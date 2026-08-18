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ВСУ в Сумской области используют оружие и патроны времён СССР
ВСУ в Сумской области используют оружие и патроны времён СССР - 18.08.2026 Украина.ру
ВСУ в Сумской области используют оружие и патроны времён СССР
Новобранцам, пополнявшим формирования ВСУ в Сумской области, выдавали оружие и патроны ещё советского производства, заявил перешедший на сторону РФ бывший украинский военный Владимир Липко. Об этом в ночь на 18 августа пишет РИА Новости
2026-08-18T03:08
2026-08-18T03:08
2026-08-18T03:08
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мобилизация на украине
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ссср
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По словам Липко, патроны были советского производства и распечатывались из банок, изготовленных ещё в Советском Союзе. Также советского производства был и выданный ему автомат."Как и на учебке, автомат был у меня 1976 года производства, в Сумской области также автомат 1986 года производства. Оба старше меня", — рассказал он.Бывший украинский военнослужащий также добавил, что на распределительном пункте мобилизованным подбирали профессии по телефонному разговору об их навыках.Липко был насильственно мобилизован в ВСУ в Одессе. После прибытия на фронт он решил перейти на сторону России, где получил статус беженца.Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники ТЦК на автомобиле сбили велосипедиста, после чего попытались скрыть улики.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, Сумская область, Одесса, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация на Украине, оружие, СССР, СВО, Спецоперация, ТЦК
ВСУ в Сумской области используют оружие и патроны времён СССР
Новобранцам, пополнявшим формирования ВСУ в Сумской области, выдавали оружие и патроны ещё советского производства, заявил перешедший на сторону РФ бывший украинский военный Владимир Липко. Об этом в ночь на 18 августа пишет РИА Новости
По словам Липко, патроны были советского производства и распечатывались из банок, изготовленных ещё в Советском Союзе. Также советского производства был и выданный ему автомат.
"Как и на учебке, автомат был у меня 1976 года производства, в Сумской области также автомат 1986 года производства. Оба старше меня", — рассказал он.
Бывший украинский военнослужащий также добавил, что на распределительном пункте мобилизованным подбирали профессии по телефонному разговору об их навыках.
Липко был насильственно мобилизован в ВСУ в Одессе. После прибытия на фронт он решил перейти на сторону России, где получил статус беженца.
Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники ТЦК на автомобиле сбили велосипедиста, после чего попытались скрыть улики. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.