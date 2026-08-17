Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море - 17.08.2026 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20260817/farkhad-ibragimov-turtsiya-zagovorila-o-peredache-oruzhiya-kievu-kogda-rossiya-stala-pobezhdat-na-chernom-1082568078.html
Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море
Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море - 17.08.2026 Украина.ру
Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море
Европейские столицы крайне недовольны, что Анкара и Москва поддерживают отношения, и Турция не вводит какие-либо санкции против России. То есть, по их мнению, одна из ведущих сил в НАТО не должна поддерживать отношения с Россией на текущем этапе. Это не вписывается в логику европейской парти войны.
2026-08-17T18:29
2026-08-17T18:29
интервью
турция
россия
киев
эрдоган
вооруженные силы украины
нато
мид
the wall street journal
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов.МИД России запросил в Анкаре и Вашингтоне разъяснений после обнародованной конгрессом США информации о планах поставить оружие Украине. Речь идет о 12 пусковых установках РСЗО, более чем 2,5 тысячи кассетных боеприпасов, 47 тысячах снарядов калибра 203 мм и 70 баллистических ракетах ATACMS.По словам турецкого эксперта по вопросам международной безопасности Джанан Терджан, Турция будет поставлять Украине не свое, а американское оружие, которое ранее поставлялось в республику, либо производилось на ее территории по американской лицензии.- Фархад, почему Анкара сознательно идет на обострение отношений с Москвой?- Нужно дождаться официальной реакции Анкары. Если подтвердится факт передачи вооружений киевскому режиму, это нанесет удар по российско-турецким отношениям. Максимум, что сможет заработать Турция на этой оружейной сделке, это полмиллиарда долларов.Но эта сумма не стоит того, чтобы принести в жертву товарооборот России и Турции, который достиг 55 млрд долларов по итогам прошлого года. Именно российский фактор являлся залогом стабильности турецкой экономики. Кроме того, Россия возводит на территории Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин, которая будет покрывать от 10 до 15 % потребностей в энергии. И турецкий бизнес активно инвестирует в российскую экономику. Так что Турция очень сильно рискует.Европейские столицы крайне недовольны, что Анкара и Москва поддерживают отношения, и Турция не вводит какие-либо санкции против России. То есть, по их мнению, одна из ведущих сил в НАТО (Турция обладает второй по численности армией в НАТО (после США) и крупнейшей военной силой альянса в Европе- ред.) не должна поддерживать отношения с Россией на текущем этапе. Это не вписывается в логику европейской парти войны.Недавний визит главы МИД Хакана Фидана в Киев подтвердил, что Турция хотела бы вновь примерить на себя лавры переговорщика между Украиной и Россией.Турция также отчаянно пытается убедить Россию урегулировать вопрос судоходства на Черном море, чтобы мы перестали блокировать Украину в Одессе и в той части акватории, которая еще подконтрольна Киеву. Но Турция хранила молчание, когда Украина терроризировала наши суда на Черном море, выдерживая дипломатический тон. Но как только Россия начала активно побеждать в акватории Черного моря, Турция опять заговорила об урегулировании.Не думаю, что в окружении Эрдогана есть люди, которые искренно желали бы нам победы. Они хотели бы, чтобы в регионе установился статус-кво, все сливки с которого забирала бы себе Турция.Причем Турция могла бы с учетом ее многовекторности в политике, которую исповедует Эрдоган, обойти все препятствия и сделать так, чтобы оружие Киеву посылалось не с турецкой территории. Но Анкара продемонстрировала, что это вооружение может поставляться с ее территории, показывая, что может играть и на другой стороне поля.