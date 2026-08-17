И к войне подготовиться, и денег заработать: Россию атакуют британские дроны - 17.08.2026 Украина.ру
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И к войне подготовиться, и денег заработать: Россию атакуют британские дроны
И к войне подготовиться, и денег заработать: Россию атакуют британские дроны - 17.08.2026 Украина.ру
И к войне подготовиться, и денег заработать: Россию атакуют британские дроны
В середине августа 2026 года издание The Sunday Times опубликовало громкий материал. Оказывается, последние полгода ВСУ системно бьют по нефтеперерабатывающим... Украина.ру, 17.08.2026
2026-08-17T18:20
2026-08-17T18:20
эксклюзив
россия
великобритания
лондон
вооруженные силы украины
нато
впк
дроны
беспилотники
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В середине августа 2026 года издание The Sunday Times опубликовало громкий материал. Оказывается, последние полгода ВСУ системно бьют по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим узлам в глубоком тылу России, от Волгограда до Московской области, с помощью засекреченных беспилотников из Великобритании.Украинские СМИ и телеграм-каналы тут же растиражировали эту новость в порыве очередной перемоги, упуская из виду главную деталь: дело далеко не в дронах, а в деньгах, на которые сделаны беспилотники.Сюжет о британских дронах показывает, какой эволюционный путь выбрал официальный Лондон для своего ВПК. Крылатая ракета Storm Shadow стоит от 750 тысяч до миллиона фунтов стерлингов, а её запасы на складах Королевских ВВС практически исчерпаны.При этом и украинцы, и англичане понимают, что наращивать давление на российский тыл – единственный способ не допустить окончательного обвала фронта.Поэтому британцы привезли на фронт реактивный дрон Nyan с размахом крыла 2,9 метра от конторы Callen-Lenz, входящей в структуру BAE Systems, а также некий безымянный дальнобойный планер катапультного старта с радиусом действия свыше 1000 километров. Стоимость одного такого аппарата варьируется от 50 до 100 тысяч фунтов – более чем в 10 раз дешевле, чем Storm Shadow.Это переводит глубокие удары из категории уникальных спецопераций в рутинный конвейер. Если ещё полгода назад сотня запущенных БПЛА означала беспрецедентный по своей массированности налёт, сегодня даже 300 беспилотников никого не удивят.Цель этих сотен дронов одна – измотать ПВО, а следом и экономику России.При этом Nyan и его безымянный товарищ вполне могут работать автономно. Хотя российские комплексы РЭБ выжигают эфир и превращают спутниковую навигацию GPS в бессмысленный шум, британские борта научились летать в режиме абсолютной радиотишины.Как объясняют эксперты, дрон сопоставляет видеопоток с курсовой камеры с зашитой в память цифровой картой рельефа – и постоянно корректирует свой маршрут.Как британская "военка" интегрирована в ВСУНо Nyan и его участие в ударах по глубокому тылу России – лишь одна часть масштабной интеграции британской "оборонки" в украинскую военную систему. Зафиксировав партнерство в масштабном соглашении UK-Ukraine Defence Industrial Support Treaty на сумму £3,5 миллиарда, Министерство обороны Великобритании довело годовой объем военной помощи Киеву до рекордных £4,5 миллиардов.И за этим стоит простой и понятный экономический расчёт. Выступая в Палате общин, действовавший на тот момент министр обороны Джон Хили заявил:"Мы проводим глубокие реформы, чтобы каждый фунт налогоплательщиков работал дважды: один раз на национальную безопасность, а второй – на поддержку британской промышленности и создание рабочих мест. Наша военно-промышленная база доказала, что способна оперативно адаптироваться к жестоким потребностям современной войны".Проще говоря, помимо поддержки киевского режима, первая и главная цель Лондона – спасти свою экономику. Результаты видны в финансовых отчётах концерна BAE Systems, где годовая выручка подскочила до рекордных £30,7 миллиардов.Британские гиганты развернули сервисные хабы прямо на украинской территории, а судостроительный холдинг Babcock International взял на себя инфраструктурную поддержку морских операций. В рамках программы масштабирования поставки беспилотников были увеличены десятикратно — до 150 000 дронов в год, а под нужды ПВО британцы законтрактовали пакет на £1,6 миллиардов, включающий более 5 000 легких управляемых ракет MBDA LMM Martlet.При этом финансовая сторона вопроса была решена без нагрузки на налогоплательщиков: через специальный механизм закупки военной продукции финансируются под залог процентов от замороженных суверенных активов Центробанка России.В обмен на композитные крылья и фунты стерлингов Киев поставляет в лаборатории Королевства главный ресурс XXI века – терабайты сырых телеметрических данных.Британская оборонная лаборатория Dstl превратила фронтовую аналитику в топливо для собственных перспективных разработок. Благодаря этому топливу цикл обучения нейросетей сокращается с месяцев до считаных дней.