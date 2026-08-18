"Запуск "Искандера" в разы дешевле": эксперт о новой стратегии ракетных ударов России - 18.08.2026 Украина.ру
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"Запуск "Искандера" в разы дешевле": эксперт о новой стратегии ракетных ударов России
"Запуск "Искандера" в разы дешевле": эксперт о новой стратегии ракетных ударов России - 18.08.2026 Украина.ру
"Запуск "Искандера" в разы дешевле": эксперт о новой стратегии ракетных ударов России
Россия перешла на более дешевые "Искандеры" с той же боевой частью, что и у "Кинжалов". Запуск наземной ракеты обходится в разы дешевле, а украинское ПВО уже не требует сложного прохождения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2026-08-18T04:45
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Журналист обратил внимание, что во время ударов по Киеву российские военные меньше стали применять "Кинжалы", и больше бьем "Искандерами" и "Цирконами".Комментируя причинах смены применяемых ракет, Насонов пояснил экономическую логику. Аналитик объяснил, что "Искандер" стал оптимальным выбором. "Запуск "Искандера" в разы дешевле, чем запуск "Кинжала". "Искандер" запускается с наземной пусковой установки, а "Кинжал" — с МИГ-31К. Притом, что вес боевой части у них одинаковая", — отметил эксперт.По мнению Насонова, это оправданная тактика, поскольку, несмотря на ограничения по скорости, украинское ПВО уже в значительной степени подавлено, и нет необходимости в сложной системе преодоления. Дальности "Искандеров" и Х-101, по его словам, вполне достаточно для поражения целей."Если мы боевую часть в 450 килограммов можем с такой же эффективностью доставить более дешевой ракетой, то это обязательно надо делать", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.О том, сможет ли Киев получить от Маска официальный доступ к "Старлинку" для ударов по российской территории — в материале "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.
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"Запуск "Искандера" в разы дешевле": эксперт о новой стратегии ракетных ударов России

04:45 18.08.2026
 
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© РИА Новости . Егор Еремов
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Россия перешла на более дешевые "Искандеры" с той же боевой частью, что и у "Кинжалов". Запуск наземной ракеты обходится в разы дешевле, а украинское ПВО уже не требует сложного прохождения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Журналист обратил внимание, что во время ударов по Киеву российские военные меньше стали применять "Кинжалы", и больше бьем "Искандерами" и "Цирконами".
Комментируя причинах смены применяемых ракет, Насонов пояснил экономическую логику. Аналитик объяснил, что "Искандер" стал оптимальным выбором. "Запуск "Искандера" в разы дешевле, чем запуск "Кинжала". "Искандер" запускается с наземной пусковой установки, а "Кинжал" — с МИГ-31К. Притом, что вес боевой части у них одинаковая", — отметил эксперт.
По мнению Насонова, это оправданная тактика, поскольку, несмотря на ограничения по скорости, украинское ПВО уже в значительной степени подавлено, и нет необходимости в сложной системе преодоления. Дальности "Искандеров" и Х-101, по его словам, вполне достаточно для поражения целей.
"Если мы боевую часть в 450 килограммов можем с такой же эффективностью доставить более дешевой ракетой, то это обязательно надо делать", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.
О том, сможет ли Киев получить от Маска официальный доступ к "Старлинку" для ударов по российской территории — в материале "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.
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