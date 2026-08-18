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"Мы должны подстраховаться": Ераносян о том, как Россия ответит на морскую эскалацию

"Мы должны подстраховаться": Ераносян о том, как Россия ответит на морскую эскалацию - 18.08.2026 Украина.ру

"Мы должны подстраховаться": Ераносян о том, как Россия ответит на морскую эскалацию

У России и США различная трактовка международного морского права, заявил Ераносян. США считают наши территориальные воды в Крыму, Владивостоке и Арктике трансграничными, поэтому Россия должна подстраховаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян

2026-08-18T05:00

2026-08-18T05:00

2026-08-18T05:00

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Отвечая на вопрос о том, как Россия будет действовать в случае морской эскалации, эксперт указал на различия в трактовке международного морского права, которые создают дополнительные риски.Ераносян заявил, что у США и России есть различная трактовка международного морского права. "Грубо говоря, мы считаем свои территориальные воды по принципу от "мыса до мыса", а они опираются на 12-мильную зону", — пояснил эксперт.Он подчеркнул, что США признают Конвенцию по морскому праву 1982 года выборочно. "Притом, что Конвенцию по международному морскому праву 1982 года они признают только там, где им выгодно. Если же речь идет о наших территориальных водах, связанных с Крымом, Владивостоком и Арктикой, где базируется наш флот, то они считают их трансграничными", — отметил Ераносян."Короче говоря, мы должны подстраховаться. А для этого нужны конкретные действия на море", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Ераносян: Россия парализовала работу порта в Ильичевске и готова дать отпор пиратству стран НАТО" на сайте Украина.ру.Министерство иностранных дел Японии в связи с посещением российским президентом островов Курильской гряды выразило "решительный протест". Подробнее на эту и другие темы — в материале "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.

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