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Силы ПВО сбили под Москвой уже около 90 БПЛА. Полёты ограничил ещё один аэропорт

Силы ПВО сбили под Москвой уже около 90 БПЛА. Полёты ограничил ещё один аэропорт - 18.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО сбили под Москвой уже около 90 БПЛА. Полёты ограничил ещё один аэропорт

Силы ПВО с вечера 17 августа сбили уже 86 украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 18 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-18T04:25

2026-08-18T04:25

2026-08-18T04:30

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Сообщение об уничтожении первых четырёх украинских беспилотников, которые вечером смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к Москве, было опубликовано в 21:08 мск.Вскоре после полуночи силы ПВО приступили к отражению новой массированной атаки вражеских дронов на столицу."Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 2:28 мск.Об уничтожении ещё семи беспилотников мэр сообщил в 2:51 мск, ещё десяти — в 3:01 мск.Информация об уничтожении ещё 40 БПЛА было опубликовано мэром в 3:32 мск. Ещё десять беспилотников были сбиты силами ПВО около 4:03 мск и девять — около 4:17 мск.В дополнение к уже объявленным ограничениям на полёты, Росавиация объявила, что аэропорт Шереметьево "принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ранее сообщалось, что в Московской области была объявлена тревога по БПЛА, три аэропорта закрыты для полётов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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