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В Одессе сотрудники ТЦК сбили велосипедиста и пытались скрыть улики

В Одессе сотрудники ТЦК сбили велосипедиста и пытались скрыть улики - 18.08.2026 Украина.ру

В Одессе сотрудники ТЦК сбили велосипедиста и пытались скрыть улики

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования на автомобиле сбили велосипедиста. Об этом сообщил 18 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-18T00:12

2026-08-18T00:12

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Обнаружив это, они попытались скрыть улики, забросив велосипед в бус, чтобы создать впечатление, будто мужчина просто упал в обморок на дороге. Однако вмешались свидетели, после чего военкомы выбросили велосипед в траву. Скорую помощь пострадавшему вызвали только через 25 минут.Ранее в Одессе сотрудники военкомата распылили газ в сторону людей, которые пытались помешать насильственной мобилизации мужчины. Инцидент произошёл у входа в жилой комплекс. На опубликованных кадрах видно, как один из сотрудников ТЦК силой удерживает женщину за руку и тащит её по дороге. Окружающие вмешались, после чего сотрудники применили газ - "Тащили женщину по дороге": в Одессе военкомы применили газ против протестующих.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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тцк, украина.ру, одесса, украина, россия, новости