В Одессе сотрудники ТЦК сбили велосипедиста и пытались скрыть улики
00:12 18.08.2026 (обновлено: 00:13 18.08.2026)
© Фото : antikor.info
© Фото : antikor.info
В Одессе сотрудники территориального центра комплектования на автомобиле сбили велосипедиста. Об этом сообщил 18 августа телеграм-канал Украина.ру
Обнаружив это, они попытались скрыть улики, забросив велосипед в бус, чтобы создать впечатление, будто мужчина просто упал в обморок на дороге.
Однако вмешались свидетели, после чего военкомы выбросили велосипед в траву.
Скорую помощь пострадавшему вызвали только через 25 минут.
Ранее в Одессе сотрудники военкомата распылили газ в сторону людей, которые пытались помешать насильственной мобилизации мужчины.
Инцидент произошёл у входа в жилой комплекс.
На опубликованных кадрах видно, как один из сотрудников ТЦК силой удерживает женщину за руку и тащит её по дороге.
Окружающие вмешались, после чего сотрудники применили газ - "Тащили женщину по дороге": в Одессе военкомы применили газ против протестующих.
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