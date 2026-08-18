https://ukraina.ru/20260818/ekspert-my-kontroliruem-vse-torgovye-marshruty-ukrainy--rossiya-perekryvaet-postavki-vsu-1082573437.html

Эксперт: "Мы контролируем все торговые маршруты Украины" — Россия перекрывает поставки ВСУ

Эксперт: "Мы контролируем все торговые маршруты Украины" — Россия перекрывает поставки ВСУ - 18.08.2026 Украина.ру

Эксперт: "Мы контролируем все торговые маршруты Украины" — Россия перекрывает поставки ВСУ

Россия контролирует все торговые маршруты и располагает информацией о морских коммуникациях оппонентов, заявил Степанов. У страны есть действенные возможности для пресечения поставок оружия киевскому режиму. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов

2026-08-18T04:30

2026-08-18T04:30

2026-08-18T04:30

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Ранее президент России Владимир Путин, выступая на завершающем этапе учений Тихоокеанского флота, заявил, что Россия даст зеркальный ответ на возможный захват своих судов западными странами. Ответные меры могут быть предприняты в любых акваториях Мирового океана, где Россия сочтет это необходимым.Отвечая на вопрос о практических действиях России, Степанов сообщил, что флоты уже контролируют все маршруты противника."Статистика говорит о том, что мы контролируем все торговые, навигационные маршруты и располагаем информацией о том, где находятся морские коммуникации наших оппонентов", — отметил эксперт."Мы владеем действенными возможностями по пресечению данных каналов", — пояснил аналитик.Степанов подчеркнул, что суда, перевозящие грузы для Киева, маскируются под гражданские, используя для этого балкеры и зерновозы, хотя на самом деле они доставляют комплектующие для дронов, боеприпасы и вооружения. При этом все такие объекты уже находятся под пристальным вниманием российских флотов, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.

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