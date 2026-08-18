https://ukraina.ru/20260818/piraty-oni-zhe-kapery-kak-evrosoyuz-razreshil-sebe-zakhvatyvat-rossiyskie-tankery-i-k-chemu-eto-privedt-1082554728.html

Пираты, они же каперы: как Евросоюз разрешил себе захватывать российские танкеры и к чему это приведёт

Пираты, они же каперы: как Евросоюз разрешил себе захватывать российские танкеры и к чему это приведёт - 18.08.2026 Украина.ру

Пираты, они же каперы: как Евросоюз разрешил себе захватывать российские танкеры и к чему это приведёт

Каперство — это военные действия на море частных лиц на собственных или арендованных судах против торговых и военных кораблей неприятеля. Каперство ещё в начале Украина.ру, 18.08.2026

2026-08-18T05:34

2026-08-18T05:34

2026-08-18T05:34

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Каперство — это военные действия на море частных лиц на собственных или арендованных судах против торговых и военных кораблей неприятеля. Каперство ещё в начале лета, со своего собственного позволения, легализовали страны Евросоюза. 7 июня они разрешили своим военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры, которые подозревают в перевозке российской нефти. Соответствующее заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас. Координировать эту активность предполагается в рамках военно-морской миссии Евросоюза IRINI (в переводе с греческого — "мир"), которая в 2020 году запускалась для обеспечения соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.А так как просто задержание судов с российской нефтью без её последующей реализации не имеет смысла, 24 июля Евросоюз утвердил механизм конфискации и продажи нефти с задержанных российских танкеров. Механизм прописан в принятом 21-м по счёту пакете санкций и освобождает власти стран Евросоюза от передачи, вырученных от продажи нефти средств российским физическим или юридическим лицам. По сути, Евросоюз легализовал широко распространённое в XVI–XIX веках каперство как инструмент торговой войны, который позволял выдавать разрешения для нападения на торговые корабли противника или нейтральных стран, перевозивших грузы враждебного государства.Легализация каперства — логичное следствие исчерпания у ЕС других механизмов борьбы с Россией и ограничением её экспорта, вынуждающим европейцев марать руки. Однако это грозит европейцам крайне неприятными последствиями: 12 августа Владимир Путин назвал разбоем и пиратством захват российских судов странами ЕС и разрешил действовать Тихоокеанскому фоту зеркально.Право и его исчерпаниеС конца 2022 года Евросоюз выстраивал многоуровневую систем ограничений, направленных на экономическое удушение России посредством ограничений против её морской торговли. Комплекс мер сводится к двум шагам.Первый — нефтяное (с 5 декабря 2022 года) и нефтепродуктовое (с 5 февраля 2023 года) эмбарго. Мера должна была лишить Россию средств для ведения СВО.Второй — введение по согласованию с G7 и примкнувшим к ним странам механизма "потолка цен" на уровне 60 долларов за баррель сырой нефти. Такие же ограничения устанавливались и для нефтепродуктов. Западным компаниям запрещалось обслуживать танкеры с российской нефтью и нефтепродуктами, если груз куплен дороже установленного ценового потолка. Предполагалось, что мера сделает невозможным экспорт российской нефти и нефтепродуктов на другие рынки.Логика у проектировщиков данных ограничений была политической, а не экономической — спрос всегда рождает предложение, а спрос на российскую нефть поддерживали Индия с Китаем, а также масса других стран, которым безразлична Украина, но крайне важен торговый баланс.Как следствие, механизм не сработал. Россия создала собственный флот для перевозки нефти и нефтепродуктов, который на Западе назвали странным термином "теневой", относя к нему все суда, которые нарушают введённые против России ограничения. И если к концу 2022 года в российском флоте для экспорта энергоносителей было около 600 судов, то к декабрю 2023 года их численность выросла до 1100–1400 судов. Суда, как правило, б/у, часто зарегистрированы под флагами третьих стран и управляются компаниями из нейтральных стран.Примерно полгода у Евросоюза ушло на осознание неэффективности механизма "ценового потолка: эмбарго ЕС ввёл в девятом санкционном пакете, а начиная с одиннадцатого пакета санкционный список стал наполняться судами "теневого" флота. С 14 по счёту санкционного пакета ЕС ввёл прямой запрет на заход в порты ЕС и предоставление морских услуг судам российского флота, перечень которых постепенно расширялся с 27 до более чем 560 судов.18-й пакет стал попыткой "оживить" механизм "ценового потолка", снизив цену с 60 до 47,6 долларов за баррель. После ЕС переключился на борьбу с российским газом, а меры борьбы с экспортом нефти и нефтепродуктов окончательно свелись к внесанкционным.Нет пределов беспределуС 2023 по 2024 годы в ЕС активно искал способы ограничения судоходства для российских судов в Балтийском море.