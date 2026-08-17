https://ukraina.ru/20260817/farkhad-ibragimov-turtsiya-zagovorila-o-peredache-oruzhiya-kievu-kogda-rossiya-stala-pobezhdat-na-chernom-1082568078.html

Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море

Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море - 17.08.2026 Украина.ру

Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море

Европейские столицы крайне недовольны, что Анкара и Москва поддерживают отношения, и Турция не вводит какие-либо санкции против России. То есть, по их мнению, одна из ведущих сил в НАТО не должна поддерживать отношения с Россией на текущем этапе. Это не вписывается в логику европейской парти войны.

2026-08-17T18:29

2026-08-17T18:29

2026-08-17T18:29

интервью

турция

россия

киев

эрдоган

вооруженные силы украины

нато

мид

the wall street journal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1c/1040255280_49:10:860:466_1920x0_80_0_0_e5ddd7cd237a4f5a6dd714daf34faa18.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов.МИД России запросил в Анкаре и Вашингтоне разъяснений после обнародованной конгрессом США информации о планах поставить оружие Украине. Речь идет о 12 пусковых установках РСЗО, более чем 2,5 тысячи кассетных боеприпасов, 47 тысячах снарядов калибра 203 мм и 70 баллистических ракетах ATACMS.По словам турецкого эксперта по вопросам международной безопасности Джанан Терджан, Турция будет поставлять Украине не свое, а американское оружие, которое ранее поставлялось в республику, либо производилось на ее территории по американской лицензии.- Фархад, почему Анкара сознательно идет на обострение отношений с Москвой?- Нужно дождаться официальной реакции Анкары. Если подтвердится факт передачи вооружений киевскому режиму, это нанесет удар по российско-турецким отношениям. Максимум, что сможет заработать Турция на этой оружейной сделке, это полмиллиарда долларов.Но эта сумма не стоит того, чтобы принести в жертву товарооборот России и Турции, который достиг 55 млрд долларов по итогам прошлого года. Именно российский фактор являлся залогом стабильности турецкой экономики. Кроме того, Россия возводит на территории Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин, которая будет покрывать от 10 до 15 % потребностей в энергии. И турецкий бизнес активно инвестирует в российскую экономику. Так что Турция очень сильно рискует.Европейские столицы крайне недовольны, что Анкара и Москва поддерживают отношения, и Турция не вводит какие-либо санкции против России. То есть, по их мнению, одна из ведущих сил в НАТО (Турция обладает второй по численности армией в НАТО (после США) и крупнейшей военной силой альянса в Европе- ред.) не должна поддерживать отношения с Россией на текущем этапе. Это не вписывается в логику европейской парти войны.Недавний визит главы МИД Хакана Фидана в Киев подтвердил, что Турция хотела бы вновь примерить на себя лавры переговорщика между Украиной и Россией.Турция также отчаянно пытается убедить Россию урегулировать вопрос судоходства на Черном море, чтобы мы перестали блокировать Украину в Одессе и в той части акватории, которая еще подконтрольна Киеву. Но Турция хранила молчание, когда Украина терроризировала наши суда на Черном море, выдерживая дипломатический тон. Но как только Россия начала активно побеждать в акватории Черного моря, Турция опять заговорила об урегулировании.Не думаю, что в окружении Эрдогана есть люди, которые искренно желали бы нам победы. Они хотели бы, чтобы в регионе установился статус-кво, все сливки с которого забирала бы себе Турция.Причем Турция могла бы с учетом ее многовекторности в политике, которую исповедует Эрдоган, обойти все препятствия и сделать так, чтобы оружие Киеву посылалось не с турецкой территории. Но Анкара продемонстрировала, что это вооружение может поставляться с ее территории, показывая, что может играть и на другой стороне поля.- Несмотря на благожелательное отношение Анкары к киевскому режиму, украинские беспилотники регулярно атакуют турецкие сухогрузы. Владелец турецкого сухогруза MV Reyhan Sar, который подвергся атаке ВСУ в Черном море, даже собирался искать правды в Международном уголовном суде. Киев и Запад таким образом оказывают давление на Турцию, чтобы она заняла более антироссийскую позицию?