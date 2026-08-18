ВСУ в Сумской области используют оружие и патроны времён СССР - 18.08.2026 Украина.ру
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ВСУ в Сумской области используют оружие и патроны времён СССР
ВСУ в Сумской области используют оружие и патроны времён СССР - 18.08.2026 Украина.ру
ВСУ в Сумской области используют оружие и патроны времён СССР
Новобранцам, пополнявшим формирования ВСУ в Сумской области, выдавали оружие и патроны ещё советского производства, заявил перешедший на сторону РФ бывший украинский военный Владимир Липко. Об этом в ночь на 18 августа пишет РИА Новости
2026-08-18T03:08
2026-08-18T03:08
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сумская область
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вооруженные силы украины
всу
мобилизация на украине
оружие
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По словам Липко, патроны были советского производства и распечатывались из банок, изготовленных ещё в Советском Союзе. Также советского производства был и выданный ему автомат."Как и на учебке, автомат был у меня 1976 года производства, в Сумской области также автомат 1986 года производства. Оба старше меня", — рассказал он.Бывший украинский военнослужащий также добавил, что на распределительном пункте мобилизованным подбирали профессии по телефонному разговору об их навыках.Липко был насильственно мобилизован в ВСУ в Одессе. После прибытия на фронт он решил перейти на сторону России, где получил статус беженца.Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники ТЦК на автомобиле сбили велосипедиста, после чего попытались скрыть улики.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, сумская область, одесса, вооруженные силы украины, всу, мобилизация на украине, оружие, ссср, сво, спецоперация, тцк
Украина.ру, Россия, Сумская область, Одесса, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация на Украине, оружие, СССР, СВО, Спецоперация, ТЦК

ВСУ в Сумской области используют оружие и патроны времён СССР

03:08 18.08.2026
 
© AP / Evgeniy MaloletkaНовобранец ВСУ тренируется на полигоне в Киевской области
Новобранец ВСУ тренируется на полигоне в Киевской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© AP / Evgeniy Maloletka
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Новобранцам, пополнявшим формирования ВСУ в Сумской области, выдавали оружие и патроны ещё советского производства, заявил перешедший на сторону РФ бывший украинский военный Владимир Липко. Об этом в ночь на 18 августа пишет РИА Новости
По словам Липко, патроны были советского производства и распечатывались из банок, изготовленных ещё в Советском Союзе. Также советского производства был и выданный ему автомат.
"Как и на учебке, автомат был у меня 1976 года производства, в Сумской области также автомат 1986 года производства. Оба старше меня", — рассказал он.
Бывший украинский военнослужащий также добавил, что на распределительном пункте мобилизованным подбирали профессии по телефонному разговору об их навыках.
Липко был насильственно мобилизован в ВСУ в Одессе. После прибытия на фронт он решил перейти на сторону России, где получил статус беженца.
Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники ТЦК на автомобиле сбили велосипедиста, после чего попытались скрыть улики.
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