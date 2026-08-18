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Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже пять аэропортов

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже пять аэропортов - 18.08.2026 Украина.ру

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже пять аэропортов

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов из-за угрозы БПЛА введены уже в пяти аэропортах России. Об этом Росавиация в ночь на 18 августа сообщает в своём телеграм-канале

2026-08-18T00:37

2026-08-18T00:37

2026-08-18T00:37

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Вечером 17 августа Росавиация ввела временные ограничения на полёты в аэропорту Геленджика (17:02 мск), которые продолжают действовать к этому часу.Кроме того, ограничения на взлёт и посадку вводились в аэропортах Калуги (19:28 мск) и Внуково (по согласованию, 20:10 мск). В 21:40 эти авиагавани были открыты для полётов.В ночь на 18 августа временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов также были введены в аэропортах Сочи (21:58 мск), Пензы, Саратова (22:51 мск), Тамбова (23:34 мск). Повторно для полётов закрыт аэропорт Калуги (0:24 мск).Ограничения вводятся на фоне объявления в регионах опасности по БПЛА.Ранее сообщалось, что в аэропортах Внуково и Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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