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"Запуск "Искандера" в разы дешевле": эксперт о новой стратегии ракетных ударов России

"Запуск "Искандера" в разы дешевле": эксперт о новой стратегии ракетных ударов России - 18.08.2026 Украина.ру

"Запуск "Искандера" в разы дешевле": эксперт о новой стратегии ракетных ударов России

Россия перешла на более дешевые "Искандеры" с той же боевой частью, что и у "Кинжалов". Запуск наземной ракеты обходится в разы дешевле, а украинское ПВО уже не требует сложного прохождения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2026-08-18T04:45

2026-08-18T04:45

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Журналист обратил внимание, что во время ударов по Киеву российские военные меньше стали применять "Кинжалы", и больше бьем "Искандерами" и "Цирконами".Комментируя причинах смены применяемых ракет, Насонов пояснил экономическую логику. Аналитик объяснил, что "Искандер" стал оптимальным выбором. "Запуск "Искандера" в разы дешевле, чем запуск "Кинжала". "Искандер" запускается с наземной пусковой установки, а "Кинжал" — с МИГ-31К. Притом, что вес боевой части у них одинаковая", — отметил эксперт.По мнению Насонова, это оправданная тактика, поскольку, несмотря на ограничения по скорости, украинское ПВО уже в значительной степени подавлено, и нет необходимости в сложной системе преодоления. Дальности "Искандеров" и Х-101, по его словам, вполне достаточно для поражения целей."Если мы боевую часть в 450 килограммов можем с такой же эффективностью доставить более дешевой ракетой, то это обязательно надо делать", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.О том, сможет ли Киев получить от Маска официальный доступ к "Старлинку" для ударов по российской территории — в материале "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.

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