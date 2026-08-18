В ДНР рассказали о погибших и раненых от атак ВСУ за неделю - 18.08.2026 Украина.ру
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В ДНР рассказали о погибших и раненых от атак ВСУ за неделю
В ДНР рассказали о погибших и раненых от атак ВСУ за неделю - 18.08.2026 Украина.ру
В ДНР рассказали о погибших и раненых от атак ВСУ за неделю
В ДНР от атак ВСУ за прошедшую неделю погибли четыре мирных жителя и более 80 человек пострадали. Об этом уполномоченная по правам человека в регионе Дарья Морозова в ночь на 18 августа сообщает в своём телеграм-канале
2026-08-18T01:40
2026-08-18T01:40
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Согласно опубликованным УПЧ ДНР данным, в период с 10 по 16 августа количество пострадавших в результате боевых действий на территории ДНР составляет 83 человека, в том числе восемь детей. Погибли четыре человека.Также, по обновлённым данным, общее число жителей, получивших ранения с начала вооружённой агрессии со стороны вооружённых формирований киевского режима в 2014 году, достигло 17 262 человека, в том числе 1 091 ребенок, а погибших — 10 012 человек, включая 256 детей.Ранее сообщалось, что в ДНР при атаках украинских БПЛА ранения получили 10 человек, включая девочку, её отец погиб.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, Донецкая Народная Республика, ДНР, новости ДНР, СВО, Спецоперация, Дарья Морозова, ВСУ, Вооруженные силы Украины, обстрелы России сегодня, Военные преступления, Украина, гибель, раненые

В ДНР рассказали о погибших и раненых от атак ВСУ за неделю

01:40 18.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей АверинМашины скорой помощи в Донецке
Машины скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В ДНР от атак ВСУ за прошедшую неделю погибли четыре мирных жителя и более 80 человек пострадали. Об этом уполномоченная по правам человека в регионе Дарья Морозова в ночь на 18 августа сообщает в своём телеграм-канале
Согласно опубликованным УПЧ ДНР данным, в период с 10 по 16 августа количество пострадавших в результате боевых действий на территории ДНР составляет 83 человека, в том числе восемь детей. Погибли четыре человека.
Также, по обновлённым данным, общее число жителей, получивших ранения с начала вооружённой агрессии со стороны вооружённых формирований киевского режима в 2014 году, достигло 17 262 человека, в том числе 1 091 ребенок, а погибших — 10 012 человек, включая 256 детей.
Ранее сообщалось, что в ДНР при атаках украинских БПЛА ранения получили 10 человек, включая девочку, её отец погиб.
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