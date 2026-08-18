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Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже пять аэропортов
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже пять аэропортов - 18.08.2026 Украина.ру
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже пять аэропортов
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов из-за угрозы БПЛА введены уже в пяти аэропортах России. Об этом Росавиация в ночь на 18 августа сообщает в своём телеграм-канале
2026-08-18T00:37
2026-08-18T00:37
2026-08-18T00:37
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Вечером 17 августа Росавиация ввела временные ограничения на полёты в аэропорту Геленджика (17:02 мск), которые продолжают действовать к этому часу.Кроме того, ограничения на взлёт и посадку вводились в аэропортах Калуги (19:28 мск) и Внуково (по согласованию, 20:10 мск). В 21:40 эти авиагавани были открыты для полётов.В ночь на 18 августа временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов также были введены в аэропортах Сочи (21:58 мск), Пензы, Саратова (22:51 мск), Тамбова (23:34 мск). Повторно для полётов закрыт аэропорт Калуги (0:24 мск).Ограничения вводятся на фоне объявления в регионах опасности по БПЛА.Ранее сообщалось, что в аэропортах Внуково и Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина.ру, новости, россия, росавиация, геленджик, сочи, калужская область, внуково, пенза, саратовская область, саратовские авиалинии, краснодарский край, опасность, ограничения, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Новости, Россия, Росавиация, Геленджик, Сочи, Калужская область, Внуково, Пенза, Саратовская область, Саратовские авиалинии, краснодарский край, опасность, ограничения, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже пять аэропортов
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов из-за угрозы БПЛА введены уже в пяти аэропортах России. Об этом Росавиация в ночь на 18 августа сообщает в своём телеграм-канале
Вечером 17 августа Росавиация ввела временные ограничения на полёты в аэропорту Геленджика (17:02 мск), которые продолжают действовать к этому часу.
Кроме того, ограничения на взлёт и посадку вводились в аэропортах Калуги (19:28 мск) и Внуково (по согласованию, 20:10 мск). В 21:40 эти авиагавани были открыты для полётов.
В ночь на 18 августа временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов также были введены в аэропортах Сочи (21:58 мск), Пензы, Саратова (22:51 мск), Тамбова (23:34 мск). Повторно для полётов закрыт аэропорт Калуги (0:24 мск).
Ограничения вводятся на фоне объявления в регионах опасности по БПЛА.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Внуково и Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.