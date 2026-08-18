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Майдан и неонацизм: госдолг Украины вырос более чем в 16 раз
Майдан и неонацизм: госдолг Украины вырос более чем в 16 раз - 18.08.2026 Украина.ру
Майдан и неонацизм: госдолг Украины вырос более чем в 16 раз
Государственный внешний и внутренний долг Украины с конца 2013 года, когда начались протесты на Майдане и был осуществлён неонацистский госпереворот, вырос более чем в 16 раз. Об этом в ночь на 18 августа сообщает РИА Новости
2026-08-18T04:02
2026-08-18T04:02
2026-08-18T04:03
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Агентство изучило статистические данные министерства финансов Украины. Из них следует, что на конец 2013 года, на фоне проходящего в стране Майдана, внешний и внутренний долг страны составляли 584,79 миллиарда гривен. Из последнего отчета минфина незалежной следует, что к июню 2026 года долг вырос в 16,2 раза."По состоянию на 30 июня 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9490,8 миллиарда гривен или 211,6 миллиарда долларов", — говорится в информационной справке министерства финансов Украины.Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. В частности, в конце июля Украина получила второй транш около 690 млн долларов от МВФ по новой четырехлетней программе.Подробнее о трагедии некогда братского народа - в материале Кирилла Стрельникова Теперь официально: Украина стремительно умирает. Хорошо ли это для России?Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, украина, майдан, госдолг, украинский неонацизм, мвф, экономика, война
Украина.ру, Новости, Украина, Майдан, госдолг, украинский неонацизм, МВФ, экономика, война
Майдан и неонацизм: госдолг Украины вырос более чем в 16 раз
04:02 18.08.2026 (обновлено: 04:03 18.08.2026)
Государственный внешний и внутренний долг Украины с конца 2013 года, когда начались протесты на Майдане и был осуществлён неонацистский госпереворот, вырос более чем в 16 раз. Об этом в ночь на 18 августа сообщает РИА Новости