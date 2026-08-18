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Вторая волна: силы ПВО сбили ещё шесть БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве

Вторая волна: силы ПВО сбили ещё шесть БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве - 18.08.2026 Украина.ру

Вторая волна: силы ПВО сбили ещё шесть БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве

Российские силы ПВО с вечера 17 августа сбили уже 10 украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 18 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-18T02:45

2026-08-18T02:45

2026-08-18T02:45

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россия

москва

московская область

сергей собянин

минобороны рф

пво

сво

спецоперация

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Сообщение об уничтожении четырёх украинских беспилотников, которые вечером смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к Москве, было опубликовано градоначальником в 21:08 мск."Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 2:28 мск.Ранее сообщалось, что в Московской области была объявлена тревога по БПЛА, три аэропорта закрыты для полётов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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