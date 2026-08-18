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Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто из-за тревоги по БПЛА

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто из-за тревоги по БПЛА - 18.08.2026 Украина.ру

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто из-за тревоги по БПЛА

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто на фоне объявления в прилегающих районах тревоги по БПЛА. Об этом в ночь на 18 августа сообщил Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру

2026-08-18T04:38

2026-08-18T04:38

2026-08-18T04:38

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крымский мост

краснодарский край

керченский пролив

автотранспорт

ограничения

опасность

воздушная тревога

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Тревога по БПЛА была объявлена непосредственно в районе Крымского моста, Керчи, Керченского пролива, Керченского полуострова и Таманского полуострова."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении центра от 4:12 мск.В Крыму и по всему Причерноморью Краснодарского края продолжает действовать режим опасности (тревоги) по БПЛА.Подробнее о ситуации на полуострове - в публикации "Мост работает, бензин на АЗС есть": военный историк рассказал о ситуации в Крыму и Таврии.Больше информации на эту тему - в материале Елены Мурзиной Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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