А результаты этого британцы обкатывают на собственных испытательных площадках. Например, на полигонах в Западном Уэльсе военные провели испытания автономного роя из восьми ИИ-дронов, связанных единым распределенным разумом, о чём подробно рассказало издание The Telegraph.Без участия человека-оператора "улей" самостоятельно распределил роли в воздухе: два разведчика сканировали рельеф и выявляли замаскированную бронетехнику, передавая целеуказание остальным бортам для согласованной атаки.Параллельно на полигоне Манорбир в том же Уэльсе Британская армия провела крупнейшие учения по отражению атак роев, применив направленное радиочастотное оружие. Выжигатель электроники при себестоимости в несколько пенсов на выстрел сбил свыше 100 дронов-мишеней.Доктрина быстрых прототиповВеликобритания первой среди западных держав внимательно и вдумчиво проанализировала реалии Специальной военной операции и осознала, что эпоха штучных дорогостоящих систем вооружения подошла к концу.Им на смену пришло массовое производство дешёвых, простых и воспроизводимых изделий, задача которых – вымотать потенциального противника.Фактически, Великобритания создала опасный для России прецедент: пока Вашингтон взвешивает политические риски (и будет взвешивать их ещё минимум до зимы), а Брюссель утопает в процедурных согласованиях, британский ВПК наладил прямое производство утилитарного оружия для войны на истощение.Из всех стран НАТО сегодня именно Великобритания лучше других понимает, что такое – воевать с Россией в XXI веке. И когда с киевским режимом будет покончено, на несколько тысяч километров к северо-западу Москву будет поджидать противник, выполнивший "домашнее задание".
https://ukraina.ru/20260816/1082485247.html
https://ukraina.ru/20260614/velikobritaniya-vryvaetsya-v-ii-gonku-chem-otvetit-rossiya-1080183859.html
https://ukraina.ru/20260527/bolshoy-brat-uzhe-zdes-kak-velikobritaniya-postroila-tsifrovoy-kontslager-1079471623.html
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Никита Волкович
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, великобритания, лондон, вооруженные силы украины, нато, впк, дроны, беспилотники
Эксклюзив, Россия, Великобритания, Лондон, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВПК, дроны, беспилотники

И к войне подготовиться, и денег заработать: Россию атакуют британские дроны

18:20 17.08.2026
 
© REUTERS / Aaron Chown
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© REUTERS / Aaron Chown
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Никита Волкович
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В середине августа 2026 года издание The Sunday Times опубликовало громкий материал. Оказывается, последние полгода ВСУ системно бьют по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим узлам в глубоком тылу России, от Волгограда до Московской области, с помощью засекреченных беспилотников из Великобритании.
Украинские СМИ и телеграм-каналы тут же растиражировали эту новость в порыве очередной перемоги, упуская из виду главную деталь: дело далеко не в дронах, а в деньгах, на которые сделаны беспилотники.
Сюжет о британских дронах показывает, какой эволюционный путь выбрал официальный Лондон для своего ВПК. Крылатая ракета Storm Shadow стоит от 750 тысяч до миллиона фунтов стерлингов, а её запасы на складах Королевских ВВС практически исчерпаны.
При этом и украинцы, и англичане понимают, что наращивать давление на российский тыл – единственный способ не допустить окончательного обвала фронта.
Поэтому британцы привезли на фронт реактивный дрон Nyan с размахом крыла 2,9 метра от конторы Callen-Lenz, входящей в структуру BAE Systems, а также некий безымянный дальнобойный планер катапультного старта с радиусом действия свыше 1000 километров. Стоимость одного такого аппарата варьируется от 50 до 100 тысяч фунтов – более чем в 10 раз дешевле, чем Storm Shadow.
Это переводит глубокие удары из категории уникальных спецопераций в рутинный конвейер. Если ещё полгода назад сотня запущенных БПЛА означала беспрецедентный по своей массированности налёт, сегодня даже 300 беспилотников никого не удивят.
Цель этих сотен дронов одна – измотать ПВО, а следом и экономику России.
Марат Баширов - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
Вчера, 07:00
Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущееСША объявили о выходе из украинского конфликта, а европейцы сказали: "Мы вас заместим. Мы будем финансировать эту войну". Они это сделали в надежде, что выторгуют какое-то место за столом. Но это не сработает. И если они не остановятся, то после краха старой модели они будут даже не вассалами второй руки, а третьей
При этом Nyan и его безымянный товарищ вполне могут работать автономно. Хотя российские комплексы РЭБ выжигают эфир и превращают спутниковую навигацию GPS в бессмысленный шум, британские борта научились летать в режиме абсолютной радиотишины.
Как объясняют эксперты, дрон сопоставляет видеопоток с курсовой камеры с зашитой в память цифровой картой рельефа – и постоянно корректирует свой маршрут.