- Несмотря на благожелательное отношение Анкары к киевскому режиму, украинские беспилотники регулярно атакуют турецкие сухогрузы. Владелец турецкого сухогруза MV Reyhan Sar, который подвергся атаке ВСУ в Черном море, даже собирался искать правды в Международном уголовном суде. Киев и Запад таким образом оказывают давление на Турцию, чтобы она заняла более антироссийскую позицию?- Это элемент давления Лондона через Киев. Украина самостоятельно никогда бы не позволила себе так разговаривать с Турцией. А Лондон, который считает себя единственным верным партнером Анкары, недоволен тем, что Турция ведет себя нейтрально. Поэтому британцы заряжают Киев на то, чтобы он терроризировал турецкие суда в акватории Черного моря, что должно сделать Турцию более сговорчивой.Впрочем, Турция сама виновата в том, что позволила Киеву так обращаться с ее моряками. Если бы Анкара сделала серьезный шаг и в публичной плоскости, и в кулуарах, Киев бы сейчас так себя не вел.Турция уже построила себе комбинацию, где она геополитически побеждает, но тут все пошло не по плану, поэтому с ее стороны мы слышим такие заявления с просьбой о восстановлении судоходства.- Жалобы с турецкой стороны поступают, в основном, на действия Вооруженных сил Украины, но если ситуация вокруг возможной передачи американского оружия Киеву обострится, может быть, у турецких сухогрузов появится еще один источник опасности в Черном море в виде российских дронов?- В любом случае спокойно себя чувствовать турецкие суда не будет, потому что Киев все равно будет их обстреливать. Киевский режим и Лондон считают недопустимой торговлю между Турцией и Россией.Так как Турция ведет себя не слишком послушно в представлении британцев, то они пытаются задействовать соответствующие рычаги, которые подразумевают передачу вооружения киевскому режиму с территории Турции. Таким образом Турция теряет статус условного нейтрального партнера России. В таком случает Турция не сможет претендовать на роль переговорщика в будущем.Напомню, что зерновую сделку в 2022 году Россия подписала и продлевала несколько раз в ущерб себе, так как Киев использовал гражданские суда для перевозки оружия. НО Россия показала, что воспринимает Турцию как важнейшего партнера для себя. Сейчас у Анкары нет морального права осуждать Россию, которая действует абсолютно жестко для защиты своих граждан.- The Wall Street Journal сообщает, что власти Ирана разработали секретный план по расширению войны с США и Израилем и готовятся к новой фазе противостояния. О чем идет речь?- Иран сейчас продумывает разные дорожные карты, подразумевающие противодействия США на случай новой военной кампании. Это массированные удары по американским базам, которые все еще сохраняются в некоторых уголках Ближнего Востока, в том числе в Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте.Иран также будет жестко контролировать Ормузский пролив, а его союзники хуситы Баб-эль-Мандеб, что повлияет на экономическую составляющую конфликта.Но и у американцев есть в арсенале возможности экономического характера. Если Штаты всерьез возьмутся за санкции в отношении Ирана, то Тегерану придется крайне непросто. Экономика Ирана находится в патовом положении, инфляция продолжает расти.Успех Ирана сейчас объясняется только тем, что население продолжает демонстрировать свою сплоченность вокруг власти, а элиты все еще остаются монолитными.Если два этих элемента будут разрушены, американцы смогут перехватить инициативу. Тактически Иран сейчас побеждает, стратегически еще ничего неясно. И у США, и у Ирана есть чем похвастаться друг перед другом. Но сейчас американцы будут вести себя более изощренно с точки зрения экономики, а к военным действиям смогут перейти после промежуточных выборов в США в ноябре. Да, сейчас ракетный потенциал у США не такой большой, но что мешает американцам перейти на другие виды вооружений.Но если Иран удержится в ближайшие три-четыре месяца, то победит. США могут повысить ставки, но делая это каждый раз, они отдаляют от себя перспективу победить Иран.
