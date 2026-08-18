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Украинцы активно скупают недвижимость в Испании

Украинцы активно скупают недвижимость в Испании - 18.08.2026 Украина.ру

Украинцы активно скупают недвижимость в Испании

В первом полугодии 2026 года украинцы вошли в топ-10 иностранных покупателей жилья в Испании, совершив около 1,5 тысячи сделок. Об этом сообщил 18 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-18T00:09

2026-08-18T00:09

2026-08-18T00:10

украина.ру

вооруженные силы украины

юрий касьянов

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китай

новости

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Только за первый квартал было заключено 765 сделок, что составило 3,08 процента от всех покупок иностранцами. Украинцы опередили покупателей из Китая и США. Средняя цена жилья в Испании достигла исторического максимума — 2 487 евро за квадратный метр, увеличившись на 9,2 процента за год. На вторичном рынке рост составил 16,7 процентаРанее сообщалось, что студент с действующей отсрочкой от мобилизации был призван в Вооружённые силы Украины из-за пропусков занятий. Сотрудники территориального центра комплектования поставили под сомнение законность отсрочки, посчитав, что непосещение занятий можно трактовать как уклонение от мобилизации. После этого студента направили в воинскую часть. Майор ВСУ Юрий Касьянов сообщал, что план мобилизации увеличен с 30 до 35 тысяч человек в месяц, а в Киеве появились патрули военкоматов, перекрывающие магистрали - Украинского студента за прогулы призвали в ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, вооруженные силы украины, юрий касьянов, испания, украина, китай, новости