- Это элемент давления Лондона через Киев. Украина самостоятельно никогда бы не позволила себе так разговаривать с Турцией. А Лондон, который считает себя единственным верным партнером Анкары, недоволен тем, что Турция ведет себя нейтрально. Поэтому британцы заряжают Киев на то, чтобы он терроризировал турецкие суда в акватории Черного моря, что должно сделать Турцию более сговорчивой.Впрочем, Турция сама виновата в том, что позволила Киеву так обращаться с ее моряками. Если бы Анкара сделала серьезный шаг и в публичной плоскости, и в кулуарах, Киев бы сейчас так себя не вел.Турция уже построила себе комбинацию, где она геополитически побеждает, но тут все пошло не по плану, поэтому с ее стороны мы слышим такие заявления с просьбой о восстановлении судоходства.- Жалобы с турецкой стороны поступают, в основном, на действия Вооруженных сил Украины, но если ситуация вокруг возможной передачи американского оружия Киеву обострится, может быть, у турецких сухогрузов появится еще один источник опасности в Черном море в виде российских дронов?- В любом случае спокойно себя чувствовать турецкие суда не будет, потому что Киев все равно будет их обстреливать. Киевский режим и Лондон считают недопустимой торговлю между Турцией и Россией.Так как Турция ведет себя не слишком послушно в представлении британцев, то они пытаются задействовать соответствующие рычаги, которые подразумевают передачу вооружения киевскому режиму с территории Турции. Таким образом Турция теряет статус условного нейтрального партнера России. В таком случает Турция не сможет претендовать на роль переговорщика в будущем.Напомню, что зерновую сделку в 2022 году Россия подписала и продлевала несколько раз в ущерб себе, так как Киев использовал гражданские суда для перевозки оружия. НО Россия показала, что воспринимает Турцию как важнейшего партнера для себя. Сейчас у Анкары нет морального права осуждать Россию, которая действует абсолютно жестко для защиты своих граждан.- The Wall Street Journal сообщает, что власти Ирана разработали секретный план по расширению войны с США и Израилем и готовятся к новой фазе противостояния. О чем идет речь?- Иран сейчас продумывает разные дорожные карты, подразумевающие противодействия США на случай новой военной кампании. Это массированные удары по американским базам, которые все еще сохраняются в некоторых уголках Ближнего Востока, в том числе в Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте.Иран также будет жестко контролировать Ормузский пролив, а его союзники хуситы Баб-эль-Мандеб, что повлияет на экономическую составляющую конфликта.Но и у американцев есть в арсенале возможности экономического характера. Если Штаты всерьез возьмутся за санкции в отношении Ирана, то Тегерану придется крайне непросто. Экономика Ирана находится в патовом положении, инфляция продолжает расти.Успех Ирана сейчас объясняется только тем, что население продолжает демонстрировать свою сплоченность вокруг власти, а элиты все еще остаются монолитными.Если два этих элемента будут разрушены, американцы смогут перехватить инициативу. Тактически Иран сейчас побеждает, стратегически еще ничего неясно. И у США, и у Ирана есть чем похвастаться друг перед другом. Но сейчас американцы будут вести себя более изощренно с точки зрения экономики, а к военным действиям смогут перейти после промежуточных выборов в США в ноябре. Да, сейчас ракетный потенциал у США не такой большой, но что мешает американцам перейти на другие виды вооружений.Но если Иран удержится в ближайшие три-четыре месяца, то победит. США могут повысить ставки, но делая это каждый раз, они отдаляют от себя перспективу победить Иран.

https://ukraina.ru/20260817/1082452820.html

https://ukraina.ru/20260817/po-puti-pozdnego-sssr-tramp-razbrasyvaetsya-soyuznikami-ssha-1082550817.html

https://ukraina.ru/20260817/neonatsizm-pod-zemly-gotovimsya-k-skhronam-po-vsey-evrope-1082558147.html

турция

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, турция, россия, киев, эрдоган, вооруженные силы украины, нато, мид, the wall street journal