https://ukraina.ru/20260817/1082452820.html
https://ukraina.ru/20260817/po-puti-pozdnego-sssr-tramp-razbrasyvaetsya-soyuznikami-ssha-1082550817.html
https://ukraina.ru/20260817/neonatsizm-pod-zemly-gotovimsya-k-skhronam-po-vsey-evrope-1082558147.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, турция, россия, киев, эрдоган, вооруженные силы украины, нато, мид, the wall street journal
Интервью, Турция, Россия, Киев, Эрдоган, Вооруженные силы Украины, НАТО, МИД, The Wall Street Journal

Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море

18:29 17.08.2026
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловФархад Ибрагимов интервью
Фархад Ибрагимов интервью - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Европейские столицы крайне недовольны, что Анкара и Москва поддерживают отношения, и Турция не вводит какие-либо санкции против России. То есть, по их мнению, одна из ведущих сил в НАТО не должна поддерживать отношения с Россией на текущем этапе. Это не вписывается в логику европейской парти войны.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов.
МИД России запросил в Анкаре и Вашингтоне разъяснений после обнародованной конгрессом США информации о планах поставить оружие Украине. Речь идет о 12 пусковых установках РСЗО, более чем 2,5 тысячи кассетных боеприпасов, 47 тысячах снарядов калибра 203 мм и 70 баллистических ракетах ATACMS.
По словам турецкого эксперта по вопросам международной безопасности Джанан Терджан, Турция будет поставлять Украине не свое, а американское оружие, которое ранее поставлялось в республику, либо производилось на ее территории по американской лицензии.
- Фархад, почему Анкара сознательно идет на обострение отношений с Москвой?
- Нужно дождаться официальной реакции Анкары. Если подтвердится факт передачи вооружений киевскому режиму, это нанесет удар по российско-турецким отношениям. Максимум, что сможет заработать Турция на этой оружейной сделке, это полмиллиарда долларов.
Но эта сумма не стоит того, чтобы принести в жертву товарооборот России и Турции, который достиг 55 млрд долларов по итогам прошлого года. Именно российский фактор являлся залогом стабильности турецкой экономики. Кроме того, Россия возводит на территории Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин, которая будет покрывать от 10 до 15 % потребностей в энергии. И турецкий бизнес активно инвестирует в российскую экономику. Так что Турция очень сильно рискует.
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
07:00
Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет покончено Украина в любом случае подписала себе смертный приговор. Такой, как раньше, она уже точно не будет. Дальнейшую ее судьбу придется определять ее соседям. Поэтому сейчас ей остается только воевать
Европейские столицы крайне недовольны, что Анкара и Москва поддерживают отношения, и Турция не вводит какие-либо санкции против России. То есть, по их мнению, одна из ведущих сил в НАТО (Турция обладает второй по численности армией в НАТО (после США) и крупнейшей военной силой альянса в Европе- ред.) не должна поддерживать отношения с Россией на текущем этапе. Это не вписывается в логику европейской парти войны.
Недавний визит главы МИД Хакана Фидана в Киев подтвердил, что Турция хотела бы вновь примерить на себя лавры переговорщика между Украиной и Россией.
Турция также отчаянно пытается убедить Россию урегулировать вопрос судоходства на Черном море, чтобы мы перестали блокировать Украину в Одессе и в той части акватории, которая еще подконтрольна Киеву. Но Турция хранила молчание, когда Украина терроризировала наши суда на Черном море, выдерживая дипломатический тон. Но как только Россия начала активно побеждать в акватории Черного моря, Турция опять заговорила об урегулировании.
Не думаю, что в окружении Эрдогана есть люди, которые искренно желали бы нам победы. Они хотели бы, чтобы в регионе установился статус-кво, все сливки с которого забирала бы себе Турция.
Причем Турция могла бы с учетом ее многовекторности в политике, которую исповедует Эрдоган, обойти все препятствия и сделать так, чтобы оружие Киеву посылалось не с турецкой территории. Но Анкара продемонстрировала, что это вооружение может поставляться с ее территории, показывая, что может играть и на другой стороне поля.
