"Вместе за справедливый миропорядок": Лавров поздравил главу МИД КНДР с Днём освобождения Родины - 18.08.2026 Украина.ру
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"Вместе за справедливый миропорядок": Лавров поздравил главу МИД КНДР с Днём освобождения Родины
"Вместе за справедливый миропорядок": Лавров поздравил главу МИД КНДР с Днём освобождения Родины - 18.08.2026 Украина.ру
"Вместе за справедливый миропорядок": Лавров поздравил главу МИД КНДР с Днём освобождения Родины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в поздравительной телеграмме главе МИД КНДР Цой Сон Хи по случаю Дня освобождения Родины заявил о единых целях двух стран на международной арене. Об этом утром 18 августа передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
2026-08-18T01:18
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Лидер КНДР Ким Чен Ын 14 августа получил поздравительные телеграммы от президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева по случаю 81-й годовщины освобождения КНДР от японской оккупации. Своего коллегу также поздравил глава МИД РФ Сергей Лавров."По случаю Дня освобождения Родины министру иностранных дел КНДР Цой Сон Хи 14 августа прислал поздравительную телеграмму министр иностранных дел РФ Сергей Лавров", — передает агентство."В телеграмме подчеркнуто: сегодня Москва и Пхеньян единым фронтом выступают за создание нового справедливого миропорядка, основанного на принципах многополярности, подлинного равноправия и учета национальных интересов", — отмечается в публикации ЦТАК.Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину подчеркнул, что гордится отношениями КНДР с Россией, которые непрерывно продолжают историю совместной борьбы за справедливость и традицию дружбы.О попытках пересмотра итогов Второй мировой войны и милитаризации Японии - в материале Дениса Рудометова Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, сергей лавров, владимир путин, дмитрий медведев, москва, мид, мид рф, кндр, ким чен ын, совбез, нато, красная армия, корея, вторая мировая война, история, история ссср, международные отношения, международная политика, мир без границ, миропорядок, милитаризация, милитаризм
Украина.ру, Новости, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Москва, МИД, МИД РФ, КНДР, Ким Чен Ын, Совбез, НАТО, Красная Армия, Корея, Вторая мировая война, История, история СССР, международные отношения, Международная политика, Мир без границ, миропорядок, милитаризация, милитаризм

"Вместе за справедливый миропорядок": Лавров поздравил главу МИД КНДР с Днём освобождения Родины

01:18 18.08.2026 (обновлено: 01:22 18.08.2026)
 
© Фото : POOL / Перейти в фотобанкПарад Победы в Москве
Парад Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в поздравительной телеграмме главе МИД КНДР Цой Сон Хи по случаю Дня освобождения Родины заявил о единых целях двух стран на международной арене. Об этом утром 18 августа передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
Лидер КНДР Ким Чен Ын 14 августа получил поздравительные телеграммы от президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева по случаю 81-й годовщины освобождения КНДР от японской оккупации. Своего коллегу также поздравил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По случаю Дня освобождения Родины министру иностранных дел КНДР Цой Сон Хи 14 августа прислал поздравительную телеграмму министр иностранных дел РФ Сергей Лавров", — передает агентство.
"В телеграмме подчеркнуто: сегодня Москва и Пхеньян единым фронтом выступают за создание нового справедливого миропорядка, основанного на принципах многополярности, подлинного равноправия и учета национальных интересов", — отмечается в публикации ЦТАК.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину подчеркнул, что гордится отношениями КНДР с Россией, которые непрерывно продолжают историю совместной борьбы за справедливость и традицию дружбы.
О попытках пересмотра итогов Второй мировой войны и милитаризации Японии - в материале Дениса Рудометова Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке.
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