Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто из-за тревоги по БПЛА - 18.08.2026 Украина.ру
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто из-за тревоги по БПЛА
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто из-за тревоги по БПЛА - 18.08.2026 Украина.ру
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто из-за тревоги по БПЛА
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто на фоне объявления в прилегающих районах тревоги по БПЛА. Об этом в ночь на 18 августа сообщил Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру
2026-08-18T04:38
2026-08-18T04:38
украина.ру
россия
крым
крымский мост
краснодарский край
керченский пролив
автотранспорт
ограничения
опасность
воздушная тревога
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Тревога по БПЛА была объявлена непосредственно в районе Крымского моста, Керчи, Керченского пролива, Керченского полуострова и Таманского полуострова."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении центра от 4:12 мск.В Крыму и по всему Причерноморью Краснодарского края продолжает действовать режим опасности (тревоги) по БПЛА.Подробнее о ситуации на полуострове - в публикации "Мост работает, бензин на АЗС есть": военный историк рассказал о ситуации в Крыму и Таврии.Больше информации на эту тему - в материале Елены Мурзиной Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, россия, крым, крымский мост, краснодарский край, керченский пролив, автотранспорт, ограничения, опасность, воздушная тревога, тревога, бпла, беспилотники, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, керчь
Украина.ру, Россия, Крым, Крымский мост, краснодарский край, Керченский пролив, автотранспорт, ограничения, опасность, воздушная тревога, тревога, БПЛА, беспилотники, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, Керчь

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто из-за тревоги по БПЛА

04:38 18.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто на фоне объявления в прилегающих районах тревоги по БПЛА. Об этом в ночь на 18 августа сообщил Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру
Тревога по БПЛА была объявлена непосредственно в районе Крымского моста, Керчи, Керченского пролива, Керченского полуострова и Таманского полуострова.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении центра от 4:12 мск.
В Крыму и по всему Причерноморью Краснодарского края продолжает действовать режим опасности (тревоги) по БПЛА.
Подробнее о ситуации на полуострове - в публикации "Мост работает, бензин на АЗС есть": военный историк рассказал о ситуации в Крыму и Таврии.
Больше информации на эту тему - в материале Елены Мурзиной Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму.
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