в 1948-1949 годах СССР блокировал Западный Берлин, американцы больше полугода снабжали его самолетами. Сможет Россия сделать то же самое? Если захочет, то сможет. А если кто-то решит сбивать наши самолеты, то это уже не локальная история, а глобальный конфликт, когда мы сможем бить крылатыми ракетами по территории стран НАТО. И что дальше?Повторюсь, как профессиональный военный я бы вообще не рассматривал Калининградскую область как необходимый приз. Ее захват ничего не дает ни Польше, ни Прибалтике. Ее достаточно просто обездвижить: запереть Балтийский флот и контролировать воздушное пространство.- А как же стереотип, что Калининградская область нашпигована "Искандерами" и "Орешниками", способными стереть с лица земли всю Европу?- Мы всегда будем находиться в плену каких-то стереотипов. Это очень опасная штука. Да, у нас есть депутаты, которые любят "Орешниками" размахивать, но я не считаю, что Калининградская область чересчур нашпигована оружием. И даже если бы была, то ресурсов у стран НАТО, которые ее окружают, все равно больше.- А может ли история с блокадой Большой Одессы и заявления Верховного о готовности зеркально отвечать на пиратство НАТО обнадежить нас, в том плане, что мы, несмотря на недостаток ресурсов, все равно сильнее и опытнее?- Повторюсь, игра идет в расчете на то, кто первым встанет со стула, бросит карты и убежит. У кого сильнее воля. Очевидно, что воли у России больше. Мы действительно сильнее и крупнее.

https://ukraina.ru/20260612/aleksandr-polischuk-kaliningrad-otrazit-lyubuyu-ataku-nato-esli-perenesti-upravlenie-voyskami-pod-zemlyu-1080072587.html

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интервью, россия, калининград, польша, нато, нпз, блокада, крым, сво, дроны, общество, прибалтика, балтийское море, украина