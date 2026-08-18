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На символических минимумах: вложения России в ценные бумаги США в июне снизились

На символических минимумах: вложения России в ценные бумаги США в июне снизились - 18.08.2026 Украина.ру

На символических минимумах: вложения России в ценные бумаги США в июне снизились

Объём российских вложений в государственные ценные бумаги США по итогам июня сократился до $27 млн против $29 млн месяцем ранее, следует из документов американского министерства финансов. Об этом в ночь на 18 августа сообщает РИА Новости

2026-08-18T02:11

2026-08-18T02:11

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Как следует из детализированных данных ведомства, которые изучило агентство, в структуре российских инвестиций на долгосрочные казначейские облигации (US Treasuries) в июне пришлось $24 млн. В мае показатель составлял $26 млн.При этом, согласно тем же данным, объем российских вложений в краткосрочные государственные бумаги США остался без изменений и составил $3 млн.Абсолютного максимума объём российских вложений в госдолг США достигал в октябре 2010 года ($176,3 млрд). Их масштабные сокращения начались с весны 2018 года — в апреле показатель упал с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае опустился до $14,9 млрд.После дальнейшего последовательного снижения российские вложения достигли символических значений, периодически обновляя исторические минимумы на уровне $24...$25 млн.Крупнейшим держателем госбумаг США продолжительное время был Китай. Так, в феврале 2019 года объем его вложений достигал $1,13 трлн. Примерно с конца 2021 года Китай стал последовательно их сокращать. За последний год объем вложений Китая в госбумаги США сократился ещё на $100 млрд, составив $633,4 млрд по итогам июня 2026 года.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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