Как британская "военка" интегрирована в ВСУ
Но Nyan и его участие в ударах по глубокому тылу России – лишь одна часть масштабной интеграции британской "оборонки" в украинскую военную систему. Зафиксировав партнерство в масштабном соглашении UK-Ukraine Defence Industrial Support Treaty на сумму £3,5 миллиарда, Министерство обороны Великобритании довело годовой объем военной помощи Киеву до рекордных £4,5 миллиардов.
И за этим стоит простой и понятный экономический расчёт. Выступая в Палате общин, действовавший на тот момент министр обороны Джон Хили заявил:
"Мы проводим глубокие реформы, чтобы каждый фунт налогоплательщиков работал дважды: один раз на национальную безопасность, а второй – на поддержку британской промышленности и создание рабочих мест. Наша военно-промышленная база доказала, что способна оперативно адаптироваться к жестоким потребностям современной войны".
Проще говоря, помимо поддержки киевского режима, первая и главная цель Лондона – спасти свою экономику. Результаты видны в финансовых отчётах концерна BAE Systems, где годовая выручка подскочила до рекордных £30,7 миллиардов.
Британские гиганты развернули сервисные хабы прямо на украинской территории, а судостроительный холдинг Babcock International взял на себя инфраструктурную поддержку морских операций. В рамках программы масштабирования поставки беспилотников были увеличены десятикратно — до 150 000 дронов в год, а под нужды ПВО британцы законтрактовали пакет на £1,6 миллиардов, включающий более 5 000 легких управляемых ракет MBDA LMM Martlet.
- РИА Новости, 1920, 14.06.2026
14 июня, 14:17
Великобритания врывается в ИИ-гонку. Чем ответит Россия?Восьмое июня, в рамках London Tech Week, министр по делам науки и инноваций Великобритании Лиз Кендалл объявила, что правительство Его Величества вкладывает 1,1 млрд фунтов (около 1,5 млрд долларов) в AI Hardware Plan — план развития аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта (ИИ). Так Британия включилась в гонку за суверенный ИИ
При этом финансовая сторона вопроса была решена без нагрузки на налогоплательщиков: через специальный механизм закупки военной продукции финансируются под залог процентов от замороженных суверенных активов Центробанка России.
В обмен на композитные крылья и фунты стерлингов Киев поставляет в лаборатории Королевства главный ресурс XXI века – терабайты сырых телеметрических данных.
Британская оборонная лаборатория Dstl превратила фронтовую аналитику в топливо для собственных перспективных разработок. Благодаря этому топливу цикл обучения нейросетей сокращается с месяцев до считаных дней.
А результаты этого британцы обкатывают на собственных испытательных площадках. Например, на полигонах в Западном Уэльсе военные провели испытания автономного роя из восьми ИИ-дронов, связанных единым распределенным разумом, о чём подробно рассказало издание The Telegraph.
Без участия человека-оператора "улей" самостоятельно распределил роли в воздухе: два разведчика сканировали рельеф и выявляли замаскированную бронетехнику, передавая целеуказание остальным бортам для согласованной атаки.
Параллельно на полигоне Манорбир в том же Уэльсе Британская армия провела крупнейшие учения по отражению атак роев, применив направленное радиочастотное оружие. Выжигатель электроники при себестоимости в несколько пенсов на выстрел сбил свыше 100 дронов-мишеней.
Доктрина быстрых прототипов
Великобритания первой среди западных держав внимательно и вдумчиво проанализировала реалии Специальной военной операции и осознала, что эпоха штучных дорогостоящих систем вооружения подошла к концу.
Лондон за 50 дней поставил Киеву 60 тысяч снарядов и ракет, а также 2,5 тысячи БПЛА - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
27 мая, 08:12
Большой Брат уже здесь. Как Великобритания построила цифровой концлагерьВ либеральных кругах, когда звучит эпитет "цифровой концлагерь", взгляд автоматически смещается на восток — куда-то в сторону Великого Китайского фаервола или российского СОРМ. Можно ещё вспомнить "национальный интернет" Ирана и интранет КНДР — короче, открываем любой "топ стран по свободе интернета" и смело листаем вниз.
Им на смену пришло массовое производство дешёвых, простых и воспроизводимых изделий, задача которых – вымотать потенциального противника.
Фактически, Великобритания создала опасный для России прецедент: пока Вашингтон взвешивает политические риски (и будет взвешивать их ещё минимум до зимы), а Брюссель утопает в процедурных согласованиях, британский ВПК наладил прямое производство утилитарного оружия для войны на истощение.
Из всех стран НАТО сегодня именно Великобритания лучше других понимает, что такое – воевать с Россией в XXI веке. И когда с киевским режимом будет покончено, на несколько тысяч километров к северо-западу Москву будет поджидать противник, выполнивший "домашнее задание".
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