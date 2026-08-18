https://ukraina.ru/20260818/nasonov-pro-izolyatsiyu-logistiki-ukrainy-my-nanosim-protivniku-dvoynoy-udar-1082572164.html

Насонов про изоляцию логистики Украины: "Мы наносим противнику двойной удар"

Насонов про изоляцию логистики Украины: "Мы наносим противнику двойной удар" - 18.08.2026 Украина.ру

Насонов про изоляцию логистики Украины: "Мы наносим противнику двойной удар"

Россия перегрузила морскую логистику Украины и теперь давит на автоперевозки — на польской границе уже более 7 тысяч фур. Это наносит двойной удар по военной логистике и экономике противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2026-08-18T05:30

2026-08-18T05:30

2026-08-18T05:30

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Отвечая на вопрос о накопительном эффекте ударов, Насонов сообщил о перегрузке логистики.Эксперт заявил, что морская логистика Украины уже перегружена. "Морскую логистику мы им перегрузили. И теперь мы удивляемся, с какой скоростью Украина пытается перейти на автомобильные дороги", — отметил полковник.По мнению Насонова, на ранице в Польше в очереди стояло более 7 тысяч фур, и их число продолжает расти. Он также подчеркнул, что военная логистика ВСУ уже страдает от российских ударов, однако командование ВСУ запретило публично обсуждать эту тему, разрешая лишь общение по закрытым каналам. Это свидетельствует о возросшей результативности ударов."Экономика от этого тоже страдает. То есть мы наносим противнику двойной удар, который позволяет нам говорить об изоляции поля боя на Украине", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.О том, сможет ли Киев получить от Маска официальный доступ к "Старлинку" для ударов по российской территории — в материале "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.

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