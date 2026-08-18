https://ukraina.ru/20260818/sily-pvo-sbili-pod-moskvoy-uzhe-okolo-90-bpla-polty-ogranichil-esch-odin-aeroport-1082576742.html
Силы ПВО сбили под Москвой уже около 90 БПЛА. Полёты ограничил ещё один аэропорт
Силы ПВО сбили под Москвой уже около 90 БПЛА. Полёты ограничил ещё один аэропорт - 18.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО сбили под Москвой уже около 90 БПЛА. Полёты ограничил ещё один аэропорт
Силы ПВО с вечера 17 августа сбили уже 86 украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 18 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-18T04:25
2026-08-18T04:25
2026-08-18T04:30
украина.ру
россия
москва
московская область
сергей собянин
минобороны
минобороны рф
росавиация
пво
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079025915_0:12:2688:1524_1920x0_80_0_0_157abef14a8d4b9b7128413167666847.jpg
Сообщение об уничтожении первых четырёх украинских беспилотников, которые вечером смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к Москве, было опубликовано в 21:08 мск.Вскоре после полуночи силы ПВО приступили к отражению новой массированной атаки вражеских дронов на столицу."Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 2:28 мск.Об уничтожении ещё семи беспилотников мэр сообщил в 2:51 мск, ещё десяти — в 3:01 мск.Информация об уничтожении ещё 40 БПЛА было опубликовано мэром в 3:32 мск. Ещё десять беспилотников были сбиты силами ПВО около 4:03 мск и девять — около 4:17 мск.В дополнение к уже объявленным ограничениям на полёты, Росавиация объявила, что аэропорт Шереметьево "принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ранее сообщалось, что в Московской области была объявлена тревога по БПЛА, три аэропорта закрыты для полётов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
москва
московская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079025915_320:0:2368:1536_1920x0_80_0_0_eea6c867e3cf3dd3259f5e60d957f89d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, москва, московская область, сергей собянин, минобороны, минобороны рф, росавиация, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Москва, Московская область, Сергей Собянин, Минобороны, Минобороны РФ, Росавиация, ПВО, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО сбили под Москвой уже около 90 БПЛА. Полёты ограничил ещё один аэропорт
04:25 18.08.2026 (обновлено: 04:30 18.08.2026)
Силы ПВО с вечера 17 августа сбили уже 86 украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 18 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
Сообщение об уничтожении первых четырёх украинских беспилотников, которые вечером смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к Москве, было опубликовано в 21:08 мск.
Вскоре после полуночи силы ПВО приступили к отражению новой массированной атаки вражеских дронов на столицу.
"Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 2:28 мск.
Об уничтожении ещё семи беспилотников мэр сообщил в 2:51 мск, ещё десяти — в 3:01 мск.
Информация об уничтожении ещё 40 БПЛА было опубликовано мэром в 3:32 мск. Ещё десять беспилотников были сбиты силами ПВО около 4:03 мск и девять — около 4:17 мск.
В дополнение к уже объявленным ограничениям на полёты, Росавиация объявила, что аэропорт Шереметьево "принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.