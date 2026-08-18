Эксперт: "Мы контролируем все торговые маршруты Украины" — Россия перекрывает поставки ВСУ - 18.08.2026 Украина.ру
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Эксперт: "Мы контролируем все торговые маршруты Украины" — Россия перекрывает поставки ВСУ
Эксперт: "Мы контролируем все торговые маршруты Украины" — Россия перекрывает поставки ВСУ - 18.08.2026 Украина.ру
Эксперт: "Мы контролируем все торговые маршруты Украины" — Россия перекрывает поставки ВСУ
Россия контролирует все торговые маршруты и располагает информацией о морских коммуникациях оппонентов, заявил Степанов. У страны есть действенные возможности для пресечения поставок оружия киевскому режиму. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов
2026-08-18T04:30
2026-08-18T04:30
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Ранее президент России Владимир Путин, выступая на завершающем этапе учений Тихоокеанского флота, заявил, что Россия даст зеркальный ответ на возможный захват своих судов западными странами. Ответные меры могут быть предприняты в любых акваториях Мирового океана, где Россия сочтет это необходимым.Отвечая на вопрос о практических действиях России, Степанов сообщил, что флоты уже контролируют все маршруты противника."Статистика говорит о том, что мы контролируем все торговые, навигационные маршруты и располагаем информацией о том, где находятся морские коммуникации наших оппонентов", — отметил эксперт."Мы владеем действенными возможностями по пресечению данных каналов", — пояснил аналитик.Степанов подчеркнул, что суда, перевозящие грузы для Киева, маскируются под гражданские, используя для этого балкеры и зерновозы, хотя на самом деле они доставляют комплектующие для дронов, боеприпасы и вооружения. При этом все такие объекты уже находятся под пристальным вниманием российских флотов, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.
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Эксперт: "Мы контролируем все торговые маршруты Украины" — Россия перекрывает поставки ВСУ

04:30 18.08.2026
 
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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Россия контролирует все торговые маршруты и располагает информацией о морских коммуникациях оппонентов, заявил Степанов. У страны есть действенные возможности для пресечения поставок оружия киевскому режиму. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на завершающем этапе учений Тихоокеанского флота, заявил, что Россия даст зеркальный ответ на возможный захват своих судов западными странами. Ответные меры могут быть предприняты в любых акваториях Мирового океана, где Россия сочтет это необходимым.
Отвечая на вопрос о практических действиях России, Степанов сообщил, что флоты уже контролируют все маршруты противника.
"Статистика говорит о том, что мы контролируем все торговые, навигационные маршруты и располагаем информацией о том, где находятся морские коммуникации наших оппонентов", — отметил эксперт.
"Мы владеем действенными возможностями по пресечению данных каналов", — пояснил аналитик.
Степанов подчеркнул, что суда, перевозящие грузы для Киева, маскируются под гражданские, используя для этого балкеры и зерновозы, хотя на самом деле они доставляют комплектующие для дронов, боеприпасы и вооружения. При этом все такие объекты уже находятся под пристальным вниманием российских флотов, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.
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