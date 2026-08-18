Пираты, они же каперы: как Евросоюз разрешил себе захватывать российские танкеры и к чему это приведёт
© REUTERS / Kaja Kallas via X
© REUTERS / Kaja Kallas via X
Каперство — это военные действия на море частных лиц на собственных или арендованных судах против торговых и военных кораблей неприятеля. Каперство ещё в начале лета, со своего собственного позволения, легализовали страны Евросоюза.
7 июня они разрешили своим военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры, которые подозревают в перевозке российской нефти. Соответствующее заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас.
Координировать эту активность предполагается в рамках военно-морской миссии Евросоюза IRINI (в переводе с греческого — "мир"), которая в 2020 году запускалась для обеспечения соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.
А так как просто задержание судов с российской нефтью без её последующей реализации не имеет смысла, 24 июля Евросоюз утвердил механизм конфискации и продажи нефти с задержанных российских танкеров.
Механизм прописан в принятом 21-м по счёту пакете санкций и освобождает власти стран Евросоюза от передачи, вырученных от продажи нефти средств российским физическим или юридическим лицам.
По сути, Евросоюз легализовал широко распространённое в XVI–XIX веках каперство как инструмент торговой войны, который позволял выдавать разрешения для нападения на торговые корабли противника или нейтральных стран, перевозивших грузы враждебного государства.
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Легализация каперства — логичное следствие исчерпания у ЕС других механизмов борьбы с Россией и ограничением её экспорта, вынуждающим европейцев марать руки. Однако это грозит европейцам крайне неприятными последствиями: 12 августа Владимир Путин назвал разбоем и пиратством захват российских судов странами ЕС и разрешил действовать Тихоокеанскому фоту зеркально.
Право и его исчерпание
С конца 2022 года Евросоюз выстраивал многоуровневую систем ограничений, направленных на экономическое удушение России посредством ограничений против её морской торговли. Комплекс мер сводится к двум шагам.
Первый — нефтяное (с 5 декабря 2022 года) и нефтепродуктовое (с 5 февраля 2023 года) эмбарго. Мера должна была лишить Россию средств для ведения СВО.
Второй — введение по согласованию с G7 и примкнувшим к ним странам механизма "потолка цен" на уровне 60 долларов за баррель сырой нефти. Такие же ограничения устанавливались и для нефтепродуктов. Западным компаниям запрещалось обслуживать танкеры с российской нефтью и нефтепродуктами, если груз куплен дороже установленного ценового потолка. Предполагалось, что мера сделает невозможным экспорт российской нефти и нефтепродуктов на другие рынки.
Логика у проектировщиков данных ограничений была политической, а не экономической — спрос всегда рождает предложение, а спрос на российскую нефть поддерживали Индия с Китаем, а также масса других стран, которым безразлична Украина, но крайне важен торговый баланс.
Как следствие, механизм не сработал. Россия создала собственный флот для перевозки нефти и нефтепродуктов, который на Западе назвали странным термином "теневой", относя к нему все суда, которые нарушают введённые против России ограничения. И если к концу 2022 года в российском флоте для экспорта энергоносителей было около 600 судов, то к декабрю 2023 года их численность выросла до 1100–1400 судов. Суда, как правило, б/у, часто зарегистрированы под флагами третьих стран и управляются компаниями из нейтральных стран.
Примерно полгода у Евросоюза ушло на осознание неэффективности механизма "ценового потолка: эмбарго ЕС ввёл в девятом санкционном пакете, а начиная с одиннадцатого пакета санкционный список стал наполняться судами "теневого" флота. С 14 по счёту санкционного пакета ЕС ввёл прямой запрет на заход в порты ЕС и предоставление морских услуг судам российского флота, перечень которых постепенно расширялся с 27 до более чем 560 судов.
14 августа, 13:17Россия атакует суда, работающие в интересах стран, провозгласивших разбой и пиратство - МИД РФЗападные государства отрицают международное право и занимаются пиратством - Россия ответит на это зеркально. Об этом в опубликованном 14 августа интервью ВГТРК заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
18-й пакет стал попыткой "оживить" механизм "ценового потолка", снизив цену с 60 до 47,6 долларов за баррель. После ЕС переключился на борьбу с российским газом, а меры борьбы с экспортом нефти и нефтепродуктов окончательно свелись к внесанкционным.
Нет пределов беспределу
С 2023 по 2024 годы в ЕС активно искал способы ограничения судоходства для российских судов в Балтийском море.
Доминирующей идеей стало ограничение прохода для танкеров из "теневого" флота через международные проливы под предлогом снижения рисков загрязнения нефтью воды и прибрежных районов из старых и неэкологичных танкеров "теневого" флота. Заодно идея подкреплялась нагнетанием истерии вокруг обрывов морских кабелей — их рвали суда под разными флагами, чьи экипажи забывали поднять якоря, но общий замысле приписывали российскому зловредию.
