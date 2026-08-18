Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже пять аэропортов - 18.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260818/rosaviatsiya-iz-za-ugrozy-bpla-zakryla-dlya-poltov-uzhe-pyat-aeroportov-1082575136.html
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже пять аэропортов
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже пять аэропортов - 18.08.2026 Украина.ру
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже пять аэропортов
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов из-за угрозы БПЛА введены уже в пяти аэропортах России. Об этом Росавиация в ночь на 18 августа сообщает в своём телеграм-канале
2026-08-18T00:37
2026-08-18T00:37
украина.ру
новости
россия
росавиация
геленджик
сочи
калужская область
внуково
пенза
саратовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101453/76/1014537635_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_4c83ed82a3d74bf252e145226b9285e7.jpg
Вечером 17 августа Росавиация ввела временные ограничения на полёты в аэропорту Геленджика (17:02 мск), которые продолжают действовать к этому часу.Кроме того, ограничения на взлёт и посадку вводились в аэропортах Калуги (19:28 мск) и Внуково (по согласованию, 20:10 мск). В 21:40 эти авиагавани были открыты для полётов.В ночь на 18 августа временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов также были введены в аэропортах Сочи (21:58 мск), Пензы, Саратова (22:51 мск), Тамбова (23:34 мск). Повторно для полётов закрыт аэропорт Калуги (0:24 мск).Ограничения вводятся на фоне объявления в регионах опасности по БПЛА.Ранее сообщалось, что в аэропортах Внуково и Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
геленджик
сочи
калужская область
пенза
саратовская область
краснодарский край
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101453/76/1014537635_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b8e80e93810724e9277b8aaff034735b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, росавиация, геленджик, сочи, калужская область, внуково, пенза, саратовская область, саратовские авиалинии, краснодарский край, опасность, ограничения, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Новости, Россия, Росавиация, Геленджик, Сочи, Калужская область, Внуково, Пенза, Саратовская область, Саратовские авиалинии, краснодарский край, опасность, ограничения, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже пять аэропортов

00:37 18.08.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты Москвы и Московской области
Аэропорты Москвы и Московской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов из-за угрозы БПЛА введены уже в пяти аэропортах России. Об этом Росавиация в ночь на 18 августа сообщает в своём телеграм-канале
Вечером 17 августа Росавиация ввела временные ограничения на полёты в аэропорту Геленджика (17:02 мск), которые продолжают действовать к этому часу.
Кроме того, ограничения на взлёт и посадку вводились в аэропортах Калуги (19:28 мск) и Внуково (по согласованию, 20:10 мск). В 21:40 эти авиагавани были открыты для полётов.
В ночь на 18 августа временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов также были введены в аэропортах Сочи (21:58 мск), Пензы, Саратова (22:51 мск), Тамбова (23:34 мск). Повторно для полётов закрыт аэропорт Калуги (0:24 мск).
Ограничения вводятся на фоне объявления в регионах опасности по БПЛА.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Внуково и Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияРосавиацияГеленджикСочиКалужская областьВнуковоПензаСаратовская областьСаратовские авиалиниикраснодарский крайопасностьограниченияБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАбеспилотникибеспилотники сегодняВСУВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:37Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже пять аэропортов
00:12В Одессе сотрудники ТЦК сбили велосипедиста и пытались скрыть улики
00:09Украинцы активно скупают недвижимость в Испании
23:41Стубб: соседние с Россией страны могут сыграть важную роль в диалоге РФ и Европы
23:20Зеленский отказывается от условий России из-за страха перед ультраправыми
23:00Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области
22:30В Днепропетровске начали демонтировать памятник коммунарам
22:03В аэропортах Внуково и Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов
21:40В Австрии раскритиковали требование ЕС ввести новые санкции против России
21:28В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского дрона
21:12В Молдавии упал неопознанный летательный аппарат
20:39CNN: системы Patriot под Киевом не используются более двух месяцев из-за нехватки ракет
20:35В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
20:29Бывший пресс-секретарь Мендель заявила о самоубийственной политике Зеленского
20:05Украинского студента за прогулы призвали в ВСУ
19:55ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть раненые
19:36Дроны и мины убивают жителей Курской области - губернатор
19:30Дмитрий Евсюткин: России надо готовиться к тому, что НАТО устроит блокаду Калининграда по сценарию Крыма
19:24Православных монахов грозятся выселить в Волынской области
19:04Чего ждать от украинцев, сбежавших за границу, и грозит ли Зеленскому сирийский сценарий – Копатько
Лента новостейМолния