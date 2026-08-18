Майдан и неонацизм: госдолг Украины вырос более чем в 16 раз - 18.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260818/maydan-i-neonatsizm-gosdolg-ukrainy-vyros-bolee-chem-v-16-raz-1082576601.html
Майдан и неонацизм: госдолг Украины вырос более чем в 16 раз
Майдан и неонацизм: госдолг Украины вырос более чем в 16 раз - 18.08.2026 Украина.ру
Майдан и неонацизм: госдолг Украины вырос более чем в 16 раз
Государственный внешний и внутренний долг Украины с конца 2013 года, когда начались протесты на Майдане и был осуществлён неонацистский госпереворот, вырос более чем в 16 раз. Об этом в ночь на 18 августа сообщает РИА Новости
2026-08-18T04:02
2026-08-18T04:03
украина.ру
новости
украина
майдан
госдолг
украинский неонацизм
мвф
экономика
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101973/57/1019735701_0:17:2942:1672_1920x0_80_0_0_7a96662859dfa433e316caf8166f5255.jpg
Агентство изучило статистические данные министерства финансов Украины. Из них следует, что на конец 2013 года, на фоне проходящего в стране Майдана, внешний и внутренний долг страны составляли 584,79 миллиарда гривен. Из последнего отчета минфина незалежной следует, что к июню 2026 года долг вырос в 16,2 раза."По состоянию на 30 июня 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9490,8 миллиарда гривен или 211,6 миллиарда долларов", — говорится в информационной справке министерства финансов Украины.Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. В частности, в конце июля Украина получила второй транш около 690 млн долларов от МВФ по новой четырехлетней программе.Подробнее о трагедии некогда братского народа - в материале Кирилла Стрельникова Теперь официально: Украина стремительно умирает. Хорошо ли это для России?Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
майдан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101973/57/1019735701_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_d7c8bbf813c70bd31b56d5a2ca0f58cb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, украина, майдан, госдолг, украинский неонацизм, мвф, экономика, война
Украина.ру, Новости, Украина, Майдан, госдолг, украинский неонацизм, МВФ, экономика, война

Майдан и неонацизм: госдолг Украины вырос более чем в 16 раз

04:02 18.08.2026 (обновлено: 04:03 18.08.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМарш националистов на Украине
Марш националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Государственный внешний и внутренний долг Украины с конца 2013 года, когда начались протесты на Майдане и был осуществлён неонацистский госпереворот, вырос более чем в 16 раз. Об этом в ночь на 18 августа сообщает РИА Новости
Агентство изучило статистические данные министерства финансов Украины. Из них следует, что на конец 2013 года, на фоне проходящего в стране Майдана, внешний и внутренний долг страны составляли 584,79 миллиарда гривен. Из последнего отчета минфина незалежной следует, что к июню 2026 года долг вырос в 16,2 раза.
"По состоянию на 30 июня 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9490,8 миллиарда гривен или 211,6 миллиарда долларов", — говорится в информационной справке министерства финансов Украины.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. В частности, в конце июля Украина получила второй транш около 690 млн долларов от МВФ по новой четырехлетней программе.
Подробнее о трагедии некогда братского народа - в материале Кирилла Стрельникова Теперь официально: Украина стремительно умирает. Хорошо ли это для России?
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиУкраинаМайдангосдолгукраинский неонацизмМВФэкономикавойна
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:02Майдан и неонацизм: госдолг Украины вырос более чем в 16 раз
03:22На подступах к Москве уничтожено уже около 30 украинских БПЛА
03:08ВСУ в Сумской области используют оружие и патроны времён СССР
02:45Вторая волна: силы ПВО сбили ещё шесть БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве
02:34В Подмосковье тревога по БПЛА, три аэропорта закрыты для полётов
02:11На символических минимумах: вложения России в ценные бумаги США в июне снизились
01:40В ДНР рассказали о погибших и раненых от атак ВСУ за неделю
01:18"Вместе за справедливый миропорядок": Лавров поздравил главу МИД КНДР с Днём освобождения Родины
00:37Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже пять аэропортов
00:12В Одессе сотрудники ТЦК сбили велосипедиста и пытались скрыть улики
00:09Украинцы активно скупают недвижимость в Испании
23:41Стубб: соседние с Россией страны могут сыграть важную роль в диалоге РФ и Европы
23:20Зеленский отказывается от условий России из-за страха перед ультраправыми
23:00Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области
22:30В Днепропетровске начали демонтировать памятник коммунарам
22:03В аэропортах Внуково и Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов
21:40В Австрии раскритиковали требование ЕС ввести новые санкции против России
21:28В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского дрона
21:12В Молдавии упал неопознанный летательный аппарат
20:39CNN: системы Patriot под Киевом не используются более двух месяцев из-за нехватки ракет
Лента новостейМолния