Впоследствии оказывалось, что никакого злого умысла и антиевропейского заговора в части желания рвать кабели у судовладельцев и членов экипажей не было.
Но под заботу об экологии не удалось подогнать убедительную нормативно-правовую базу: датские проливы являются международными, право прохода через них гарантируется рядом договоров, включая Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года. А перечень оснований для задержания судов в международных водах является исчерпывающим. Именно поэтому большинство задержаний в 2025 году заканчивались освобождением судов через 1-3 недели. Внедрение избирательных и направленных против одной лишь России экологических проверок недопустимо.
Дания не слишком стремилась ограничивать судоходство через свои проливы, опасаясь создать опасный прецедент, который позволит ограничить судоходство и для её судов.
Тем не менее, нервы судовладельцам потрепали. Германия, Финляндия и Эстония задерживали танкеры с российской нефтью, но практически всегда отпускали их.
Наибольшую активность проявляла Эстония. В апреле 2025 года парламент страны принял закон, разрешающий силовым структурам останавливать и даже топить суда, подозреваемые в перевозке российской нефти в обход западных санкций, в том числе за пределами территориальных вод страны.
4 мая 2025 года ВМС Эстонии при поддержке авиации НАТО попытались принудить танкер Jaguar под флагом Габона зайти в территориальные воды для задержания на пути в Приморск. 18 мая российская сторона задержала танкер Green Admire под флагом Либерии в своих территориальных водах, следовавший из Эстонии в Нидерланды по единственному пригодному для безопасного выхода в море фарватеру, проходящему через российские воды. После этого Эстония прекратила задерживать российские танкеры.
В итоге в 2025 году усилия по борьбе с российским флотом сместились из правового в силовое поле.
В 2025 году произошла серия минирований российских судов в Балтийском и Средиземном морях, а танкер Koala затонул после взрыва в порту Усть-Луга. Россия даже вводила запрет на заход танкеров в порты Санкт-Петербурга и Ленобласти без досмотра их корпусов водолазами. Заодно Украина разместила свои БЭКи в Ливии и ими сожгла газовоз Arctic Metagaz, а один из БЭКов выбросило у берегов Греции, после чего НАТО и ЕС заявили, что Украина вправе бороться с Россией и её флотом так, как ей заблагорассудится.
Когда есть что терять
И вот теперь дело дошло до легализации каперства.
Евросоюз планирует гоняться за российскими танкерами вне зависимости от того, под чьим флагом они ходят. Если отталкиваться от данных ЮНКТАД — Конференция ООН по торговле и развитию, — в собственности российских судовладельцев находится около 1800 морских торговых судов.
По данным Lloyd's List, с начала СВО совокупный тоннаж судов под российским флагом вырос примерно на 38% — рост особенно ускорился во второй половине 2025 года. В 2025–2026 годах около 100 танкеров сменили флаг на российский, а каждый пятый из 1011 подсанкционных танкеров теперь ходит под флагом РФ.
При этом европейские судовладельцы (Евросоюз плюс Норвегия) контролируют около 34,5% мирового тоннажа, что делает ЕС крупнейшим судовладельческим блоком в мире, контролирующим почти 22,5 тысяч судов.
12 августа, 18:00Владимир Ераносян: Россия парализовала работу порта в Ильичевске и готова дать отпор пиратству стран НАТОУ нас есть силы и средства, которые необходимы для отпора противнику пиратского типа в акваториях мирового океана. Это не только морская пехота и противодиверсионные группы. Это не только подготовленные вспомогательные суда. Это еще боевые корабли от эсминцев до патрульных кораблей. Все это есть у всех наших флотов и флотилий
То есть европейский флот более чем в 20 раз больше российского, но — в силу отсутствия давления извне на страны Евросоюз — продолжает использовать регистрацию в странах "удобного флага", тогда как российским судовладельцам приходится постепенно переходить под национальный флаг.
А практика показала, что бороться за страны "удобного флага" некому: как объяснить немецкому налогоплательщику, почему немецкий флот должен воевать за судно под флагом Габона? Подобные суда будут страдать в первую очередь, а потеря контроля над ним и их грузом ляжет бременем на судовладельцев, компенсации которым не гарантируются. Всё это приведёт к росту стоимости фрахта, страховок и — при должном рвении — к изменению маршрутов судоходства.
Нужно признать: Россия критически зависит от морского экспорта нефти и нефтепродуктов. При этом 76% внешней торговли ЕС обслуживают морские суда, а швейцарская MSC, датская Maersk, французская CMA CGM и немецкая Hapag-Lloyd занимают первые пять строчек в мировом рейтинге контейнерных операторов. Евросоюзу тоже есть что терять.
"Будем выбирать цели сами. Целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство", — заявил 14 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров.
У Евросоюза ещё есть шанс повторить опыт Эстонии, которая передумала захватывать российские суда после симметричного ответа со стороны России.
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