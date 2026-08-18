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Украинцы активно скупают недвижимость в Испании
Украинцы активно скупают недвижимость в Испании - 18.08.2026 Украина.ру
Украинцы активно скупают недвижимость в Испании
В первом полугодии 2026 года украинцы вошли в топ-10 иностранных покупателей жилья в Испании, совершив около 1,5 тысячи сделок. Об этом сообщил 18 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-18T00:09
2026-08-18T00:09
2026-08-18T00:10
украина.ру
вооруженные силы украины
юрий касьянов
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Только за первый квартал было заключено 765 сделок, что составило 3,08 процента от всех покупок иностранцами. Украинцы опередили покупателей из Китая и США. Средняя цена жилья в Испании достигла исторического максимума — 2 487 евро за квадратный метр, увеличившись на 9,2 процента за год. На вторичном рынке рост составил 16,7 процентаРанее сообщалось, что студент с действующей отсрочкой от мобилизации был призван в Вооружённые силы Украины из-за пропусков занятий. Сотрудники территориального центра комплектования поставили под сомнение законность отсрочки, посчитав, что непосещение занятий можно трактовать как уклонение от мобилизации. После этого студента направили в воинскую часть. Майор ВСУ Юрий Касьянов сообщал, что план мобилизации увеличен с 30 до 35 тысяч человек в месяц, а в Киеве появились патрули военкоматов, перекрывающие магистрали - Украинского студента за прогулы призвали в ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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украина.ру, вооруженные силы украины, юрий касьянов, испания, украина, китай, новости
Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Юрий Касьянов, Испания, Украина, Китай, Новости
Украинцы активно скупают недвижимость в Испании
00:09 18.08.2026 (обновлено: 00:10 18.08.2026)
В первом полугодии 2026 года украинцы вошли в топ-10 иностранных покупателей жилья в Испании, совершив около 1,5 тысячи сделок. Об этом сообщил 18 августа телеграм-канал Украина.ру
Только за первый квартал было заключено 765 сделок, что составило 3,08 процента от всех покупок иностранцами.
Украинцы опередили покупателей из Китая и США.
Средняя цена жилья в Испании достигла исторического максимума — 2 487 евро за квадратный метр, увеличившись на 9,2 процента за год.
На вторичном рынке рост составил 16,7 процента
Ранее сообщалось, что студент с действующей отсрочкой от мобилизации был призван в Вооружённые силы Украины из-за пропусков занятий.
Сотрудники территориального центра комплектования поставили под сомнение законность отсрочки, посчитав, что непосещение занятий можно трактовать как уклонение от мобилизации.
После этого студента направили в воинскую часть.
Майор ВСУ Юрий Касьянов сообщал, что план мобилизации увеличен с 30 до 35 тысяч человек в месяц, а в Киеве появились патрули военкоматов, перекрывающие магистрали - Украинского студента за прогулы призвали в ВСУ. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.