- Несмотря на благожелательное отношение Анкары к киевскому режиму, украинские беспилотники регулярно атакуют турецкие сухогрузы. Владелец турецкого сухогруза MV Reyhan Sar, который подвергся атаке ВСУ в Черном море, даже собирался искать правды в Международном уголовном суде. Киев и Запад таким образом оказывают давление на Турцию, чтобы она заняла более антироссийскую позицию?
- Это элемент давления Лондона через Киев. Украина самостоятельно никогда бы не позволила себе так разговаривать с Турцией. А Лондон, который считает себя единственным верным партнером Анкары, недоволен тем, что Турция ведет себя нейтрально. Поэтому британцы заряжают Киев на то, чтобы он терроризировал турецкие суда в акватории Черного моря, что должно сделать Турцию более сговорчивой.
Впрочем, Турция сама виновата в том, что позволила Киеву так обращаться с ее моряками. Если бы Анкара сделала серьезный шаг и в публичной плоскости, и в кулуарах, Киев бы сейчас так себя не вел.
Турция уже построила себе комбинацию, где она геополитически побеждает, но тут все пошло не по плану, поэтому с ее стороны мы слышим такие заявления с просьбой о восстановлении судоходства.
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
12:59
По пути позднего СССР: Трамп разбрасывается союзниками США
- Жалобы с турецкой стороны поступают, в основном, на действия Вооруженных сил Украины, но если ситуация вокруг возможной передачи американского оружия Киеву обострится, может быть, у турецких сухогрузов появится еще один источник опасности в Черном море в виде российских дронов?
- В любом случае спокойно себя чувствовать турецкие суда не будет, потому что Киев все равно будет их обстреливать. Киевский режим и Лондон считают недопустимой торговлю между Турцией и Россией.
Так как Турция ведет себя не слишком послушно в представлении британцев, то они пытаются задействовать соответствующие рычаги, которые подразумевают передачу вооружения киевскому режиму с территории Турции. Таким образом Турция теряет статус условного нейтрального партнера России. В таком случает Турция не сможет претендовать на роль переговорщика в будущем.
Напомню, что зерновую сделку в 2022 году Россия подписала и продлевала несколько раз в ущерб себе, так как Киев использовал гражданские суда для перевозки оружия. НО Россия показала, что воспринимает Турцию как важнейшего партнера для себя. Сейчас у Анкары нет морального права осуждать Россию, которая действует абсолютно жестко для защиты своих граждан.
- The Wall Street Journal сообщает, что власти Ирана разработали секретный план по расширению войны с США и Израилем и готовятся к новой фазе противостояния. О чем идет речь?
- Иран сейчас продумывает разные дорожные карты, подразумевающие противодействия США на случай новой военной кампании. Это массированные удары по американским базам, которые все еще сохраняются в некоторых уголках Ближнего Востока, в том числе в Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте.
Иран также будет жестко контролировать Ормузский пролив, а его союзники хуситы Баб-эль-Мандеб, что повлияет на экономическую составляющую конфликта.
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
14:31
Неонацизм под землёй. Готовимся к схронам по всей Европе
Но и у американцев есть в арсенале возможности экономического характера. Если Штаты всерьез возьмутся за санкции в отношении Ирана, то Тегерану придется крайне непросто. Экономика Ирана находится в патовом положении, инфляция продолжает расти.
Успех Ирана сейчас объясняется только тем, что население продолжает демонстрировать свою сплоченность вокруг власти, а элиты все еще остаются монолитными.
Если два этих элемента будут разрушены, американцы смогут перехватить инициативу. Тактически Иран сейчас побеждает, стратегически еще ничего неясно. И у США, и у Ирана есть чем похвастаться друг перед другом. Но сейчас американцы будут вести себя более изощренно с точки зрения экономики, а к военным действиям смогут перейти после промежуточных выборов в США в ноябре. Да, сейчас ракетный потенциал у США не такой большой, но что мешает американцам перейти на другие виды вооружений.
Но если Иран удержится в ближайшие три-четыре месяца, то победит. США могут повысить ставки, но делая это каждый раз, они отдаляют от себя перспективу победить Иран.
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