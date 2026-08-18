"Мы должны подстраховаться": Ераносян о том, как Россия ответит на морскую эскалацию - 18.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260818/my-dolzhny-podstrakhovatsya-eranosyan-o-tom-kak-rossiya-otvetit-na-morskuyu-eskalatsiyu-1082571314.html
"Мы должны подстраховаться": Ераносян о том, как Россия ответит на морскую эскалацию
"Мы должны подстраховаться": Ераносян о том, как Россия ответит на морскую эскалацию - 18.08.2026 Украина.ру
"Мы должны подстраховаться": Ераносян о том, как Россия ответит на морскую эскалацию
У России и США различная трактовка международного морского права, заявил Ераносян. США считают наши территориальные воды в Крыму, Владивостоке и Арктике трансграничными, поэтому Россия должна подстраховаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
2026-08-18T05:00
2026-08-18T05:00
новости
россия
сша
крым
владимир ераносян
нато
флот
эскалация
право
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050214608_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_533a18372e3f9ea98359e10e0566e837.jpg
Отвечая на вопрос о том, как Россия будет действовать в случае морской эскалации, эксперт указал на различия в трактовке международного морского права, которые создают дополнительные риски.Ераносян заявил, что у США и России есть различная трактовка международного морского права. "Грубо говоря, мы считаем свои территориальные воды по принципу от "мыса до мыса", а они опираются на 12-мильную зону", — пояснил эксперт.Он подчеркнул, что США признают Конвенцию по морскому праву 1982 года выборочно. "Притом, что Конвенцию по международному морскому праву 1982 года они признают только там, где им выгодно. Если же речь идет о наших территориальных водах, связанных с Крымом, Владивостоком и Арктикой, где базируется наш флот, то они считают их трансграничными", — отметил Ераносян."Короче говоря, мы должны подстраховаться. А для этого нужны конкретные действия на море", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Ераносян: Россия парализовала работу порта в Ильичевске и готова дать отпор пиратству стран НАТО" на сайте Украина.ру.Министерство иностранных дел Японии в связи с посещением российским президентом островов Курильской гряды выразило "решительный протест". Подробнее на эту и другие темы — в материале "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.
россия
сша
крым
владивосток
арктика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050214608_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_844110d8c84ec157ba191340b4e6464b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, крым, владимир ераносян, нато, флот, эскалация, право, война, владивосток, арктика, украина.ру дзен, новости украина ру
Новости, Россия, США, Крым, Владимир Ераносян, НАТО, флот, эскалация, право, война, Владивосток, Арктика, Украина.ру Дзен, новости Украина ру

"Мы должны подстраховаться": Ераносян о том, как Россия ответит на морскую эскалацию

05:00 18.08.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ в городах России
Празднование Дня ВМФ в городах России - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
У России и США различная трактовка международного морского права, заявил Ераносян. США считают наши территориальные воды в Крыму, Владивостоке и Арктике трансграничными, поэтому Россия должна подстраховаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
Отвечая на вопрос о том, как Россия будет действовать в случае морской эскалации, эксперт указал на различия в трактовке международного морского права, которые создают дополнительные риски.
Ераносян заявил, что у США и России есть различная трактовка международного морского права. "Грубо говоря, мы считаем свои территориальные воды по принципу от "мыса до мыса", а они опираются на 12-мильную зону", — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что США признают Конвенцию по морскому праву 1982 года выборочно. "Притом, что Конвенцию по международному морскому праву 1982 года они признают только там, где им выгодно. Если же речь идет о наших территориальных водах, связанных с Крымом, Владивостоком и Арктикой, где базируется наш флот, то они считают их трансграничными", — отметил Ераносян.
"Короче говоря, мы должны подстраховаться. А для этого нужны конкретные действия на море", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Ераносян: Россия парализовала работу порта в Ильичевске и готова дать отпор пиратству стран НАТО" на сайте Украина.ру.
Министерство иностранных дел Японии в связи с посещением российским президентом островов Курильской гряды выразило "решительный протест". Подробнее на эту и другие темы — в материале "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАКрымВладимир ЕраносянНАТОфлотэскалацияправовойнаВладивостокАрктикаУкраина.ру Дзенновости Украина ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:45"Имеем право уничтожать подозрительные суда": Степанов о зеркальном ответе Западу
05:34Пираты, они же каперы: как Евросоюз разрешил себе захватывать российские танкеры и к чему это приведёт
05:30Насонов про изоляцию логистики Украины: "Мы наносим противнику двойной удар"
05:15"Добились страшных успехов": Насонов о российских лазерах, выжигающих дроны
05:03Украина превратится в выжженное поле: эксперты и политики о перспективах страны
05:00"Мы должны подстраховаться": Ераносян о том, как Россия ответит на морскую эскалацию
04:45"Запуск "Искандера" в разы дешевле": эксперт о новой стратегии ракетных ударов России
04:38Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто из-за тревоги по БПЛА
04:30Эксперт: "Мы контролируем все торговые маршруты Украины" — Россия перекрывает поставки ВСУ
04:25Силы ПВО сбили под Москвой уже около 90 БПЛА. Полёты ограничил ещё один аэропорт
04:02Майдан и неонацизм: госдолг Украины вырос более чем в 16 раз
03:22На подступах к Москве уничтожено уже около 30 украинских БПЛА
03:08ВСУ в Сумской области используют оружие и патроны времён СССР
02:45Вторая волна: силы ПВО сбили ещё шесть БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве
02:34В Подмосковье тревога по БПЛА, три аэропорта закрыты для полётов
02:11На символических минимумах: вложения России в ценные бумаги США в июне снизились
01:40В ДНР рассказали о погибших и раненых от атак ВСУ за неделю
01:18"Вместе за справедливый миропорядок": Лавров поздравил главу МИД КНДР с Днём освобождения Родины
00:37Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже пять аэропортов
00:12В Одессе сотрудники ТЦК сбили велосипедиста и пытались скрыть улики
Лента новостейМолния