Доминирующей идеей стало ограничение прохода для танкеров из "теневого" флота через международные проливы под предлогом снижения рисков загрязнения нефтью воды и прибрежных районов из старых и неэкологичных танкеров "теневого" флота. Заодно идея подкреплялась нагнетанием истерии вокруг обрывов морских кабелей — их рвали суда под разными флагами, чьи экипажи забывали поднять якоря, но общий замысле приписывали российскому зловредию. Впоследствии оказывалось, что никакого злого умысла и антиевропейского заговора в части желания рвать кабели у судовладельцев и членов экипажей не было.Но под заботу об экологии не удалось подогнать убедительную нормативно-правовую базу: датские проливы являются международными, право прохода через них гарантируется рядом договоров, включая Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года. А перечень оснований для задержания судов в международных водах является исчерпывающим. Именно поэтому большинство задержаний в 2025 году заканчивались освобождением судов через 1-3 недели. Внедрение избирательных и направленных против одной лишь России экологических проверок недопустимо.Дания не слишком стремилась ограничивать судоходство через свои проливы, опасаясь создать опасный прецедент, который позволит ограничить судоходство и для её судов.Тем не менее, нервы судовладельцам потрепали. Германия, Финляндия и Эстония задерживали танкеры с российской нефтью, но практически всегда отпускали их.Наибольшую активность проявляла Эстония. В апреле 2025 года парламент страны принял закон, разрешающий силовым структурам останавливать и даже топить суда, подозреваемые в перевозке российской нефти в обход западных санкций, в том числе за пределами территориальных вод страны. 4 мая 2025 года ВМС Эстонии при поддержке авиации НАТО попытались принудить танкер Jaguar под флагом Габона зайти в территориальные воды для задержания на пути в Приморск. 18 мая российская сторона задержала танкер Green Admire под флагом Либерии в своих территориальных водах, следовавший из Эстонии в Нидерланды по единственному пригодному для безопасного выхода в море фарватеру, проходящему через российские воды. После этого Эстония прекратила задерживать российские танкеры.В итоге в 2025 году усилия по борьбе с российским флотом сместились из правового в силовое поле.В 2025 году произошла серия минирований российских судов в Балтийском и Средиземном морях, а танкер Koala затонул после взрыва в порту Усть-Луга. Россия даже вводила запрет на заход танкеров в порты Санкт-Петербурга и Ленобласти без досмотра их корпусов водолазами. Заодно Украина разместила свои БЭКи в Ливии и ими сожгла газовоз Arctic Metagaz, а один из БЭКов выбросило у берегов Греции, после чего НАТО и ЕС заявили, что Украина вправе бороться с Россией и её флотом так, как ей заблагорассудится.Когда есть что терятьИ вот теперь дело дошло до легализации каперства. Евросоюз планирует гоняться за российскими танкерами вне зависимости от того, под чьим флагом они ходят. Если отталкиваться от данных ЮНКТАД — Конференция ООН по торговле и развитию, — в собственности российских судовладельцев находится около 1800 морских торговых судов. По данным Lloyd's List, с начала СВО совокупный тоннаж судов под российским флагом вырос примерно на 38% — рост особенно ускорился во второй половине 2025 года. В 2025–2026 годах около 100 танкеров сменили флаг на российский, а каждый пятый из 1011 подсанкционных танкеров теперь ходит под флагом РФ.При этом европейские судовладельцы (Евросоюз плюс Норвегия) контролируют около 34,5% мирового тоннажа, что делает ЕС крупнейшим судовладельческим блоком в мире, контролирующим почти 22,5 тысяч судов. То есть европейский флот более чем в 20 раз больше российского, но — в силу отсутствия давления извне на страны Евросоюз — продолжает использовать регистрацию в странах "удобного флага", тогда как российским судовладельцам приходится постепенно переходить под национальный флаг. А практика показала, что бороться за страны "удобного флага" некому: как объяснить немецкому налогоплательщику, почему немецкий флот должен воевать за судно под флагом Габона? Подобные суда будут страдать в первую очередь, а потеря контроля над ним и их грузом ляжет бременем на судовладельцев, компенсации которым не гарантируются. Всё это приведёт к росту стоимости фрахта, страховок и — при должном рвении — к изменению маршрутов судоходства.Нужно признать: Россия критически зависит от морского экспорта нефти и нефтепродуктов. При этом 76% внешней торговли ЕС обслуживают морские суда, а швейцарская MSC, датская Maersk, французская CMA CGM и немецкая Hapag-Lloyd занимают первые пять строчек в мировом рейтинге контейнерных операторов. Евросоюзу тоже есть что терять."Будем выбирать цели сами. Целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство", — заявил 14 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров.У Евросоюза ещё есть шанс повторить опыт Эстонии, которая передумала захватывать российские суда после симметричного ответа со стороны России.И снова август. Россия по вине ЕС и США оказалась в шаге от войны с ними в океане

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

https://ukraina.ru/20260814/rossiya-atakuet-suda-rabotayuschie-v-interesakh-stran-provozglasivshikh-razboy-i-piratstvo---mid-rf-1082487321.html

https://ukraina.ru/20260812/1082432462.html

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эксклюзив, нато, оон, ес, россия, эстония, украина, владимир путин