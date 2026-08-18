https://ukraina.ru/20260818/v-dnr-rasskazali-o-pogibshikh-i-ranenykh-ot-atak-vsu-za-nedelyu-1082575508.html

В ДНР рассказали о погибших и раненых от атак ВСУ за неделю

В ДНР рассказали о погибших и раненых от атак ВСУ за неделю - 18.08.2026 Украина.ру

В ДНР рассказали о погибших и раненых от атак ВСУ за неделю

В ДНР от атак ВСУ за прошедшую неделю погибли четыре мирных жителя и более 80 человек пострадали. Об этом уполномоченная по правам человека в регионе Дарья Морозова в ночь на 18 августа сообщает в своём телеграм-канале

2026-08-18T01:40

2026-08-18T01:40

2026-08-18T01:40

украина.ру

россия

донецкая народная республика

днр

новости днр

сво

спецоперация

дарья морозова

всу

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0c/1082410765_0:64:1374:836_1920x0_80_0_0_2ae4c1c07a948a656e3457e714b93a64.jpg

Согласно опубликованным УПЧ ДНР данным, в период с 10 по 16 августа количество пострадавших в результате боевых действий на территории ДНР составляет 83 человека, в том числе восемь детей. Погибли четыре человека.Также, по обновлённым данным, общее число жителей, получивших ранения с начала вооружённой агрессии со стороны вооружённых формирований киевского режима в 2014 году, достигло 17 262 человека, в том числе 1 091 ребенок, а погибших — 10 012 человек, включая 256 детей.Ранее сообщалось, что в ДНР при атаках украинских БПЛА ранения получили 10 человек, включая девочку, её отец погиб.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

донецкая народная республика

днр

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, донецкая народная республика, днр, новости днр, сво, спецоперация, дарья морозова, всу, вооруженные силы украины, обстрелы россии сегодня, военные преступления, украина, гибель, раненые